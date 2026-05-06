Tata cars : టాటా హారియర్, సఫారీ డీజిల్ లైనప్లో కొత్త వేరియంట్లు- ఫీచర్లు అదుర్స్!
Tata Harrier : టాటా హారియర్, టాటా సఫారీ డీజిల్ లైనప్లో ఇప్పుడు అల్ట్రా, రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటి ధరలు, ఫీచర్లు సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Tata Safari : భారత ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్.. తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీలు హారియర్, సఫారీలలో సరికొత్త అప్డేట్తో మార్కెట్లోకి దూసుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు కేవలం పెట్రోల్ వేరియంట్లకు మాత్రమే పరిమితమైన 'అల్ట్రా' ట్రిమ్, మోస్ట్ పాపులర్ ‘రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్’ని ఇప్పుడు డీజిల్ వెర్షన్లలోనూ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రీమియం లుక్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కొత్త వేరియంట్లు ఎస్యూవీ ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ధర, బుకింగ్ వివరాలు..
టాటా మోటార్స్ ఈ కొత్త మోడళ్ల ధరలను చాలా ఆకర్షణీయంగా నిర్ణయించింది:
హారియర్ అల్ట్రా డీజిల్ (మాన్యువల్): దీని ప్రారంభ ధర రూ. 23.84 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
సఫారీ అల్ట్రా డీజిల్ (7-సీటర్ మాన్యువల్): దీని ధర రూ. 24.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
ఆసక్తి గల వినియోగదారులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టాటా డీలర్షిప్లలో లేదా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమకు ఇష్టమైన ఎస్యూవీని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్: రాజసం ఉట్టిపడే డిజైన్!
ఈ కొత్త లాంచ్లో ప్రధాన ఆకర్షణ 'రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్'. దీని వెలుపలి భాగంలో ‘నైట్రో క్రిమ్సన్’ పెయింట్ ఫినిషింగ్తో పాటు, నలుపు రంగులో ఉండే 19- ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్ వాహనానికి ఒక స్పోర్టీ లుక్ను ఇస్తాయి. వీల్స్ లోపల ఎరుపు రంగు బ్రేక్ కాలిపర్స్ హైలైట్గా నిలుస్తాయి. ఇవి హారియర్ లైన్-అప్లో 'ఫియర్లెస్ ఎక్స్+', సఫారీలో 'అకాంప్లిష్డ్ ఎక్స్+' వేరియంట్ల కంటే పైన (టాప్ ఎండ్) ఉంటాయి.
ఇంటీరియర్.. ఒక లగ్జరీ ప్రపంచం!
కారు లోపలికి అడుగుపెట్టగానే 'కార్నేలియన్ రెడ్' థీమ్ మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తుంది. రెడ్ లెదరెట్ సీట్లు కారుకు అత్యంత ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి.
ప్రధాన ఫీచర్లు ఇవే:
భారీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్: శాంసంగ్ నియో క్యూఎల్ఈడీ డిస్ప్లేతో కూడిన 14.5-ఇంచ్ హర్మాన్ సిస్టమ్.
ఆడియో: డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ సిస్టమ్.
సేఫ్టీ టెక్: డాష్క్యామ్, డీఆర్వీ సౌకర్యం ఉన్న విజన్-ఎక్స్ ఈ- ఐఆర్వీఎం.
ఇతర సౌకర్యాలు: ఆటో రివర్స్ డిప్ ఫీచర్ ఉన్న మెమరీ ఓఆర్వీఎంలు, 65డబ్ల్యూ టైప్-సి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, క్లియర్ వ్యూ డ్యూయల్ కెమెరా వాషర్ సిస్టమ్.
పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్..
టాటా హారియర్ అల్ట్రా, టాటా సఫారీ అల్ట్రా, రెడ్ డార్క్ ఎడిషన్తో కూడిన ఎస్యూవీల్లోనూ నమ్మకమైన 2.0-లీటర్ క్రయోజెట్ (Kryojet) టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ని అమర్చారు. ఇది 170పీఎస్ పవర్ను, 350ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్యూ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
భద్రతలో నంబర్ 1..
టాటా కార్లు అంటేనే భద్రతకు మారుపేరు. హారియర్, సఫారీ రెండు కూడా భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టులో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించాయి. పెద్దల రక్షణలో 32 పాయింట్లకు గాను 30.08, పిల్లల రక్షణలో 49 పాయింట్లకు గాను 44.54 స్కోర్ చేసి, భారతీయ రోడ్లపై అత్యంత సురక్షితమైన ఎస్యూవీలుగా నిలిచాయి.
"కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా, డీజిల్ వెర్షన్లలో కూడా అత్యున్నత స్థాయి లగ్జరీని అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కొత్త ఎడిషన్లను ప్రవేశపెట్టాం," అని కంపెనీ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
