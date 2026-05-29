యూపీఎస్సీని చూసి నేర్చుకోండి: నీట్ పేపర్ లీక్పై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం
మే 3న జరిగిన నీట్-యూజీ (NEET-UG) పరీక్ష రద్దుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. పేపర్ లీక్ ఘటనలపై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) తీరును తప్పుబడుతూ, అత్యున్నత స్థాయి పరీక్షల నిర్వహణలో యూపీఎస్సీని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచించింది.
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్-యూజీ 2026 పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత లోపించడంపై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని (NTA) నిలదీసింది. పేపర్ లీక్ కారణంగా మే 3న జరిగిన పరీక్ష రద్దు కాగా, దీనిని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను శుక్రవారం ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ సందర్భంగా, పరీక్షల నిర్వహణలో యూపీఎస్సీ (UPSC) అనుసరిస్తున్న పద్ధతులను చూసి నేర్చుకోవాలని ఎన్టీఏకు హితవు పలికింది.
వైఫల్యానికి కారణమెవరు?
2024లో ఇలాంటి ఘటనే జరిగినప్పుడు ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసినా, మళ్లీ లోపాలు ఎలా తలెత్తాయని జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహ ప్రశ్నించారు.
"ఒక కమిటీని నియమించిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి వైఫల్యం జరిగిందంటే.. ఆ కమిటీ సిఫార్సుల్లో లోపం ఉండాలి, లేదా వాటిని అమలు చేయడంలోనైనా నిర్లక్ష్యం ఉండాలి" అని జస్టిస్ నరసింహ మౌఖికంగా వ్యాఖ్యానించారు.
సదరు కమిటీకి నేతృత్వం వహించిన రిటైర్డ్ జస్టిస్ రాధాకృష్ణన్ స్వయంగా కోర్టుకు హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. తాము దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం 35 సిఫార్సులు, స్వల్పకాలికంగా 60 సూచనలు చేశామని, అందులో మెజారిటీ సూచనలను అమలు చేశారని కోర్టుకు తెలిపారు.
యూపీఎస్సీ వర్సెస్ నీట్
సివిల్ సర్వీసెస్ వంటి అత్యున్నత స్థాయి పరీక్షలను యూపీఎస్సీ ఎంత పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తుందో కోర్టు గుర్తు చేసింది. సుమారు 5.8 లక్షల మంది అభ్యర్థులు రాసే యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో కేవలం 0.17 శాతం మంది మాత్రమే విజయం సాధిస్తారు. అంతటి కఠినమైన పరీక్షల్లో కూడా లీకేజీలు లేకుండా నిర్వహించడం గమనార్హం. ఇక నీట్ విషయానికి వస్తే.. సుమారు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులు 1.1 లక్షల ఎంబీబీఎస్ సీట్ల కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఇంత భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు నిఘా వ్యవస్థ మరింత పటిష్టంగా ఉండాలని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది.
ఆర్మీ విధానం మేలన్న మాజీ ఆర్మీ చీఫ్
మరోవైపు, ఆర్మీలో పేపర్ లీక్లు ఎందుకు జరగవనే అంశంపై మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ వీకే సింగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "సైన్యంలో ఒక వ్యక్తి కేవలం ఒక ప్రశ్నాపత్రాన్ని మాత్రమే తనిఖీ చేస్తారు. దీనివల్ల అవకతవకలకు తావుండదు. ఇంతకంటే పారదర్శకమైన వ్యవస్థ మరొకటి ఉండదు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మే 3న రద్దయిన పరీక్షను తిరిగి జూన్ 21న నిర్వహించాలని ఎన్టీఏ ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. ఈ లోపు దర్యాప్తు సంస్థల నివేదికలను, కమిటీ సిఫార్సులను పరిగణనలోకి తీసుకుని భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నీట్-యూజీ రీ-టెస్ట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
పేపర్ లీక్ కారణంగా మే 3న రద్దయిన పరీక్షను తిరిగి జూన్ 21, 2026న నిర్వహించనున్నారు.
2. సుప్రీంకోర్టు ఎన్టీఏకు ఏం సూచించింది?
పరీక్షల నిర్వహణలో లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలని, ముఖ్యంగా యూపీఎస్సీ లాంటి సంస్థల పనితీరును చూసి పాఠాలు నేర్చుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది.
3. పేపర్ లీక్ల నివారణకు ఆర్మీలో అనుసరించే పద్ధతి ఏమిటి?
మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ వీకే సింగ్ తెలిపిన ప్రకారం, సైన్యంలో ఒక జవాబు పత్రంలోని ఒక ప్రశ్నకు మాత్రమే ఒక అధికారి బాధ్యత వహిస్తారు. దీనివల్ల వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More