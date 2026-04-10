    SUVs under 15 Lakhs : రూ. 15లక్షల ధరలోపు టాప్​ 5 ఎస్​యూవీలు- కళ్లు మూసుకుని కొనేయొచ్చు!

    Cars under 15 lakhs : మీరు కొత్త ఎస్​యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? మార్కెట్​లో ఉన్న ఆప్షన్లు చూసి, ఏది ఎంచుకోవాలో తెలియడం లేదా? అయితే ఇది మీకోసమే. రూ. 15లక్షల ధరలోపు ఈ 2026లో లభిస్తున్న బెస్ట్​, టాప్​- 5 ఎస్​యూవీల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 10, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో ప్రస్తుతం ఎస్‌యూవీల హవా ఏ రేంజ్​లో ఉందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు సెడాన్, హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపిన వినియోగదారులు.. ఇప్పుడు పవర్‌ఫుల్ లుక్, సెక్యూరిటీ కోసం ఎస్‌యూవీలనే ఇష్టపడుతున్నారు. కంపెనీలు కూడా పోటీపడి మరీ కొత్త మోడళ్లను లాంచ్ చేస్తున్నాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ..

    మీరు కూడా ఒక మంచి ఎస్‌యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! మార్కెట్ నమ్మకం, సేఫ్టీ రేటింగ్స్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా రూ. 15 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) లోపు ఈ 2026లో లభిస్తున్న టాప్-5 బెస్ట్ ఎస్​యూవీల లిస్ట్​ని ఇక్కడ చూసేయండి..

    1. మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా (జెడ్​ఎక్స్​ఐ వేరియంట్)..

    విశ్వసనీయతకు, రీసేల్ వాల్యూకు మారుతీ సుజుకీ పెట్టింది పేరు. బ్రెజ్జా ఎస్​యూవీ ఈ విభాగంలో తిరుగులేని రాజుగా కొనసాగుతోంది.

    ఎందుకు కొనాలి: తక్కువ మెయింటెనెన్స్, నమ్మకమైన 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్.

    ప్రత్యేకత: దీనికి 4-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ ఉంది. అలాగే ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ సీఎన్జీ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    మా సలహా: ఫీచర్లు, ధరను బట్టి 'జెడ్​ఎక్స్​ఐ' ట్రిమ్ బెస్ట్ ఛాయిస్.

    2. టాటా నెక్సాన్ (క్రియేటివ్​/ ఫియర్​లెస్​ వేరియంట్లు)..

    భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎస్‌యూవీల్లో టాటా నెక్సాన్ ఒకటి. సేఫ్టీ విషయంలో దీనికి సాటిలేదు.

    ఎందుకు కొనాలి: గట్టి బాడీ స్ట్రక్చర్, ప్రీమియం ఫీచర్లు.

    ప్రత్యేకత: గత దశాబ్ద కాలంగా ఎస్‌యూవీ సేల్స్ చార్టులో ఇది టాప్ 5లో ఉంటోంది. సామాన్యుడికి అందుబాటు ధరలో లభించే హై-సేఫ్టీ కార్ ఇది.

    మా సలహా: ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారు 'క్రియేటివ్' లేదా 'ఫియర్​లెస్' మోడళ్లను ఎంచుకోవచ్చు.

    3. మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ (ఏఎక్స్5 వేరియంట్)..

    మహీంద్రా తన ఎస్‌యూవీలను కొత్త హంగులతో తీర్చిదిద్దింది. ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ ఇప్పుడు మరింత స్టైలిష్‌గా, పవర్‌ఫుల్‌గా మారింది.

    ఎందుకు కొనాలి: డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు మంచి పవర్ (1.2-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్) కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్.

    ప్రత్యేకత: ఇందులో 6 ఎయిర్‌బ్యాగులు, అడాస్ వంటి అడ్వాన్స్‌డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    మా సలహా: వాల్యూ ఫర్ మనీ కోరుకునే వారు 'ఏఎక్స్5' వేరియంట్ వైపు వెళ్లొచ్చు.

    4. కియా సోనెట్ (హెచ్​టీఎక్స్/ జీటీఎక్స్ వేరియంట్లు)..

    తక్కువ ధరలో విలాసవంతమైన ఫీచర్లు కావాలనుకునే యువతకు కియా సోనెట్ ఎస్​యూవీ ఫస్ట్ ఛాయిస్ అవుతోంది!

    ఎందుకు కొనాలి: ప్రీమియం లుక్, అదిరిపోయే ఇంటీరియర్స్.

    ప్రత్యేకత: బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి లగ్జరీ కార్లలో ఉండే ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తాయి.

    మా సలహా: బడ్జెట్‌ను బట్టి 'హెచ్​టీఎక్స్' లేదా స్పోర్టీ లుక్ కోసం 'జీటీఎక్స్' వేరియంట్ ఎంచుకోండి.

    5. హోండా ఎలివేట్ (ఎస్​వీ/ వీ వేరియంట్లు)..

    "నో-నాన్సెన్స్" ఎస్‌యూవీగా పేరుగాంచిన హోండా ఎలివేట్, సిటీ డ్రైవింగ్‌తో పాటు లాంగ్ ట్రిప్పులకు కూడా చాలా కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటుంది.

    ఎందుకు కొనాలి: విశాలమైన క్యాబిన్, భారీ మస్కులర్ డిజైన్.

    ప్రత్యేకత: హోండా నమ్మకమైన 1.5-లీటర్ ఐ-వీటెక్ ఇంజిన్ దీని సొంతం. ఇది హైవేలపై చాలా స్మూత్‌గా సాగుతుంది.

    మా సలహా: 'ఎస్​వీ' లేదా 'వీ' వేరియంట్లు బడ్జెట్ ధరలో మంచి ఫీచర్లను అందిస్తాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. ఈ ఐదింటిలో మైలేజ్ పరంగా ఏది బెస్ట్?

    మీరు మైలేజ్, తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించాలని అనుకుంటే, మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా (సీఎన్జీ వేరియంట్) ఉత్తమమైనది.

    2. సేఫ్టీకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఏ కారు కొనాలి?

    సేఫ్టీ విషయంలో టాటా నెక్సాన్, మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓలు ముందంజలో ఉన్నాయి. ఇవి గ్లోబల్ ఎన్‌క్యాప్ రేటింగ్స్‌లో మంచి స్కోర్లు సాధించాయి.

    3. ఫ్యామిలీతో లాంగ్ ట్రిప్స్ వెళ్లడానికి ఏది కంఫర్టబుల్?

    హోండా ఎలివేట్, టాటా నెక్సాన్ వాటి విశాలమైన ఇంటీరియర్- కంఫర్ట్ కారణంగా లాంగ్ జర్నీలకు చాలా బాగుంటాయి.

    4. రూ. 15 లక్షల బడ్జెట్‌లో ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా?

    అవును, పైన పేర్కొన్న ఐదు మోడళ్లలోనూ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే వేరియంట్‌ను బట్టి ధర మారుతుంటుంది.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/SUVs Under 15 Lakhs : రూ. 15లక్షల ధరలోపు టాప్​ 5 ఎస్​యూవీలు- కళ్లు మూసుకుని కొనేయొచ్చు!
