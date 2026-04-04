    మర్యాదగా అడిగితేనే దారి.. హార్ముజ్ జలసంధి సంక్షోభంపై ఇరాన్ సమాధానం

    హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధంపై ఇరాన్ దౌత్య కార్యాలయాలు సోషల్ మీడియాలో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నాయి. శాంతియుతంగా చర్చలు జరిపే దేశాలకే తాము మార్గం సుగమం చేస్తామని పరోక్షంగా సంకేతాలిస్తున్నాయి.

    Updated on: Apr 04, 2026 3:52 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    హార్ముజ్ జలసంధిలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, ఇరాన్ క్షిపణులు గగనతలంలో దూసుకుపోతుంటే, మరోవైపు అమెరికా బాంబర్లు టెహ్రాన్‌పై దాడులు చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ భీకర పోరు నడుమ ఇరాన్ దౌత్య కార్యాలయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో సరికొత్త 'పరోక్ష యుద్ధాన్ని' సాగిస్తున్నాయి. తమదైన శైలిలో వ్యంగ్యాలు, చమత్కారాలతో అమెరికాను ఆటాడుకుంటున్నాయి.

    హార్ముజ్ జలసంధి

    తాజాగా జింబాబ్వేలోని ఇరాన్ మిషన్ ఈ సంక్షోభానికి ఓ వింత పరిష్కారాన్ని సూచించింది. "మర్యాదగా వ్యవహరించండి.. దారి తీసుకోండి" అని ఆ కార్యాలయం ట్వీట్ చేసింది. దీనికి ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ హ్యాష్ ట్యాగ్‌లను జత చేయడం గమనార్హం. అంటే శాంతియుతంగా చర్చలు జరుపుతున్న దేశాలకు తాము దారి ఇస్తున్నామనే సంకేతాలను ఇరాన్ పరోక్షంగా ఇచ్చింది.

    నవ్వుపుట్టించేలా ఉన్నప్పటికీ, వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు ఈ వ్యాఖ్యలు అద్దం పడుతున్నాయి. ఈ మార్గాన్ని మళ్లీ తెరిపిస్తామని, ఇందుకోసం చర్చలు జరుగుతున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదే పదే చెబుతున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఈ జలసంధి దాదాపు మూతబడే ఉంది.

    ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల వల్లే ఈ యుద్ధం మొదలైందని, అంతవరకు హార్ముజ్ మార్గం సాధారణంగానే పనిచేసిందని ఇరాన్ నాయకత్వం వాదిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దక్షిణాఫ్రికాలోని ప్రిటోరియాలో ఉన్న ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి తీవ్రమైన పోస్ట్ పెట్టింది. హార్ముజ్ జలసంధిలో అమెరికా జెండాలు కప్పిన శవపేటికలు తేలుతున్న చిత్రాన్ని పోస్ట్ చేసింది. "హార్ముజ్ జలసంధి గుండా దాటగలిగే ఏకైక అమెరికన్ వస్తువు ఇదే" అని దానికి క్యాప్షన్ ఇచ్చి తీవ్ర దుమారం రేపింది.

    X/@IRANinZIMBABWE

    ఈ ఘర్షణల కారణంగా హార్ముజ్ గుండా జరిగే నౌకా రవాణా భారీగా పడిపోయింది. కేవలం కొన్ని నౌకలు మాత్రమే ఎలాగోలా ఈ మార్గాన్ని దాటగలుగుతున్నాయి. అందులోనూ టెహ్రాన్‌తో స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉన్న దేశాల నౌకలు మాత్రమే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

    ఇంతటి దిగ్బంధం ఉన్నప్పటికీ, ఒమన్ తీర ప్రాంతాన్ని ఆనుకుని చాలా పరిమిత సంఖ్యలో నౌకలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఇటీవల మూడు ఆయిల్ ట్యాంకర్లు ఈ మార్గం గుండా వెళ్లాయని, అందులో ఒక ట్యాంకర్‌లో జపాన్ కంపెనీకి కూడా వాటా ఉందని ఏఎఫ్‌పీ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది.

    మరో విశేషమేమిటంటే, ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన ప్రముఖ లాజిస్టిక్స్ దిగ్గజం 'సీఎమ్ఏ సీజీఎమ్' (CMA CGM) నౌక ఈ జలసంధిని దాటిన తొలి పశ్చిమ యూరోపియన్ నౌకగా నిలిచింది. యుద్ధ విరమణ ప్రకటించాలని, బాంబు దాడులు ఆగితేనే ఈ జలసంధి పూర్తిగా తెరుచుకుంటుందని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ పిలుపునిచ్చిన తర్వాత ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

    భారతదేశం మాత్రం ఈ సంక్షోభంలోనూ తన ఉనికిని కాపాడుకుంటోంది. ఫిబ్రవరి 28 తర్వాత కనీసం ఎనిమిది భారతీయ నౌకలు ఈ జలసంధి గుండా సురక్షితంగా ప్రయాణించాయి. పొరుగు దేశమైన పాకిస్తాన్ కూడా సురక్షిత రవాణా కోసం ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లు సమాచారం.

    ఇదంతా ఒకెత్తయితే, ఈ యుద్ధాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇరాన్ భవిష్యత్తుపై కన్నేసింది. ఈ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలపై ప్రత్యేక పన్ను (Toll System) వసూలు చేసే యోచనలో టెహ్రాన్ ఉంది. ఇదే గనుక జరిగితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన ఈ ఇంధన రవాణా మార్గంపై ఇరాన్ శాశ్వత నియంత్రణ సాధించే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/మర్యాదగా అడిగితేనే దారి.. హార్ముజ్ జలసంధి సంక్షోభంపై ఇరాన్ సమాధానం
