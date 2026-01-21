Edit Profile
    నేటి స్టాక్ మార్కెట్‌లో నిపుణుల 4 సిఫారసులు

    మదుపరులకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టే 4 కీలక షేర్లను మార్కెట్ నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ వాణిజ్య యుద్ధ భయాలు, బలహీనమైన క్యూ3 ఫలితాల నేపథ్యంలో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం భారీగా నష్టపోయాయి. 

    Published on: Jan 21, 2026 6:31 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యూరోపియన్ దేశాలపై టారిఫ్ ఆంక్షలు విధిస్తామన్న హెచ్చరికలు ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. దీనికి తోడు దేశీయంగా కంపెనీల మూడో త్రైమాసిక (Q3) ఫలితాలు ఆశాజనకంగా లేకపోవడంతో బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో భారతీయ సూచీలు కుప్పకూలాయి. మంగళవారం ముగింపుతో పోలిస్తే నిఫ్టీ 50 ఏకంగా 1.38 శాతం నష్టపోయి 25,232 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడగా, సెన్సెక్స్ 1.28 శాతం పతనమై 82,180 పాయింట్ల వద్ద నిలిచింది.

    జనవరి 19న స్టాక్ మార్కెట్ టాప్ లూజర్స్ (PTI)
    జనవరి 19న స్టాక్ మార్కెట్ టాప్ లూజర్స్ (PTI)

    మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం.. "నిఫ్టీ ప్రస్తుతం తన కీలకమైన 200 రోజుల ఈఎంఏ (25,162) స్థాయికి చేరువలో ఉంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోతే, రానున్న రోజుల్లో నిఫ్టీ 25,000 మార్కును కూడా తాకే ప్రమాదం ఉంది." ప్రస్తుతానికి 25,500 స్థాయి నిఫ్టీకి బలమైన ప్రతిరోధంగా (Resistance) మారనుంది.

    బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు

    స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో ఉండటంతో మదుపరులు సురక్షిత నిధిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్లారు. దీంతో ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో బంగారం ధర 3.37 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములు 1,50,560 మార్కును తాకింది. అటు వెండి ధర కూడా 4.16 శాతం ఎగబాకి కిలో 3,23,200 వద్ద ముగిసింది.

    నేడు కొనాల్సిన షేర్లు ఇవే..

    మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకుని నిలబడే సత్తా ఉన్న 4 షేర్లను 'ఛాయిస్ బ్రోకింగ్' ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా, 'ఆనంద్ రాఠీ' టెక్నికల్ రీసెర్చ్ సీనియర్ మేనేజర్ గణేష్ డోంగ్రే సూచిస్తున్నారు.

    1. హిందుస్థాన్ జింక్ (HINDZINC)

    "హిందుస్తాన్ జింక్ షేర్ ప్రస్తుతం పటిష్టమైన అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉంది. ఇటీవలే 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి 696.9ని తాకిన ఈ స్టాక్, తన కీలక మూవింగ్ యావరేజ్‌ల కంటే పైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. కొనుగోలు ఆసక్తి ఇలాగే కొనసాగితే త్వరలోనే ఇది 730 స్థాయికి చేరుకుంటుంది" అని సుమీత్ బగాడియా విశ్లేషించారు.

    • కొనుగోలు ధర: 681
    • టార్గెట్: 730
    • స్టాప్ లాస్: 657

    2. వీఆర్ఎల్ లాజిస్టిక్స్ (VRLLOG)

    "భారీ పతనం తర్వాత ఈ స్టాక్ స్థిరపడుతోంది. ప్రస్తుతం ఇది ఓవర్ సోల్డ్ జోన్‌లో ఉన్నందున, ఇక్కడి నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి" అని బగాడియా పేర్కొన్నారు.

    • కొనుగోలు ధర: 248
    • టార్గెట్: 266
    • స్టాప్ లాస్: 239

    3. టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ (TATACONSUM)

    "ఈ స్టాక్ చార్టుల్లో బుల్లిష్ పాటర్న్ కనిపిస్తోంది. 1,170 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది కాబట్టి, స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు ప్రస్తుత ధర వద్ద కొనుగోలు చేయవచ్చు" అని గణేష్ డోంగ్రే వివరించారు.

    • కొనుగోలు ధర: 1,185
    • టార్గెట్: 1,230
    • స్టాప్ లాస్: 1,170

    4. భారతీ ఎయిర్‌టెల్ (BHARTIARTL)

    "టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్‌టెల్ షేర్లలో సానుకూల ధోరణి కనిపిస్తోంది. 1,975 స్థాయిని నిలబెట్టుకుంటే, ఇది సులభంగా 2,050 మార్కును చేరుకుంటుంది" అని డోంగ్రే పేర్కొన్నారు.

    • కొనుగోలు ధర: 1,995
    • టార్గెట్: 2,050
    • స్టాప్ లాస్: 1,975

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న సిఫార్సులు ఆయా బ్రోకింగ్ సంస్థలు, విశ్లేషకుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు నష్టభయంతో కూడుకున్నవి కాబట్టి, ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

