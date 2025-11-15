Edit Profile
    శ్రీనగర్​లో భారీ పేలుడు- ఆరుగురు మృతి! దిల్లీ బ్లాస్ట్​తో లింక్​..

    శ్రీనగర్‌లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఫరీదాబాద్​లో స్వాధీనం చేసుకున్న పేలుడు పదార్థాల నమూనాలను అధికారులు తీస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు మరణించారు.

    Published on: Nov 15, 2025 5:26 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శ్రీనగర్‌లోని నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో శుక్రవారం జరిగిన ప్రమాదవశాత్తు పేలుడులో ఆరుగురు మరణించారు. మరో 27 మందికి గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారిలో పోలీసులు, ఫోరెన్సిక్ అధికారులు కూడా ఉన్నారు. కాగా ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

    శ్రీనగర్​ నౌగామ్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో పేలుడు..
    'వైట్‌కాలర్ ఉగ్రవాద' కేసు సాంపుల్స్ తీస్తుండగా ప్రమాదం

    'వైట్‌కాలర్' ఉగ్రవాద ముఠా కేసుకు సంబంధించి ఫరీదాబాద్‌లో స్వాధీనం చేసుకున్న పేలుడు పదార్థాల నమూనాలను అధికారులు తీస్తుండగా ఈ పేలుడు సంభవించినట్లు అధికారిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ భారీ పేలుడు ధాటికి అక్కడికి సమీపంలో ఉన్న పలు వాహనాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, అంబులెన్సులు, ఉన్నతాధికారులు సంఘటనా స్థలానికి పరుగులు తీశారు.

    మృతులు, క్షతగాత్రుల వివరాలు

    శ్రీనగర్​లో పేలుడు జరిగిన ప్రదేశం నుంచి ఆరు మృతదేహాలను వెలికితీశామని అధికారులు తెలిపారు. అయితే, ఇప్పటివరకు మృతులను ఎవరనేది గుర్తించాల్సి ఉంది. ఈ మృతదేహాలను పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్​కు తరలించారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చేర్చారు.

    పేలుడు పదార్థాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి?

    జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు, హరియాణా పోలీసులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్‌లో అరెస్టయిన, పుల్వామాలోని కోయిల్‌కు చెందిన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ గనాయీ అలియాస్ ముసైబ్ అద్దె ఇంట్లో స్వాధీనం చేసుకున్న 360 కిలోల పేలుడు పదార్థాలను ఫరీదాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. అయితే, ఆ మొత్తం 360 కిలోల పేలుడు పదార్థాలను పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే ఉంచారా లేదా అనేది తెలియరాలేదు.

    ఈ టెర్రర్ మాడ్యూల్ కేసు ప్రధానంగా ఇక్కడే నమోదు అయ్యింది.

    కీలక సూత్రధారులు

    సోమవారం సాయంత్రం దిల్లీలోని ఎర్రకోట (రెడ్ ఫోర్ట్) వెలుపల పేలిపోయిన పేలుడు పదార్థాలతో నిండిన కారును నడిపిన డాక్టర్ ఉమర్ నబీతో పాటు గనాయీ కలిసి ఈ పేలుడు పదార్థాలను నిల్వ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడులో కనీసం 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు గాయపడ్డారు.

    మొత్తం 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు లభ్యం కాగా, అందులో 360 కిలోల మండే స్వభావం గల పదార్థం (దీనిని అమ్మోనియం నైట్రేట్‌గా అనుమానిస్తున్నారు), ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రి ఫరీదాబాద్‌లోని గనాయీ అద్దె నివాసం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

    ముజమ్మిల్ పాత్ర, అరెస్టు

    ముజమ్మిల్ గనాయీ అల్ ఫలా యూనివర్సిటీలో డాక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆ క్యాంపస్‌లోనే ఒక ఆసుపత్రి కూడా ఉంది. దర్యాప్తులో ముజమ్మిల్ పాత్ర అనుమానాస్పదంగా కనిపించడంతో, ఫరీదాబాద్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ సహాయంతో కశ్మీర్‌లోని నౌగామ్ పోలీస్ స్టేషన్ బృందం అతన్ని అరెస్టు చేసిందని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

    ఉగ్రవాద చర్యగా అభివర్ణించిన ప్రభుత్వం

    ఎర్రకోట సమీపంలో కారును పేల్చివేసిన ఘటనను ప్రభుత్వం 'హేయమైన ఉగ్రవాద చర్యగా' అభివర్ణించింది. ఈ కేసును అత్యంత తక్షణమే, వృత్తి నైపుణ్యంతో దర్యాప్తు చేయాలని పరిశోధనా సంస్థలను ఆదేశించింది.

    ఇదిలా ఉండగా, జమ్ముకశ్మీర్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) నలిన్ ప్రభాత్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో భద్రతా పరిస్థితిపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.

    "డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్‌పీఎఫ్, ఇతర ఏజెన్సీలతో భద్రతా సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న నాన్-కైనెటిక్, కైనెటిక్ ఆపరేషన్లపై అన్ని విభాగాలు ఆయనకు వివరించాయి," అని ఒక పోలీసు ప్రతినిధి తెలిపారు.

