    Gift Nifty Today: లాభాల తర్వాత మళ్లీ ఒడిదుడుకులు.. నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పతనం తప్పదా?

    అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై నీలినీడలు కమ్ముకోవడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లు కుదేలయ్యాయి. దీని ప్రభావంతో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) భారీ నష్టాల్లో ట్రేడవుతుండగా, గురువారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా నష్టాలతోనే ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    Published on: Apr 09, 2026 7:23 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బుధవారం భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల పంట పండింది. అటు ఆర్‌బీఐ (RBI) పరపతి విధాన ప్రకటన, ఇటు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ వార్తలతో సెన్సెక్స్ దాదాపు 3,000 పాయింట్లు ఎగబాకింది. అయితే, ఆ సంతోషం ఎంతో సేపు నిలవలేదు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారన్న వార్తలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను ఒక్కసారిగా భయపెట్టాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 23,940 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిన్నటి ముగింపుతో పోలిస్తే సుమారు 117 పాయింట్ల లోటును సూచిస్తోంది. అంటే, ఈరోజు దలాల్ స్ట్రీట్ నష్టాలతోనే బోణీ చేసే అవకాశం ఉంది.

    నిన్న గరిష్టంగా లాభపడ్డ స్టాక్స్ ఛార్ట్ (PTI)
    అస్థిరంగా ఉన్న అమెరికా-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ

    వాల్ స్ట్రీట్ నిన్నటి సెషన్‌లో అద్భుతమైన లాభాలను సాధించింది. డౌ జోన్స్ గత ఏడాది కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా 2.85 శాతం మేర జంప్ చేసింది. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలో ఇస్లామాబాద్‌లో ఇరాన్‌తో చర్చలు జరపనున్నట్లు వైట్ హౌస్ ప్రకటించడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆశలు చిగురింపజేసింది.

    అయితే, భూస్థాయిలో పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) వద్ద ఇప్పటికీ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన భారీ దాడులకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరించడం ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతోంది. ఈ భౌగోళిక అనిశ్చితి వల్ల ఆసియా మార్కెట్లు నేడు రెడ్ మార్క్‌లోనే కొనసాగుతున్నాయి. జపాన్ నిక్కీ, దక్షిణ కొరియా కోస్పీలు ఒక శాతం వరకు నష్టపోయాయి.

    ముడి చమురు సెగ.. పెరగనున్న ధరలు?

    యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్నప్పుడల్లా ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. తాజా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 2.73 శాతం పెరిగి 97.34 డాలర్లకు చేరుకుంది. భారత్ తన అవసరాల కోసం అత్యధికంగా దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది కాబట్టి, చమురు ధరలు పెరిగితే దేశీయంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, రూపాయి విలువ పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇది పరోక్షంగా మన స్టాక్ మార్కెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

    నిపుణుల మాట: ఆచితూచి అడుగు వేయండి

    ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితిపై రెలిగేర్ బ్రోకింగ్ సీనియర్ ప్రతినిధి అజిత్ మిశ్రా స్పందిస్తూ.. "మార్కెట్లో వచ్చిన భారీ ర్యాలీ నిలబడాలంటే అంతర్జాతీయంగా స్థిరత్వం ఉండాలి. ముఖ్యంగా ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం ముఖ్యం. ట్రేడర్లు ఇప్పుడు ఏ రంగం పడితే ఆ రంగంలో కాకుండా, వడ్డీ రేట్లకు సున్నితంగా స్పందించే బ్యాంకింగ్, ఆటో వంటి రంగాలపై దృష్టి పెట్టాలి. అయితే భారీ ఒడిదుడుకుల దృష్ట్యా పెట్టుబడి విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం" అని సూచించారు.

    మార్కెట్ ముఖ్యాంశాలు: ఒకే చోట

    • అమెరికా మార్కెట్లు: ఎన్విడియా, ఆపిల్, అమెజాన్ వంటి టెక్ షేర్లు లాభపడగా, టెస్లా షేరు మాత్రం నష్టపోయింది.
    • బంగారం ధర: అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు బంగారం ధర 4,715 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా ఉంది. కాల్పుల విరమణ చర్చలపై స్పష్టత వచ్చే వరకు ఇన్వెస్టర్లు వెయిట్ అండ్ వాచ్ పాలసీని అనుసరిస్తున్నారు.
    • డాలర్ ఇండెక్స్: డాలర్ స్వల్పంగా పుంజుకుని 99.09 వద్ద ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈరోజు మార్కెట్ ఎందుకు నష్టపోయే అవకాశం ఉంది?

    గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రతికూల సంకేతాలు ఇవ్వడం, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విచ్ఛిన్నమయ్యే సూచనలు ఉండటంతో మార్కెట్ పడిపోయే అవకాశం ఉంది.

    2. ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల భారత్‌కు నష్టమేంటి?

    భారత్ పెట్రోలియం అవసరాల కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. ఇది స్టాక్ మార్కెట్‌కు ప్రతికూలం.

    3. నిన్నటి భారీ లాభాల తర్వాత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంటుందా?

    అవును, నిన్న సెన్సెక్స్ సుమారు 3,000 పాయింట్లు పెరిగినందున, నేడు ఇన్వెస్టర్లు తమ లాభాలను నగదుగా మార్చుకునే (Profit Booking) అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కూడా మార్కెట్ పైకి వెళ్లడం కష్టమే.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/Gift Nifty Today: లాభాల తర్వాత మళ్లీ ఒడిదుడుకులు.. నేడు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ పతనం తప్పదా?
