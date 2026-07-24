7% పతనమైన స్విగ్గీ షేరు.. ఆల్టైమ్ కనిష్ఠానికి సమీపంలోకి
విదేశీ పెట్టుబడులపై 49.5 శాతం పరిమితి విధించాలని నిర్ణయించడంతో స్విగ్గీ షేర్లు శుక్రవారం భారీగా పడిపోయాయి. ఈ నిర్ణయంతో అంతర్జాతీయ సూచీల నుంచి కంపెనీ నిష్క్రమించే ప్రమాదం ఉందని, దాదాపు 460 మిలియన్ డాలర్ల విదేశీ నిధులు వెనక్కి వెళ్లే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు తెగబడ్డారు.
ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ, క్విక్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ 'స్విగ్గీ' (Swiggy) షేర్లు స్టాక్ మార్కెట్లో భారీగా నష్టపోయాయి. శుక్రవారం (జులై 24) ట్రేడింగ్లో కంపెనీ షేరు ధర ఏకంగా 7 శాతానికి పైగా పతనమై ఆల్టైమ్ కనిష్ఠ స్థాయికి చేరువైంది. కంపెనీలో విదేశీ పెట్టుబడుల (Foreign Ownership) గరిష్ఠ పరిమితిని 49.5 శాతానికి కుదించాలని డైరెక్టర్ల బోర్డు నిర్ణయించడమే ఈ భారీ పతనానికి కారణమైంది.
బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లో స్విగ్గీ షేరు ఇంట్రాడేలో 7.2 శాతం క్షీణించి రూ.242.60 కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఇది జూన్ 30, 2026న నమోదైన ఆల్టైమ్ కనిష్ఠ ధర రూ.235.80కి చాలా దగ్గరగా ఉంది. గత వారం రోజుల్లో ఈ షేరు 10 శాతం, గత ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 41 శాతం మేర నష్టపోవడం గమనార్హం.
విదేశీ పెట్టుబడులపై కొత్త పరిమితి
కంపెనీలో ప్రస్తుతం ఉన్న 100 శాతం విదేశీ పెట్టుబడుల పరిమితిని 49.5 శాతానికి తగ్గించే ప్రతిపాదనకు స్విగ్గీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ఆగస్టు 18, 2026న జరగనున్న వార్షిక సాధారణ సభ (AGM)లో వాటాదారుల ఓటింగ్ కోసం ఉంచనున్నారు.
భారతీయ యజమాన్య నిబంధనలకు (IOCC) అనుగుణంగా మారేందుకు కంపెనీ తమ నిబంధనల పత్రంలో (Articles of Association) మార్పులు ప్రతిపాదించింది. ఈ కొత్త పరిమితి అమల్లోకి వస్తే విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడిదారులు (FPIలు), నివాసేతర భారతీయుల (NRI) పెట్టుబడులు 49.5 శాతానికి మించకూడదు.
460 మిలియన్ డాలర్ల నిధులు వెనక్కి?
విదేశీ పెట్టుబడుల పరిమితి తగ్గింపు వల్ల అంతర్జాతీయ సూచీల నుంచి స్విగ్గీ తొలగిపోయే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"విదేశీ పెట్టుబడుల పరిమితి 49.5 శాతానికి తగ్గిస్తే అంతర్జాతీయ సూచీలలో ఉంచడానికి అవసరమైన రూల్స్ మిస్ అవుతాయి. దీంతో గ్లోబల్ ఇండెక్స్ల నుంచి స్విగ్గీని తొలగించే అవకాశం ఉంది," అని నువామా ఆల్టర్నేటివ్ & క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ నిపుణుడు అభిలాష్ పగారియా స్పష్టం చేశారు.
ప్రస్తుతం MSCI స్టాండర్డ్ ఇండెక్స్లో స్విగ్గీకి 28 బేసిస్ పాయింట్ల వెయిటేజ్ ఉంది. ఈ సూచీ నుంచి తొలగిస్తే దాదాపు 340 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు 12.5 కోట్ల షేర్లు) విదేశీ నిధులు కంపెనీ నుంచి బయటకు తరలిపోతాయి. అలాగే FTSE ఇండెక్స్ నుంచి మరో 120 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు 4.6 కోట్ల షేర్లు) నిధులు వెనక్కి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని పగారియా అంచనా వేశారు.
ఇన్స్టామార్ట్ విపరీతమైన వృద్ధి
తీవ్రమైన పోటీ ఉన్నప్పటికీ FY26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో క్విక్ కామర్స్ విభాగం 'ఇన్స్టామార్ట్' (Instamart) ఊహించని రీతిలో వృద్ధి నమోదు చేసింది. ఫుడ్ డెలివరీ విభాగానికి సంబంధించిన గ్రాస్ ఆర్డర్ వ్యాల్యూ (GOV) 20.2 శాతం పెరిగి రూ.34,593 కోట్లకు చేరగా, ఆర్డర్ల సంఖ్య 714 మిలియన్లకు పెరిగింది. సగటు ఆర్డర్ విలువ రూ.458 నుంచి రూ.484కి చేరింది.
మరోవైపు ఇన్స్టామార్ట్ GOV ఏకంగా 94.1 శాతం పెరిగి రూ.28,496 కోట్లకు చేరింది. నెట్ ఆర్డర్ వ్యాల్యూ 69.9 శాతం పెరిగి రూ.20,210 కోట్లకు చేరుకుంది. ఆర్డర్ల సంఖ్య 44.4 శాతం వృద్ధితో 412 మిలియన్లుగా నమోదైంది. సగటు ఆర్డర్ విలువ రూ.514 నుంచి రూ.691కి పెరిగింది.
క్విక్ కామర్స్ విభాగం ఇంకా కాంట్రిబ్యూషన్ నష్టాల్లోనే ఉన్నప్పటికీ, నష్టాల శాతాన్ని 4.0 శాతం నుంచి 2.8 శాతానికి తగ్గించుకోగలిగింది. బిజినెస్ విస్తరణలో భాగంగా స్విగ్గీ తమ 'డార్క్ స్టోర్ల' సంఖ్యను 1,021 నుంచి 1,143కి పెంచింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More