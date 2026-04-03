'సమోసా' రేట్ల గొడవ మాత్రమే కాదు! రాఘవ్ చద్దాకు, ఆప్కు మధ్య అసలు ఏం జరిగింది?
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) ఒకప్పుడు తన 'బాయ్ వండర్' (ఆశాకిరణం)గా భావించిన రాఘవ్ చద్దాను రాజ్యసభ డిప్యూటీ లీడర్ పదవి నుంచి తొలగించడం వెనుక కేవలం సమోసాల రేట్లు వంటి 'చిన్న విషయాల'పై ఆయన మాట్లాడటమే కారణం కాదు. దీని వెనుక పెద్ద రాజకీయ విభేదాలే ఉన్నాయని పార్టీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ఒకప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో అత్యంత కీలకమైన, చురుకైన యువ నాయకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాఘవ్ చద్దాకు ఇప్పుడు సొంత పార్టీలోనే చుక్కెదురవుతోంది. పార్లమెంటులో ఆయన సమోసాల రేట్లు, ఫ్రూట్ జ్యూస్ ప్యాకెట్ల వంటి సున్నితమైన (Soft) అంశాలపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతున్నారంటూ ఆప్ నేతలు శుక్రవారం నాడు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. అయితే, ఈ వ్యవహారం వెనుక కేవలం ఈ చిన్న అంశాలే కాకుండా, తెర వెనుక చాలా పెద్ద రాజకీయ కారణాలే ఉన్నాయని తెలుస్తోంది.
ఢిల్లీలో పార్టీ పట్టు కోల్పోవడం, పంజాబ్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు, ఇటీవల పార్లమెంటులో జరిగిన కొన్ని కీలక పరిణామాలు చద్దా, పార్టీ అధిష్టానం మధ్య దూరాన్ని పెంచాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. సీఈసీపై అభిశంసన తీర్మానానికి సంతకం చేయకపోవడం
ఇటీవల ముగిసిన బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ప్రధాన విపక్షాలన్నీ కలిసి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేష్ కుమార్పై ఒక అభిశంసన తీర్మానాన్ని (Impeachment Motion) ప్రవేశపెట్టాలని భావించాయి. ఆయన బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విపక్షాల ఆరోపణ.
ఆప్ సీనియర్ నేతలు అతిషి, సౌరభ్ భరద్వాజ్ వెల్లడించిన ప్రకారం.. ఈ తీర్మానంపై సంతకం చేయడానికి రాఘవ్ చద్దా నిరాకరించారు. "మీకు బీజేపీ అంటే ఎందుకు అంత భయం? ప్రధాని మోదీని ప్రశ్నించడానికి ఎందుకు వెనకాడుతున్నారు?" అని అతిషి నేరుగా చద్దాను ప్రశ్నించారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్నికలను బీజేపీ దొంగిలిస్తోందని, ఢిల్లీలో ఓట్లను అక్రమంగా తొలగించారని తాము ఆరోపిస్తున్నా, చద్దా మాత్రం ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని ఆమె ప్రశ్నించారు. అంతేకాకుండా, గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతపై పార్టీ తరఫున మాట్లాడాలని కోరినా ఆయన మాట్లాడలేదని అతిషి ఆరోపించారు.
2. కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ సమయంలో 'అజ్ఞాతం'
2024 మార్చిలో ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ను ఈడీ అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆప్ తీవ్ర సంక్షోభంలో పడింది.
"మేమంతా రోడ్ల మీదకు వచ్చి నిరసనలు తెలిపాం, పోలీసుల లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాం. కానీ రాఘవ్ చద్దా మాత్రం దేశంలో లేకుండా ఎక్కడో వెళ్లి దాక్కున్నారు," అని సౌరభ్ భరద్వాజ్ తీవ్రంగా విమర్శించారు.
కంటి శస్త్రచికిత్స కోసం తాను లండన్ వెళ్లానని చద్దా అప్పట్లో చెప్పారు. కానీ, ఆయన జైలుకు వెళ్లడానికి భయపడి పారిపోయారనేది ఆప్ నేతల తాజా ఆరోపణ. కేజ్రీవాల్ ఆరు నెలలు జైల్లో ఉన్నప్పుడు చద్దా దూరంగానే ఉన్నారు.
