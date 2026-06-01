    బెంగళూరులో ‘వీఐపీ’ ట్రాఫిక్ నిలిపివేతపై ఆందోళన: గర్భిణి ఇబ్బంది పడటంపై విచారణకు ఆదేశం

    బెంగళూరులో గవర్నర్ కాన్వాయ్ కోసం ట్రాఫిక్ నిలిపివేయడంతో ఓ గర్భిణి వాహనంలో చిక్కుకుపోయింది. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఆమె భర్త రోడ్డుపైనే బైఠాయించి నిరసన తెలపడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు.

    Updated on: Jun 01, 2026 3:03 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బెంగళూరు నగరంలో వీఐపీ సంస్కృతి (VIP Culture) కారణంగా సామాన్య ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులకు అద్దం పట్టే ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆదివారం ఓల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ రోడ్డులో గవర్నర్ కాన్వాయ్ వెళ్తుండటంతో పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. ఆ సమయంలో ఓ వ్యక్తి గర్భిణి అయిన తన భార్యతో కలిసి కారులో వెళ్తున్నాడు. ఆమెకు అత్యవసరంగా వైద్య సహాయం అందించాల్సి ఉండగా, ట్రాఫిక్ జామ్‌లో చిక్కుకుపోయింది.

    బెంగళూరు ట్రాఫిక్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం) (PTI)
    పోలీసులు ఎంతకీ వాహనాలను వదలకపోవడంతో విసిగిపోయిన ఆ భర్త, కారు దిగి నేరుగా పోలీసుల ముందే రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశాడు. అత్యవసర వైద్య పరిస్థితుల కంటే వీఐపీల కదలికలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారా? అంటూ పోలీసులను నిలదీశాడు. పోలీసులు అతడిని పక్కకు తప్పుకోవాలని కోరినప్పటికీ, తన భార్య పరిస్థితిని వివరిస్తూ అక్కడి నుంచి కదలడానికి నిరాకరించాడు.

    సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తిన ఆగ్రహం

    అక్కడ ఉన్న ఇతర వాహనదారులు, బాటసారులు ఈ దృశ్యాలను మొబైల్‌లో రికార్డు చేసి 'X' (ట్విట్టర్) వేదికగా పంచుకోవడంతో ఈ వీడియో కాస్తా వైరల్‌గా మారింది. ఇప్పటికే అండర్‌పాస్ నిర్మాణ పనుల వల్ల ఓల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ రోడ్డు నిత్యం ట్రాఫిక్‌తో నరకాన్ని చూపిస్తోందని, అలాంటిది వీఐపీల కోసం మరో 30 నిమిషాలు నిలిపివేయడం ఏంటని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

    "ఓల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ రోడ్డు ఇప్పటికే నిర్మాణ పనులతో ఊపిరాడకుండా ఉంది. అలాంటిది గవర్నర్ మూవ్‌మెంట్ కోసం దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు ట్రాఫిక్‌ను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. గర్భిణీ ఉన్న కారు అందులో చిక్కుకుపోయింది. వీఐపీల సౌకర్యానికి ఇచ్చినంత ప్రాధాన్యత సామాన్య ప్రజల సౌకర్యానికి ఎప్పుడు ఇస్తారు?" అని వీడియో అప్‌లోడ్ చేసిన నెటిజన్ ప్రశ్నించారు.

    ఐటీ రంగ ప్రముఖులు టి.వి. మోహన్‌దాస్ పాయ్ సైతం ఈ ఘటనపై తీవ్రంగా స్పందించారు. వీఐపీల కోసం ట్రాఫిక్‌ను అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ సమయం నిలిపివేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ కాబోయే డీకే శివకుమార్‌ను ట్యాగ్ చేశారు. నగరంలో ఈ వీఐపీ సంస్కృతికి స్వస్తి పలకాలని, పౌరులను గౌరవించాలని కోరారు. గతంలో రాజ్‌భవన్ వద్ద ఒక ఎస్పీ తనను దుర్భాషలాడిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ.. బెంగళూరు సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్, కర్ణాటక డీజీపీ ఎం.ఎ. సలీమ్, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాలను ట్యాగ్ చేశారు.

    పోలీసుల స్పందన

    ఈ ఉదంతం తీవ్ర చర్చనీయాంశం కావడంతో బెంగళూరు ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు స్పందించారు. దీనిపై ఇప్పటికే అంతర్గత విచారణ ప్రారంభించామని ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. ఘటనా స్థలంలో అసలు ఏం జరిగిందనే నిజానిజాలను పరిశీలిస్తున్నామని, నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/బెంగళూరులో 'వీఐపీ' ట్రాఫిక్ నిలిపివేతపై ఆందోళన: గర్భిణి ఇబ్బంది పడటంపై విచారణకు ఆదేశం
