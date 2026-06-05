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    శాఖ నచ్చలేదని మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా

    కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో శాఖల కేటాయింపు తీవ్ర అసంతృప్తికి దారితీసింది. తనకు బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖ ఇవ్వనందుకు నిరసనగా సీనియర్ నేత రామలింగారెడ్డి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు.

    Published on: Jun 05, 2026 12:00 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో శాఖల కేటాయింపుల పంచాయితీ మొదలైంది. ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ నేతృత్వంలోని నూతన మంత్రివర్గంలో చేరిన రెండు రోజులకే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత రామలింగారెడ్డి తన మంత్రి పదవికి శుక్రవారం రాజీనామా చేశారు. అయితే, ఆయన కేవలం మంత్రి పదవికి మాత్రమే రాజీనామా చేశానని, పార్టీ సభ్యుడిగా, ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశారు.

    శాఖ నచ్చలేదని మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా
    శాఖ నచ్చలేదని మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా

    ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తనకు బెంగళూరు అభివృద్ధి శాఖ (Bengaluru Development Department) కేటాయిస్తానని ముందే హామీ ఇచ్చారని, కానీ ఆ మాట తప్పి ఆ శాఖను కృష్ణ బైరేగౌడకు అప్పగించడంతో రామలింగారెడ్డి తీవ్ర అసంతృప్తికి లోనయ్యారు. తనకు జరిగిన అన్యాయంపై ఆయన బహిరంగంగానే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    "నన్ను పదే పదే అవమానించారు, ఇకపై దీనిని భరించలేను. నేను పార్టీపై కోపంగా లేను, కేవలం తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యాను" అని 53 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్‌లోనే కొనసాగుతున్న రామలింగారెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.

    సర్దుబాటు చేసే పనిలో సీఎం డీకే శివకుమార్

    రామలింగారెడ్డి రాజీనామాపై ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్పందిస్తూ, ఈ వివాదాన్ని త్వరలోనే సర్దుబాటు చేస్తామని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.

    "ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. రామలింగారెడ్డి నాకు మంచి మిత్రుడు. క్యాబినెట్‌లో మేమిద్దరం అత్యంత ఆప్తులం. త్వరలోనే ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం" అని డీకే శివకుమార్ పేర్కొన్నారు.

    బెంగళూరు రాజకీయాల్లో రామలింగారెడ్డి అత్యంత ప్రభావవంతమైన, పట్టున్న నాయకుడు. రాబోయే గ్రేటర్ బెంగళూరు అథారిటీ (GBA) ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆయన మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోవడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజకీయంగా పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాగా, తన రాజీనామా పత్రాన్ని ఆయన నేరుగా ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వకుండా, తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి (CMO) పంపించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/శాఖ నచ్చలేదని మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా
    Home/News/శాఖ నచ్చలేదని మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా
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