3. పంజాబ్ రాజకీయాల్లో 'సూపర్ సీఎం' ఆరోపణలు
2022లో పంజాబ్లో ఆప్ భారీ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ రాష్ట్రం నుండి చద్దాను రాజ్యసభకు పంపారు. అయితే ఆయన పంజాబ్ ప్రభుత్వంలో 'సూపర్ సీఎం'లా వ్యవహరిస్తున్నారని, ఆయన ఒక 'అవుట్సైడర్' (ఢిల్లీకి చెందిన పంజాబీ) అంటూ విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఆయన క్రమంగా పంజాబ్ వ్యవహారాల్లో జోక్యం తగ్గించుకున్నారు.
'కాంప్రమైజ్డ్' (రాజీపడ్డారు) అన్న భగవంత్ మాన్
రాఘవ్ చద్దా పరిస్థితికి ఆయనే కారణమని పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ స్పష్టం చేశారు. చద్దా బీజేపీతో రాజీపడ్డారా (Compromised) అని మీడియా ప్రశ్నించగా.. ఆయన 'అవును' అన్నట్లుగానే సమాధానమిచ్చారు. గుజరాత్లో 160 మంది ఆప్ వాలంటీర్లపై కేసులు పెడితే వారి గురించి మాట్లాడకుండా, పార్లమెంటులో సమోసాల రేట్లు, పిజ్జా డెలివరీల గురించి మాట్లాడితే ఎవరికైనా అనుమానం వస్తుంది కదా అని మాన్ ప్రశ్నించారు.
బీజేపీలో చేరతారా? కవిత వినిపించిన ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు
రాఘవ్ చద్దా బీజేపీలో చేరుతున్నారనే ప్రచారంపై ఢిల్లీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు వీరేంద్ర సచ్దేవా స్పందిస్తూ.. "ఆయన భవిష్యత్తు ఆయనే నిర్ణయించుకోవాలి. కేజ్రీవాల్కు ఒక అలవాటుంది.. మనుషులను వాడుకుని వదిలేస్తారు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా చద్దాను ఉద్దేశించి ఆయన ఒక ఉర్దూ షేర్ (కవిత)ను చదివారు:
"జిందగీ మే బస్ ఇత్నా లిఖ్ పాయా, బహుత్ మజ్బూత్ రిష్తే థే కుచ్ కమ్జోర్ లోగోం సే"
(నా జీవితంలో నేను రాయగలిగింది ఇంతే... కొంతమంది బలహీనమైన వ్యక్తులతో చాలా బలమైన బంధాలు ఉండేవి).
మొత్తానికి, స్వాతి మలివాల్ తర్వాత ఆప్ నాయకత్వంతో పూర్తిగా విభేదించిన రెండో రాజ్యసభ ఎంపీగా రాఘవ్ చద్దా నిలిచారు. ఆయన పదవీకాలం ఇంకా రెండేళ్లు మిగిలి ఉన్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో ఆయన ఎలాంటి అడుగులు వేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న 1: ఆప్ నేతలు రాఘవ్ చద్దాపై ఎందుకు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు?
సమాధానం: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన అధికారిపై ప్రవేశపెట్టాలనుకున్న అభిశంసన తీర్మానంపై సంతకం చేయకపోవడం, కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ సమయంలో అండగా నిలబడకపోవడం వల్ల ఆయనపై పార్టీ గుర్రుగా ఉంది.
ప్రశ్న 2: 'సమోసా ఇష్యూస్' అంటే ఏమిటి?
సమాధానం: పార్లమెంటులో దేశం ఎదుర్కొంటున్న పెద్ద పెద్ద సమస్యల గురించి మాట్లాడకుండా.. విమానాశ్రయాల్లో సమోసాల రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయంటూ చద్దా మాట్లాడటాన్ని ఆప్ నేతలు 'సాఫ్ట్ పీఆర్' (సున్నితమైన ప్రచారం)గా అభివర్ణిస్తూ ఎద్దేవా చేశారు.
ప్రశ్న 3: రాఘవ్ చద్దా స్పందన ఏమిటి?
సమాధానం: తాను కేవలం ప్రజా సమస్యలనే లేవనెత్తానని, తన మౌనాన్ని ఓటమిగా భావించవద్దని చద్దా తన వీడియో సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.