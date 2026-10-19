Samsung galaxy F70 5G : రూ. 20వేల కన్నా తక్కువ ధరకే శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్- ఇవీ హైలైట్స్..
భారత మార్కెట్లో బడ్జెట్ 5జీ విభాగంలో ఆధిపత్యం ప్రదర్శించేందుకు శాంసంగ్ సరికొత్త 'గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ' స్మార్ట్ఫోన్ను ఆవిష్కరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్లు, ధర, డిస్కౌంట్లు వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారత బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో పోటీ రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతోంది. ముఖ్యంగా రూ. 20,000 లోపు ధరలో 5జీ ఫోన్లను కొనుగోలు చేయడానికి భారతీయ వినియోగదారులు అత్యధిక ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రముఖ దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తమ ప్రసిద్ధ ఎఫ్-సిరీస్లో మరో కొత్త మోడల్ను భారత విపణిలోకి ప్రవేశపెట్టింది. దాని పేరే ‘శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ’. అద్భుతమైన డిస్ప్లే, రోజంతా నిలిచే బ్యాటరీ లైఫ్తో వచ్చిన ఈ బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో షావోమి, టెక్నో, రియల్మీ మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
పండుగ సీజన్ వేళ వచ్చిన ఈ శాంసంగ్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ విశేషాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- ధర, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు..
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ రెండు వేర్వేరు మెమరీ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 19,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 22,999
తొలి సేల్ సందర్భంగా వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి శాంసంగ్ ప్రత్యేక బ్యాంక్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 2,000 తక్షణ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల బేస్ వేరియంట్ (4GB/128GB) ప్రారంభ ధర రూ. 17,999 కే లభ్యమవుతుంది.
అక్టోబర్ 20న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్, శాంసంగ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ ఫోన్ విక్రయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- డిజైన్, డిస్ప్లే..
శాంసంగ్ తమ ఎఫ్-సిరీస్ ఫోన్లలో ఎప్పుడూ డిస్ప్లే నాణ్యతకు పెద్దపీట వేస్తుంది. గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీలో 6.7-ఇంచుల ఫుల్ హెచ్డీ+ సూపర్ అమోఎల్ఈడీ ప్యానెల్ను అమర్చారు. ఇది 90హెచ్జెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్, ఇన్ఫినిటీ-యూ నాచ్ డిజైన్తో వస్తుంది. గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు, వీడియోలు చూసేటప్పుడు కంటెంట్ అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం 7.5 ఎంఎం మందం, 192 గ్రాముల బరువుతో చాలా స్లిమ్గా, చేతిలో పట్టుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది. 'బోల్డ్ బ్లాక్', 'వివిడ్ వైలెట్' అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఈ ఫోన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- కెమెరా, ప్రాసెసర్..
ఈ బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్లో అత్యంత ప్రధానమైన ఫీచర్ దీని ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సెటప్!
ప్రధాన కెమెరా: 50 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ విత్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఇందులో వస్తోంది. రూ. 20 వేల లోపు విభాగంలో ఓఐఎస్ ఫీచర్ రావడం చాలా అరుదు. ఇది చేతులు వణికే సమయంలో కూడా ఫోటోలు, వీడియోలు మసకబారకుండా స్పష్టంగా తీయడానికి తోడ్పడుతుంది.
సెకండరీ కెమెరాలు: 5 మెగాపిక్సెల్ ఆల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 2 మెగాపిక్సెల్ మైక్రో కెమెరా.
సెల్ఫీ కెమెరా: వీడియో కాల్స్, సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 13 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు.
ఈ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ సంస్థ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన 5-నానోమీటర్ ‘ఎగ్జినోస్ 1330’ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. దీని గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్ 2.4GHz గా ఉంది. రోజువారీ యాప్ల వాడకానికి, మల్టీటాస్కింగ్కు ఇది వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీ- బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్..
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 5జీలో 5,000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని పొందుపరిచారు. ఇది సాధారణ వాడకంలో రోజంతా సునాయాసంగా వస్తుంది. దీనికి తోడు 25డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉంది.
బడ్జెట్ 5జీ విభాగంలో క్వాల్కమ్ లేదా మీడియాటెక్ చిప్సెట్లతో వస్తున్న ఇతర చైనా ఫోన్లకు పోటీగా, శాంసంగ్ తమ సొంత హార్డ్వేర్, బ్రాండ్ విశ్వసనీయతను నమ్ముకుని ఈ ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More