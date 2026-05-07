తమిళనాడు పీఠంపై సందిగ్ధత: గవర్నర్ కోర్టులో బంతి.. విజయ్కు మద్దతు ఇచ్చేదెవరు?
నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినప్పటికీ, అధికారం దక్కించుకునే క్రమంలో ‘సంఖ్యాబలం’ పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మద్దతు లభించినా, మేజిక్ ఫిగర్కు ఇంకా ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల దూరంలో విజయ్ ఆగిపోవడంతో రాజ్భవన్లో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది.
గత 50 ఏళ్లుగా డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేల చుట్టూ తిరిగిన తమిళ రాజకీయాల్లో విజయ్ ప్రవేశం ఒక సంచలనం. మొత్తం 234 స్థానాలున్న అసెంబ్లీలో 108 స్థానాలు గెలుచుకున్న టీవీకే, మేజిక్ ఫిగర్ 118 ని అందుకోలేకపోయింది. కాంగ్రెస్కు చెందిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో ప్రస్తుతం విజయ్ బలం 113కు చేరింది. బుధవారం సాయంత్రం గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ను కలిసిన విజయ్, తమకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు. అయితే, గవర్నర్ మాత్రం తక్షణమే ఆహ్వానించకుండా చట్టపరమైన సలహాలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
రాజ్భవన్లో చిక్కుముడి.. గవర్నర్ వ్యూహం ఏంటి?
విజయ్ మద్దతు లేఖలు అందజేసినా, గవర్నర్ కార్యాలయం నుంచి ఇంకా గ్రీన్ సిగ్నల్ రాలేదు. "విజయ్కు పూర్తిస్థాయి మెజారిటీ ఉందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలని గవర్నర్ భావిస్తున్నారు" అని రాజ్భవన్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. మరోవైపు, 16వ అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తూ గవర్నర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం గమనార్హం.
అయితే, ఈ జాప్యంపై న్యాయ నిపుణులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మెజారిటీ నిరూపించుకోవాల్సింది అసెంబ్లీ వేదికగానే కానీ, గవర్నర్ వ్యక్తిగత అంచనాల ఆధారంగా కాదు" అని సుప్రీంకోర్టు గతంలో 'ఎస్.ఆర్. బొమ్మై వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా' కేసులో ఇచ్చిన తీర్పును న్యాయ నిపుణుడు విజయన్ సుబ్రహ్మణ్యం గుర్తు చేశారు.
మిత్రపక్షాల మధ్య మంటలు: కాంగ్రెస్పై డీఎంకే ఆగ్రహం
రెండు దశాబ్దాలుగా డీఎంకేతో స్నేహం చేసిన కాంగ్రెస్, ఇప్పుడు విజయ్కు మద్దతు తెలపడం స్టాలిన్ వర్గానికి మింగుడుపడటం లేదు. ఇది కాంగ్రెస్ తీసుకున్న అత్యంత స్వల్పకాలిక నిర్ణయమని, దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఆ పార్టీ నష్టపోతుందని డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి శరవణన్ అన్నదురై మండిపడ్డారు.
ఇక అన్నాడీఎంకే తన పంథా మార్చుకోలేదు. తాము విజయ్కు మద్దతు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని ఆ పార్టీ డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ కేపీ మునుస్వామి స్పష్టం చేశారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (IUML) కూడా తాము డీఎంకే వెంటే ఉంటామని ప్రకటించడంతో విజయ్కు అవసరమైన ఆ ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడ దొరుకుతారన్నది ఇప్పుడు మిస్టరీగా మారింది.
ప్రమాణ స్వీకారం వాయిదా పడేనా?
చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో మే 7న భారీ ఎత్తున ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం చేపట్టాలని టీవీకే శ్రేణులు ఇప్పటికే సన్నాహాలు మొదలుపెట్టాయి. స్టేడియం వద్ద ఏర్పాట్లు కూడా ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. అయితే గవర్నర్ నుంచి ఆహ్వానం అందకపోవడంతో ఈ వేడుక వాయిదా పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ విజయ్ 14 రోజుల్లోగా తన రెండు సీట్లలో ఒకదానికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి, ఈలోగా రాజకీయ సమీకరణాలు ఎలా మారుతాయో వేచి చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. తమిళనాడులో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన మెజారిటీ ఎంత?
తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొత్తం 234 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ఏదైనా పార్టీకి కనీసం 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం.
2. విజయ్ పార్టీ టీవీకే (TVK) పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది?
విజయ్ పార్టీ 108 స్థానాలు గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్ (5 సీట్లు) మద్దతు ప్రకటించడంతో వారి బలం 113కు చేరింది. మేజిక్ ఫిగర్కు మరో 5 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కావాలి.
3. గవర్నర్ విజయ్ను ఎందుకు ఆహ్వానించడం లేదు?
సరిపడా సంఖ్యాబలం ఉందో లేదో నిర్ధారించుకోవడానికి గవర్నర్ చట్టపరమైన సలహా కోరారు. సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీని ఆహ్వానించాలా లేక స్పష్టమైన మెజారిటీ కోరాలా అన్న అంశంపై రాజ్భవన్ తర్జనభర్జన పడుతోంది.
4. ద్రవిడ పార్టీల వైఖరి ఏమిటి?
డీఎంకే (59 సీట్లు), అన్నాడీఎంకే (47 సీట్లు) రెండూ కూడా విజయ్కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాయి. కాంగ్రెస్ నిర్ణయాన్ని డీఎంకే తీవ్రంగా తప్పుపడుతోంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.