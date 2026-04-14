పంజాబ్ మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్: బ్యాంకు ఖాతాల్లో నెలకు రూ. 1,500 వరకు నగదు బదిలీ
పంజాబ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ముఖ్యమంత్రి మావాన్ ధీయాన్ సత్కార్' పథకాన్ని సీఎం భగవంత్ మాన్ ప్రారంభించారు. 18 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు నెలకు రూ. 1,000 నుంచి రూ. 1,500 వరకు నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకే ఆర్థిక సాయం అందనుంది. 2027 ఎన్నికలే లక్ష్యంగా ఆప్ ఈ భారీ నగదు బదిలీ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
భారత రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు 'నగదు బదిలీ' పథకాలు సరికొత్త ట్రెండ్గా మారాయి. తాజాగా ఇదే బాటలో పంజాబ్లోని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) ప్రభుత్వం భారీ నగదు బదిలీ పథకానికి పచ్చజెండా ఊపింది. డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ 135వ జయంతిని పురస్కరించుకుని, ఆదంపూర్లో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ 'ముఖ్యమంత్రి మావాన్ ధీయాన్ సత్కార్' (CM Mothers and Daughters Respect Scheme) పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2022 ఎన్నికల సమయంలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇచ్చిన 'గ్యారెంటీ'ని అమలు చేస్తూ, ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో రూ. 9,300 కోట్లు కేటాయించినట్లు సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఎవరికి ఎంత? ఎలా ఇస్తారు?
ఈ పథకం కింద 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి మహిళకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. ఇందులో రెండు రకాల వర్గీకరణలు ఉన్నాయి:
- సాధారణ వర్గం మహిళలకు: నెలకు రూ. 1,000.
- ఎస్సీ (SC) సామాజిక వర్గ మహిళలకు: నెలకు రూ. 1,500.
మొదటి దశలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని తొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో (ఆదంపూర్, దిర్బా, సునమ్, మోగా, మలౌట్, పాటియాలా రూరల్, కోట్కపురా, బటాలా, ఆనంద్పూర్ సాహిబ్) రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. త్వరలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 26,000 సెంటర్లలో నమోదు ప్రక్రియ మొదలుకానుంది.
ప్రజా ధనం ప్రజలకే: సీఎం భగవంత్ మాన్
"ప్రభుత్వం తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. ఈ బడ్జెట్ ద్వారా సామాన్య మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నాం" అని ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ పేర్కొన్నారు. ప్రతిపక్షాల విమర్శలపై స్పందిస్తూ.. నిరుపేద మహిళలకు నెలకు వెయ్యి రూపాయలు ఎంత విలువైనవో రాజకీయ విమర్శకులకు అర్థం కాదని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. ఇది ఉచితం కాదని, ప్రజల సొమ్మును విద్య, వైద్యం, పౌర సౌకర్యాల రూపంలో తిరిగి వారికే ఇస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.
పంజాబ్ ఆప్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మనీష్ సిసోడియా మాట్లాడుతూ.. రాబోయే రెండు నెలల్లో రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, జూలై నెల నుండి లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకి నగదు జమ చేస్తామని వెల్లడించారు.
అర్హతలు, పరిమితులు
ఈ పథకానికి సంబంధించి ఏప్రిల్ 2న వెలువడిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం కొన్ని కఠిన నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయి:
- ఓటర్ కార్డు, ఆధార్: దరఖాస్తుదారులు పంజాబ్ ఓటర్లుగా గుర్తింపు కలిగి ఉండాలి. చెల్లుబాటు అయ్యే ఆధార్ కార్డు (Aadhaar Card) తప్పనిసరి.
- కుటుంబ పరిమితి లేదు: ఒకే కుటుంబంలో ఎంతమంది అర్హులైన మహిళలు ఉన్నా అందరికీ ఈ ప్రయోజనం అందుతుంది.
- పెన్షన్ దారులకు వెసులుబాటు: ప్రస్తుతం సామాజిక భద్రతా పెన్షన్లు తీసుకుంటున్న వారు కూడా ఈ పథకానికి అదనంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎవరు అనర్హులు?
ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో (PSUs) పనిచేస్తున్న లేదా రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులు ఈ పథకానికి అనర్హులు. అలాగే గతేడాది ఒక్క రూపాయి ఆదాయపు పన్ను చెల్లించినా, మాజీ లేదా ప్రస్తుత మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఈ బెనిఫిట్ పొందలేరు.
రాజకీయ వ్యూహం - 2027 ఎన్నికలే లక్ష్యం
పంజాబ్లో 2027లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ఈ పథకం ఒక 'గేమ్ ఛేంజర్'గా మారుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పంజాబ్ నగదు బదిలీ పథకం ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
ప్రస్తుతం తొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. జూలై 2026 నుండి అర్హులైన మహిళల ఖాతాల్లో నగదు జమ అవుతుంది.
2. ఎస్సీ మహిళలకు నెలకు ఎంత సాయం అందుతుంది?
షెడ్యూల్డ్ కులాల (SC) మహిళలకు ప్రత్యేకంగా నెలకు రూ. 1,500 ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. మిగిలిన వారికి రూ. 1,000 అందుతుంది.
3. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు మహిళలు ఉంటే ఇద్దరికీ డబ్బులు వస్తాయా?
అవును. అర్హత ఉన్న ప్రతి మహిళకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. కుటుంబంలో ఇంతమందికే అనే పరిమితి లేదు.
4. ఆదాయపు పన్ను చెల్లించే వారు దరఖాస్తు చేయవచ్చా?
లేదు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ టాక్స్ చెల్లించిన వారు ఈ పథకానికి అనర్హులు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More