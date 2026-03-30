    స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్: సెన్సెక్స్ 1,636 పాయింట్లు పతనం.. 1,500కు పైగా షేర్లు 52 వారాల కనిష్టానికి

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ భయాలు, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరల నేపథ్యంలో సోమవారం (మార్చి 30) భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ భారీ నష్టాలను చవిచూసింది. సెన్సెక్స్ 1,636 పాయింట్లు పతనం కాగా, దాదాపు 1,546 షేర్లు వాటి 52 వారాల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి.

    Published on: Mar 30, 2026 4:29 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో సోమవారం పెను ప్రకంపనలు రేగాయి. మదుపర్లు తీవ్రమైన అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనవడంతో మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరల పెరుగుదల, దేశీయ ఆర్థిక రంగంలో నెలకొన్న అస్థిరత వంటి కారణాలతో ఇన్వెస్టర్లు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.

    స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్: సెన్సెక్స్ 1,636 పాయింట్లు పతనం.. 1,500కు పైగా షేర్లు 52 (REUTERS)
    మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి బీఎస్‌ఈ సెన్సెక్స్ 1,636 పాయింట్లు (2.22%) నష్టపోయి 71,947.55 వద్ద స్థిరపడింది. అటు ఎన్‌ఎస్‌ఈ నిఫ్టీ 488 పాయింట్లు (2.14%) కోల్పోయి 22,331.40 స్థాయికి పడిపోయింది. దిగ్గజ షేర్లే కాకుండా మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు కూడా 2.5% మేర నష్టపోయాయి.

    పాతాళానికి పడిపోయిన దిగ్గజ షేర్లు

    ఈ భారీ పతనంలో బీఎస్‌ఈలో ఏకంగా 1,546 షేర్లు తమ 52 వారాల కనిష్ట స్థాయిని (52-week low) తాకాయి. వీటిలో దేశంలోనే అతిపెద్ద కంపెనీలైన టీసీఎస్ (TCS), ఐటీసీ (ITC), హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank), ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI Bank), కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, బజాజ్ ఫిన్‌సర్వ్, ట్రెంట్ వంటివి ఉన్నాయి.

    వీటితో పాటు విప్రో, హావెల్స్ ఇండియా, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ (HAL), డీఎల్ఎఫ్, సిప్లా, టాటా మోటార్స్, ఐఆర్‌సీటీసీ, స్విగ్గీ వంటి ప్రముఖ షేర్లు కూడా భారీగా నష్టపోయి ఏడాది కనిష్టానికి చేరాయి.

    నష్టాలకు ప్రధాన కారణాలివే..

    మార్కెట్ ఇంతలా పడిపోవడానికి గల కారణాలను రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ నిపుణులు అజిత్ మిశ్రా విశ్లేషించారు:

    • భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు: మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం శాంతి చర్చల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది.
    • ముడి చమురు ధరలు: చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయాలు ఎక్కువయ్యాయి.
    • గ్లోబల్ మార్కెట్ల ప్రభావం: అమెరికా, ఆసియా మార్కెట్లు కూడా నష్టాల్లో నడవడం, విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) తమ పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోవడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీశాయి.
    • రూపాయి బలహీనపడటం: డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి చారిత్రక కనిష్టానికి పడిపోవడం కూడా దీనికి మరింత ఆజ్యం పోసింది.

    లాభపడినవి రెండే రెండు షేర్లు

    సెన్సెక్స్‌లోని 30 షేర్లలో కేవలం రెండే రెండు షేర్లు లాభాల్లో ముగిశాయి. టెక్ మహీంద్రా, పవర్ గ్రిడ్ మాత్రమే గ్రీన్ మార్కులో నిలిచాయి. మరోవైపు బజాజ్ ఫైనాన్స్, ఎస్‌బీఐ (SBI), ఇండిగో వంటి షేర్లు 4 నుండి 5 శాతం వరకు నష్టపోయి టాప్ లూజర్లుగా నిలిచాయి. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ రంగాల షేర్లు 3 శాతానికి పైగా కుప్పకూలాయి.

    మరోవైపు, ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా దాదాపు 64 షేర్లు తమ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయిని తాకడం గమనార్హం. వాటిలో ఏథర్ ఎనర్జీ (Ather Energy), ధాంపుర్ బయో ఆర్గానిక్స్ వంటివి ఉన్నాయి.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ నష్టభయాలకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ఈరోజు మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి?

    అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, గ్లోబల్ మార్కెట్ల ప్రతికూలతలే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    2. ఎన్ని షేర్లు 52 వారాల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయాయి?

    బీఎస్‌ఈలో దాదాపు 1,546 షేర్లు తమ ఏడాది కనిష్ట స్థాయిని తాకాయి.

    3. ఈరోజు లాభపడిన షేర్లు ఏవి?

    సెన్సెక్స్ సూచీలో కేవలం టెక్ మహీంద్రా, పవర్ గ్రిడ్ మాత్రమే లాభాల్లో ముగిశాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

