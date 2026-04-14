    సామ్రాట్ చౌదరి: రబ్రీ దేవి కేబినెట్ నుంచి సీఎం పీఠం వరకు.. బీహార్ కొత్త సారథి రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే

    Samrat Choudhary: బీహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న సామ్రాట్ చౌదరి రాజకీయ ప్రస్థానం అత్యంత ఆసక్తికరం. బలమైన రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయన, ఆర్జేడీ, జేడీయూ వంటి పార్టీల్లో పనిచేసి.. ఇప్పుడు బీజేపీ తరపున రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రిగా చరిత్ర సృష్టించబోతున్నారు.

    Published on: Apr 14, 2026 4:28 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Samrat Choudhary: బీహార్ రాజకీయాల్లో ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా కాకుండా, వారసత్వ రాజకీయాల పునాదులపై ఎదిగిన నాయకుడు సామ్రాట్ చౌదరి. నితీష్ కుమార్ స్థానంలో ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టనున్న ఆయన వెనుక దశాబ్దాల రాజకీయ అనుభవం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా, బీహార్‌లో అధికారాన్ని శాసించే కుల సమీకరణాల్లో బీజేపీకి ఆయన ఒక 'ట్రంప్ కార్డ్' లాంటి వారు.

    బీహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న సామ్రాట్ చౌదరి (Santosh Kumar/HT)
    రాజకీయ కుటుంబ నేపథ్యం

    సామ్రాట్ చౌదరి రాజకీయ రక్తం పంచుకుని పుట్టారు. ఆయన తండ్రి శకుని చౌదరి బీహార్ రాజకీయాల్లో దిగ్గజ నాయకుడు. తారాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన ఏకంగా ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. కేవలం తండ్రే కాకుండా, ఆయన తల్లి పార్వతీ దేవి కూడా ఎమ్మెల్యేగా సేవలందించారు. ఈ బలమైన నేపథ్యమే సామ్రాట్‌ను అతి చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చేలా చేసింది.

    ఆర్జేడీ నుంచి బీజేపీ వరకు: అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన తీరు

    సామ్రాట్ చౌదరి రాజకీయ ప్రయాణం ఒక పార్టీకి పరిమితం కాలేదు. రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పార్టీలన్నింటిలోనూ ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు:

    • ఆర్జేడీ (RJD): 1999లో రాష్ట్రీయ జనతా దళ్‌తో తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 2000 సంవత్సరంలో ఖగారియాలోని పర్బట్టా నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై, రబ్రీ దేవి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
    • జేడీయూ (JD-U): 2014లో నితీష్ కుమార్ సారథ్యంలోని జేడీయూలో చేరారు. అప్పట్లో జితన్ రామ్ మాంఝీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన మంత్రిగా పనిచేశారు.
    • బీజేపీ (BJP): 2017లో బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకోవడంతో ఆయన జాతకం మారిపోయింది. పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా, ఆపై 2023లో బీహార్ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2024 జనవరిలో నితీష్ ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన, ఇప్పుడు ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్టిస్తున్నారు.

    ఓబీసీ అస్త్రంగా సామ్రాట్ చౌదరి

    బీహార్ అంటేనే కుల రాజకీయాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. ఇక్కడ వెనుకబడిన తరగతుల (OBC) ఓట్లు అత్యంత కీలకం. సామ్రాట్ చౌదరి బీహార్‌లోని ఓబీసీ వర్గాల్లో బలమైన నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ముఖ్యంగా తన కుటుంబానికి పట్టున్న తారాపూర్ వంటి నియోజకవర్గాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో ఆయనకు బలమైన పట్టు ఉంది. బీజేపీ తన సొంత ముఖ్యమంత్రిని నియమించుకోవాలని భావించినప్పుడు, సామ్రాట్ కంటే మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయం ఆ పార్టీకి కనిపించలేదు.

    వెన్నాడుతున్న వివాదాలు

    రాజకీయ ఎదుగుదలతో పాటు వివాదాలు కూడా సామ్రాట్ చౌదరిని వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి.

    • వయస్సు వివాదం: ఎన్నికల అఫిడవిట్లలో తన వయస్సును తప్పుగా పేర్కొన్నారనే ఆరోపణలను ప్రతిపక్షాలు తరచూ లేవనెత్తుతుంటాయి. దీనిపై విచారణ జరపాలని డిమాండ్లు కూడా వచ్చాయి.
    • పాత కేసులు: 1995 నాటి ఒక హత్య కేసులో సామ్రాట్ చౌదరితో పాటు ఆయన తండ్రి పేరు కూడా ఉండటం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.

    అయినప్పటికీ, తనపై వస్తున్న ఆరోపణలను తిప్పికొడుతూ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తిరుగులేని నాయకుడిగా ఎదిగారు. ఏప్రిల్ 15న ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. బీజేపీ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ మద్దతు లేకుండా బీహార్‌ను ఎలా నడిపిస్తుందనేది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తి రేపుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సామ్రాట్ చౌదరి గతంలో ఏ ఏ పార్టీల్లో పనిచేశారు?

    ఆయన తన రాజకీయ జీవితాన్ని ఆర్జేడీ (RJD) తో ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత జేడీయూ (JD-U) లో చేరి మంత్రిగా పనిచేశారు. 2017 నుండి బీజేపీలో కొనసాగుతున్నారు.

    2. సామ్రాట్ చౌదరి కుటుంబానికి ఉన్న రాజకీయ నేపథ్యం ఏమిటి?

    ఆయన తండ్రి శకుని చౌదరి ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, తల్లి పార్వతీ దేవి కూడా శాసనసభ్యురాలిగా పనిచేశారు. బీహార్‌లో వారి కుటుంబానికి దశాబ్దాల రాజకీయ చరిత్ర ఉంది.

    3. ఆయన ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు?

    బీజేపీ ప్రకటన ప్రకారం, ఏప్రిల్ 15న ఆయన బీహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది.

    4. సామ్రాట్ చౌదరి ఏ వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు?

    బీహార్‌లో అత్యంత కీలకమైన ఓబీసీ (OBC) సామాజిక వర్గానికి ఆయన బలమైన ముఖచిత్రంగా ఉన్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/సామ్రాట్ చౌదరి: రబ్రీ దేవి కేబినెట్ నుంచి సీఎం పీఠం వరకు.. బీహార్ కొత్త సారథి రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే
