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    స్టాక్ మార్కెట్లపై ఒత్తిడి: గిఫ్ట్ నిఫ్టీ హెచ్చరికలు.. ఈ 8 షేర్లపై కన్నేయండి

    గ్లోబల్ మార్కెట్ల మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, ముడిచమురు ధరల మంట, పశ్చిమాసియా యుద్ద ఉద్రిక్తతలు భారత స్టాక్ మార్కెట్లపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. బుధవారం మార్కెట్లు జాగ్రత్తగా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లాభాలందించే 8 కీలక షేర్లు, నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 22, 2026, 08:25:51 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఆసియా మార్కెట్లలో సానుకూల ధోరణి ఉన్నప్పటికీ, భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు జూలై 22 బుధవారం నాడు జాగ్రత్తగానే ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆందోళన కలిగిస్తున్న ముడిచమురు ధరలు పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) ఇందుకు సంబంధించిన సంకేతాలను ఇస్తోంది.

    నిన్న బాగా నష్టపోయిన షేర్లు (PTI)
    నిన్న బాగా నష్టపోయిన షేర్లు (PTI)

    గత రెండు రోజులుగా వరుసగా నష్టాల్లో ముగిసిన దలాల్ స్ట్రీట్, నేడు కూడా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశాలున్నాయి. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్ 238.41 పాయింట్లు (0.31%) క్షీణించి 77,470.11 వద్ద క్లోజ్ కాగా, నిఫ్టీ-50 సూచీ 50.80 పాయింట్లు (0.21%) కోల్పోయి 24,187.70 వద్ద స్థిరపడింది.

    గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఏం చెబుతోంది?

    నేటి ఉదయం 7:43 గంటల సమయానికి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 24,111.5 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ల మునుపటి ముగింపు (24,180.60) కంటే ఇది 69.1 పాయింట్ల డిస్కౌంట్‌లో ఉండటం మార్కెట్ తడబాటు ఆరంభాన్ని స్పష్టంచేస్తోంది.

    "గ్లోబల్ మార్కెట్ల సానుకూల సంకేతాలు కొంత మద్దతు ఇచ్చినప్పటికీ, ముడిచమురు రేట్లు, కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ఉత్సాహాన్ని అదుపులో ఉంచుతాయి" అని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ పేర్కొన్నారు.

    అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, ట్రంప్ నిర్ణయాలు

    ఇరాన్‌పై అమెరికా మిలిటరీ వరుసగా 11వ రోజు దాడులు కొనసాగించింది. మిలిటరీ ఆపరేషన్ సెంటర్లు, డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలు, విమాన హాంగర్లు, మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు సాగాయి. పిక్-యాక్స్ మౌంటెన్ సమీప ప్రాంతాన్ని కూడా త్వరలోనే లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంకేతాలు ఇచ్చారు.

    మరోవైపు, దిగుమతి చేసుకునే జనరిక్ మందులపై ట్రంప్ నూతన సుంకాలను ప్రకటించారు. ఆగస్టు 2028 వరకు జనరిక్ మందులపై సుంకాలు సున్నాగా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఏడాది పాటు 100 శాతం, ఆపై 200 శాతానికి పన్నులు పెరుగుతాయి.

    ముడిచమురు, పసిడి పరుగులు

    పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా చమురు సరఫరాకు విఘాతం కలుగుతుందనే భయాలు పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్‌కు 1.22% పెరిగి $92.12 వద్దకు చేరగా, అమెరికా డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ 1.09% లాభపడి $85.26 వద్ద నిలిచింది. చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు $84–85 శ్రేణి పైన ఉండటం భారత్‌లో ద్రవ్యోల్బణం, దిగుమతుల భారంపై ప్రభావం చూపుతుంది.

    సురక్షితమైన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌గా బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గుచూపుతున్నారు. స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు $4,080.79 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, స్పాట్ సిల్వర్ $58.83 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఇక ఆసియా మార్కెట్లను పరిశీలిస్తే, దక్షిణ కొరియా కోస్పీ 5% పైగా, జపాన్ నిక్కీ 2% మేర లాభపడ్డాయి.

    నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీలపై నిపుణుల అంచనాలు

    "నిఫ్టీ 50 ప్రస్తుతం కీలకమైన 24,000 సపోర్ట్ స్థాయి పైన నిలకడగా సాగుతోంది. బ్యాంకింగ్, ఐటీ రంగాల మిశ్రమ ప్రదర్శన వల్ల మార్కెట్ నిర్ణీత పరిధిలోనే ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పాటిస్తూ, బలంగా ఉన్న నిర్దిష్ట షేర్లపై దృష్టి సారించాలి" అని రేలిగేర్ బ్రోకింగ్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (రీసెర్చ్) అజిత్ మిశ్రా సూచించారు.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రెండ్‌పై పొన్ముడి ఆర్ స్పందిస్తూ:

    "బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 58,000–58,100 పరిధిలో తక్షణ నిరోధం (Resistance) ఉంది. ఆ స్థాయిని అధిగమిస్తే 58,400, ఆపై 58,600–58,700 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కింద వైపు 57,600–57,500 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ ఉంది. 57,500 కంటే కిందకు పడిపోతే అమ్మకాల ఒత్తిడి 57,300–57,200 వరకు తీసుకువెళ్లవచ్చు" అని వివరించారు.

    నేడు కొనాల్సిన 8 షేర్లు (Intraday Recommendations)

    మార్కెట్‌లో నెలకొన్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇంట్రాడే కోసం సుమీత్ బగాడియా (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్), గణేష్ డోంగ్రే (ఆనంద్ రాఠీ), షిజూ కూతుపలక్కల్ (ప్రభుదాస్ లీలాధర్) అందించిన 8 స్టాక్ రికమండేషన్లు:

    సుమీత్ బగాడియా సూచనలు

    1. ఆటోమోటివ్ స్టాంపింగ్స్ అండ్ అసెంబ్లీస్ (Automotive Stampings and Assemblies Ltd): కొనుగోలు ధర 552 | టార్గెట్ 590 | స్టాప్ లాస్ 520
    2. ఎంఎమ్ ఫోర్జింగ్స్ (MM Forgings Ltd): కొనుగోలు ధర 555 | టార్గెట్ 600 | స్టాప్ లాస్ 530

    గణేష్ డోంగ్రే సూచనలు

    1. జిందాల్ స్టీల్ (Jindal Steel Ltd): కొనుగోలు ధర 1,045 | టార్గెట్ 1,075 | స్టాప్ లాస్ 1,025
    2. విప్రో (Wipro Ltd): కొనుగోలు ధర 175 | టార్గెట్ 182 | స్టాప్ లాస్ 170
    3. హెచ్‌సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Technologies Ltd): కొనుగోలు ధర 1,240 | టార్గెట్ 1,285 | స్టాప్ లాస్ 1,210

    షిజూ కూతుపలక్కల్ సూచనలు

    1. హిందుస్థాన్ జింక్ (Hindustan Zinc Ltd): కొనుగోలు ధర (CMP) 534 | టార్గెట్ 565 | స్టాప్ లాస్ 522
    2. శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ (Shriram Finance Ltd): కొనుగోలు ధర (CMP) 1,061 | టార్గెట్ 1,120 | స్టాప్ లాస్ 1,040
    3. సిర్మా ఎస్‌జీఎస్ టెక్నాలజీ (Syrma SGS Technology Ltd): కొనుగోలు ధర (CMP) 1,374 | టార్గెట్ 1,430 | స్టాప్ లాస్ 1,345

    (గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ పేర్కొన్న విశ్లేషణలు, రికమండేషన్లు నిపుణులు, బ్రోకింగ్ సంస్థల సొంత అభిప్రాయాలు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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