సెన్సెక్స్ 376 పాయింట్ల పతనం: మార్కెట్ నష్టాలకు 5 ప్రధాన కారణాలు ఇవే
మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 376 పాయింట్ల మేర పతనమవడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కరోజే రూ. 2 లక్షల కోట్ల సంపదను కోల్పోయారు. ఈ మార్కెట్ పతనానికి దారితీసిన 5 కీలక కారణాలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం (జనవరి 6) నష్టాలను చవిచూశాయి. ఆసియా మార్కెట్లు సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, దేశీయంగా ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు రెండూ నష్టపోయాయి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 376 పాయింట్లు (0.44%) నష్టపోయి 85,063 వద్ద స్థిరపడగా, నిఫ్టీ 72 పాయింట్లు (0.27%) తగ్గి 26,179 వద్ద ముగిసింది.
బిఎస్ఈ (BSE)లో లిస్టయిన కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ అంతకుముందు సెషన్లో రూ. 481 లక్షల కోట్లు ఉండగా, నేడు అది రూ. 479 లక్షల కోట్ల దిగువకు పడిపోయింది. అంటే ఒక్క రోజులోనే సుమారు రూ. 2 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైపోయింది.
మార్కెట్ ఇలా హఠాత్తుగా కుప్పకూలడానికి ప్రధానంగా 5 కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
1. మార్కెట్ను వెనక్కి లాగిన రిలయన్స్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్
మార్కెట్ దిగ్గజాలైన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లలో భారీ అమ్మకాలు సూచీలను కిందకు లాగాయి. అమెరికా-వెనిజులా పరిణామాల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ షేర్లు ఇంట్రాడేలో 5 శాతం వరకు పతనమవగా, క్యూ3 బిజినెస్ అప్డేట్స్ వెలువడిన తర్వాత హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు 2 శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. ఈ రెండు కీలక షేర్ల పతనం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
2. విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల వరుస విక్రయాలు (FII Outflow)
విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIs) గత కొంతకాలంగా భారత మార్కెట్ల నుంచి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. జూలై 2025 నుంచి ఇప్పటివరకు వీరు సుమారు రూ. 1.85 లక్షల కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించారు. కేవలం జనవరి మొదటి మూడు రోజుల్లోనే రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా షేర్లను అమ్మేశారు.
"విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల నిరంతర విక్రయాలే మార్కెట్ బలహీనతకు ప్రధాన కారణం. ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో పోలిస్తే భారత మార్కెట్ విలువలు (Valuations) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వారు భారత్ పట్ల ప్రతికూలంగా ఉన్నారు" అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ వి.కె. విజయకుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు.
3. క్యూ3 ఫలితాల భయం
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాల సీజన్ ప్రారంభమైంది. జనవరి 10న డీమార్ట్ (Avenue Supermarts), జనవరి 12న టీసీఎస్ (TCS), హెచ్సీఎల్ టెక్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు తమ ఫలితాలను ప్రకటించనున్నాయి. 2024 మధ్య కాలం నుంచి కార్పొరేట్ లాభాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉండటంతో, ఈసారి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయోనన్న ఆందోళనలో ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారు.
4. టారిఫ్లపై ట్రంప్ తాజా హెచ్చరికలు
రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్నందుకు గానూ భారత్పై భారీగా టారిఫ్లు (పన్నులు) విధిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన హెచ్చరికలు మార్కెట్లను కలవరపెట్టాయి. "రష్యా చమురు విషయంలో భారత్ మాకు సహకరించకపోతే, మేము ఆ దేశంపై టారిఫ్లను పెంచే అవకాశం ఉంది" అని ట్రంప్ జనవరి 5న పేర్కొన్నారు. గతంలో భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం కుదురుతుందని ఆశించిన ఇన్వెస్టర్లకు ఈ ప్రకటన పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.
5. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు
అమెరికా - వెనిజులా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు భారత మార్కెట్పై నేరుగా ప్రభావం చూపకపోయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి వల్ల ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడటం లేదు. సురక్షితమైన పెట్టుబడుల వైపు మళ్లుతుండటంతో ఈక్విటీ మార్కెట్లలో అమ్మకాలు పెరుగుతున్నాయి.