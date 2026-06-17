సమాజ్వాదీ పార్టీలో ప్రకంపనలు? 'మొత్తం పార్టీ బీజేపీలో చేరడానికి సిద్ధం'.. యూపీ మంత్రి రాజ్భర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
పశ్చిమ బెంగాల్ (TMC), మహారాష్ట్ర (Shiv Sena UBT) రాజకీయాల్లో చీలకల పర్వం కొనసాగుతున్న తరుణంలో, ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన సమాజ్వాదీ పార్టీ (SP) కూడా త్వరలోనే భారీ చీలికను ఎదుర్కోబోతోందంటూ యూపీ మంత్రి ఓపీ రాజ్భర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
భారత రాజకీయాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలలో సంక్షోభాలు ముదురుతున్నాయి. బెంగాల్, మహారాష్ట్రల తర్వాత ఇప్పుడు అందరి దృష్టి దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తరప్రదేశ్పై పడింది. సమాజ్వాదీ పార్టీ (SP) లో పెద్ద ఎత్తున నేతలు పార్టీ మారేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని యూపీ క్యాబినెట్ మంత్రి ఓపీ రాజ్భర్ చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.
రామ్ గోపాల్ యాదవ్ లేఖ రాశారా?
ఓపీ రాజ్భర్ తన ఎక్స్ (X) ఖాతాలో హిందీలో ఒక వివాదాస్పద పోస్ట్ పెట్టారు.
కేంద్రంతో టచ్లోకి: సమాజ్వాదీ పార్టీ సీనియర్ నేత రామ్ గోపాల్ యాదవ్.. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు ఒక లేఖ సమర్పించారని రాజ్భర్ ఆరోపించారు.
స్కామ్ల భయం: యూపీలో జరిగిన మైనింగ్ కుంభకోణం, గోమతి రివర్ ఫ్రంట్ కుంభకోణాల వెనుక అసలు మాస్టర్మైండ్ ఎవరో రాష్ట్రం మొత్తానికి తెలుసని, ఇప్పుడు దర్యాప్తు సంస్థల ఉచ్చు బిగుస్తుండటంతో ఎస్పీ నేతల్లో ఆందోళన మొదలైందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు. తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ఎస్పీ అగ్రనాయకత్వం ప్రయత్నిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
"మహారాష్ట్ర, బెంగాల్లను మర్చిపోండి.. ఇప్పుడు యూపీ వంతు వచ్చింది. ఇక్కడ మొత్తం సమాజ్వాదీ పార్టీయే బీజేపీలో చేరడానికి సిద్ధంగా కూర్చుంది" అని రాజ్భర్ తన పోస్ట్లో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలపై సమాజ్వాదీ పార్టీ కానీ, బీజేపీ కానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.
నేపథ్యం: దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్షాల్లో సంక్షోభాలు
రాజ్భర్ వ్యాఖ్యలు దేశంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఇతర రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
పశ్చిమ బెంగాల్ (TMC సంక్షోభం): అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పెద్ద సంక్షోభంలో పడింది. 58 మంది టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు రితాబ్రతా బెనర్జీకి మద్దతుగా తిరుగుబాటు చేయగా, లోక్సభలోనూ కాకోలి ఘోష్ నాయకత్వంలో 20 మంది ఎంపీలు ఎన్డీయే (NDA) కూటమికి మద్దతు ప్రకటించారు. వీరంతా పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం నుండి తప్పించుకోవడానికి ఎన్సీపీఐ (NCPI) లో విలీనం కావాలని చూస్తున్నారు.
మహారాష్ట్ర (శివసేన UBT సంక్షోభం): ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన (UBT) కు చెందిన 9 మంది లోక్సభ ఎంపీలలో ఆరుగురు (సంజయ్ జాదవ్, భౌసాహెబ్ వాక్చౌరే, సంజయ్ దేశ్ముఖ్ తదితరులు) తిరుగుబాటు చేసి ఏకనాథ్ షిండే వర్గంలో చేరడానికి ఢిల్లీలో క్యాంప్ రాజకీయాలు నడుపుతున్నారు. దీనికి 'ఆపరేషన్ టైగర్' అని పేరు పెట్టారు.
ప్రస్తుతం లోక్సభలో 37 మంది ఎంపీలతో మూడో అతిపెద్ద పక్షంగా, యూపీ అసెంబ్లీలో 101 మంది ఎమ్మెల్యేలతో బలంగా ఉన్న అఖిలేష్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని సమాజ్వాదీ పార్టీపై, 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వ్యూహాలలో భాగంగానే రాజ్భర్ ఇలాంటి మైండ్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారని కొందరు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More