    Tata Punch EV : టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఆవిష్కరణ- కొత్త లుక్, అదిరే ఫీచర్లు..

    టాటా మోటార్స్ తన అత్యంత విజయవంతమైన పంచ్ ఈవీకి సంబంధించి కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఫిబ్రవరి 20న మార్కెట్​లోకి రానున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు, డిజైన్ మార్పులు, అదనపు హంగులతో పాత మోడల్ కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Feb 08, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మచ్​ అవైటెడ్​ టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​పై బిగ్​ అప్డేట్​! ఫిబ్రవరి 20 లాంచ్​కి ముందే, ఈ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ అప్డేటెడ్​ వర్షెన్​ని సంస్థ తాజాగా ఆవిష్కరించింది. రెండేళ్ల క్రితం లాంచ్ అయిన పంచ్ ఈవీకి లభించిన భారీ సక్సెస్‌ను కొనసాగించడానికి ఈ మోడల్​ సిద్ధంగా ఉంది. ఇటీవల వచ్చిన ఐసీఈ పంచ్ అప్‌డేట్ తర్వాత, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోడల్​ని కూడా సంస్థ అప్డేట్​ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో టాటా పంచ్​ ఈవీ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​..
    2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​..

    టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​- డిజైన్ మార్పులు..

    బొల్డర్ లుక్: కొత్త హెడ్‌ల్యాంప్ డిజైన్‌తో ఈ 2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ మునుపటి కంటే చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తోంది. హెడ్‌ల్యాంప్స్ ఇప్పటికీ వర్టికల్ స్టాక్డ్ యూనిట్‌గా ఉన్నప్పటికీ, వాటి హౌసింగ్ ఇప్పుడు పెద్దదిగా, యాంగులర్​గా ఉంది.

    ఫ్రంట్ ఫాసియా: ఎల్‌ఈడీ డీఆర్ఎల్​లు, ముందు భాగంలో ఉండే ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అలాగే కొనసాగుతున్నాయి. అయితే బంపర్ కింది భాగంలో వర్టికల్ స్లాట్‌లతో కూడిన గ్రిల్, సిల్వర్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన ఫాక్స్ స్కిడ్ ప్లేట్ కొత్తగా చేర్చడం జరిగింది.

    సైడ్ అండ్​ రియర్: 2026 టాటా పంచ్​ ఈవీ పక్క వైపు నుంచి ప్రస్తుత మోడల్‌నే పోలి ఉన్నప్పటికీ, కొత్తగా రూపొందించిన ఏరో-డైనమిక్ అల్లాయ్ వీల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వెనుక భాగంలో కనెక్టెడ్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్ డిజైన్, అప్డేటెడ్ బంపర్‌ను మనం చూడవచ్చు.

    టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..

    క్యాబిన్: టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లోపల కొత్త అప్​హోలిస్ట్రీ, రీడిజైన్ చేసిన డ్యాష్‌బోర్డ్ ఉండవచ్చు. 10.25-ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ వంటివి యథాతథంగా ఉండనున్నాయి.

    లగ్జరీ ఫీచర్లు: ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 6-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, కీలెస్ ఎంట్రీ, వెెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్​వీఎం, ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఈ కారు లోడ్ అయి ఉంటుంది. ఇటీవలే లాంచ్​ అయిన 2026 టాటా పంచ్​ ఐసీఈ వర్షెన్​లో కన్నా ఇందులోనే ఇంకా ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

    బ్యాటరీ, పవర్‌ట్రెయిన్ (అంచనా): రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌లో టాటా మోటార్స్ పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను (సుమారు 45కేడబ్ల్యూహెచ్​) పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు ఒకే ఛార్జ్‌పై ఏకంగా 489 నుంచి 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 25కేడబ్ల్యూహెచ్​, 35కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ఆప్షన్లు కూడా కొనసాగవచ్చు.

    లాంచ్​ నాటికి టాటా పంచ్​ ఈవీ ఫేస్​లిఫ్ట్​కి సంబంధించిన ఫీచర్స్​, ధర, రేంజ్​ వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

