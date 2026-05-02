IMD alert : ఐఎండీ తీపికబురు! వేసవిలో వరుణుడి పలకరింపు- మే నెలలో ఎండలు తక్కువే, కానీ..
May 2026 weather forecast : 2026 వేసవి ఎండలతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు ఐఎండీ చల్లని కబురు చెప్పింది. మే నెలలో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని, వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని వెల్లడించింది. కానీ దక్షిణాది మాత్రం ఎండలు తప్పవని పేర్కొంది.
IMD Heatwave alerts : ఈ ఏడాది మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపించాడు. అయితే, మే నెలలో మాత్రం ఎండల తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం లభించనుందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. దేశంలోని మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా లేదా సాధారణంగానే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ మహాపాత్ర ప్రకటించారు. ముఖ్యంగా వెస్టర్న డిస్టర్బెన్స్, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు మే నెలలో చల్లదనాన్ని తీసుకురానున్నాయి.
దేశంలో వర్షాల జోరు..
సాధారణంగా మే నెలలో ఎండలు ముదురుతాయి. కానీ ఈసారి వాతావరణం భిన్నంగా ఉండబోతోంది! మార్చి నుంచి వెస్టర్న డిస్టర్బెన్స్ ప్రభావం పెరుగుతూ వస్తోందని, అరేబియా సముద్రం నుంచి వస్తున్న తేమ వీటిని మరింత బలోపేతం చేస్తోందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా మే నెలలో కురిసే సగటు వర్షపాతం సాధారణం కంటే 110 శాతం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా మే నెలలో 61.4 ఎంఎం వర్షపాతం నమోదవుతుంది, కానీ ఈసారి అది భారీగా పెరగనుంది.
దక్షిణాదిలో ఎండల ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
దేశవ్యాప్తంగా చల్లటి వాతావరణం ఉంటుందని చెబుతున్నా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం సెగలు తప్పవు! ముఖ్యంగా దక్షిణ ద్వీపకల్ప భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాలు (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సహా), ఈశాన్య, వాయువ్య భారత్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అయితే, రాత్రి పూట ఉష్ణోగ్రతలు మాత్రం దేశంలోని చాలా చోట్ల సాధారణం కంటే అధికంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ నెల దక్షిణ భారతదేశానికి గత ఏడేళ్లలో అత్యంత వేడి కలిగిన ఏప్రిల్గా రికార్డు సృష్టించడం గమనార్హం. ఇక్కడ సాధారణం కంటే 51.1 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది.
ఎల్ నినో ముప్పు పొంచి ఉందా?
ప్రస్తుతం వాతావరణం చల్లబడటానికి ఎల్ నినోకు సంబంధం లేదని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది. అయితే, పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్ నినో పరిస్థితులు బలపడుతున్నాయి. మే, జూన్, జులై నెలల్లో ఇది ఏర్పడే అవకాశం 60శాతం వరకు ఉంది. సాధారణంగా ఎల్ నినో ప్రభావం ఉంటే నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడతాయి. కానీ, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ (ఐఓడీ) పాజిటివ్గా మారే సూచనలు ఉండటం రుతుపవనాలకు కొంత కలిసొచ్చే అంశం.
వచ్చే వారాల అంచనా.. రుతుపవనాల రాక!
మే 14 నుంచి 20 మధ్య బంగాళాఖాతంలో నైరుతి గాలులు బలపడనున్నాయి. సాధారణంగా మే 20 నాటికి అండమాన్ సముద్రంలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయి. మే తొలి వారంలో ఈశాన్య భారత్లో వర్షాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని, రెండో వారంలో వాయువ్య భారత్లో ఎండలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. పిడుగులు, ధూళి తుపానుల పట్ల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. మే నెలలో ఎండలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
పశ్చిమ విక్షోభాల (Western Disturbances) ప్రభావం పెరగడం, అరేబియా సముద్రం నుంచి తేమ గాలులు రావడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. దీనివల్ల ఎండల తీవ్రత తగ్గుతుంది.
2. ఎల్ నినో అంటే ఏంటి? ఇది రుతుపవనాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
ఎల్ నినో అనేది పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల నీరు వేడెక్కే ప్రక్రియ. ఇది భారత దేశంలో రుతుపవన వర్షాలను తగ్గిస్తుంది. అయితే మే నెలలో కురిసే వర్షాలకు దీనికి సంబంధం లేదు.
3. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల పరిస్థితి ఏంటి?
దక్షిణ భారతదేశంలో భాగమైన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఏప్రిల్ నెలలో ఇక్కడ భారీ వర్షపాత లోటు నమోదైంది.
