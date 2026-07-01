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    Tata Sierra EV : అల్లాడిస్తున్న 'టాటా సియెర్రా ఈవీ'! 665 కి.మీ రేంజ్, అదిరే ఫీచర్లు- ధర ఎంతంటే..

    Tata Sierra ev launch : టాటా మోటార్స్ ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఐకానిక్ మోడల్ ‘సియెర్రా’ను ఎలక్ట్రికల్ అవతార్‌లో భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. రూ. 18.79 లక్షల ప్రారంభ ధరతో, ఏకంగా 665 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ ఇచ్చేలా ఈ ప్రీమియం ఈవీ ఎస్‌యూవీని రూపొందించారు.

    Published on: Jul 01, 2026 5:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని ఒకప్పుడు ఊపేసిన క్లాసిక్ బ్రాండ్ ‘టాటా సియెర్రా’ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో మళ్లీ రోడ్లపైకి వచ్చేసింది. టాటా మోటార్స్ తన మోస్ట్ అవైటెడ్ ఎస్‌యూవీ ‘సియెర్రా ఈవీ’ని అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 18.79 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 24.79 లక్షల వరకు ఉంది. ప్యూర్, ప్యూర్ ఎస్, అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్ అనే నాలుగు వేరియంట్లలో ఈ సరికొత్త ఈవీ కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి రానుంది. బుకింగ్స్ ప్రారంభం కాగా, జులై 15 నుంచి డెలివరీలు ఇవ్వనున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.

    665 కి.మీ రేంజ్​తో టాటా సియెర్రా ఈవీ..
    665 కి.మీ రేంజ్​తో టాటా సియెర్రా ఈవీ..

    ఈ నేపథ్యంలో ఈ టాటా సియెర్రా ఈవీ పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- ధరలు, వేరియంట్ల పూర్తి వివరాలు..

    మారిన కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా టాటా మోటార్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును రకరకాల ఆప్షన్లలో ప్రవేశపెట్టింది. బేస్ వేరియంట్ అయిన 63 kWh రేర్ వీల్ డ్రైవ్ (ఆర్​డబ్ల్యూడీ) ‘ప్యూర్’ ధర రూ. 18.79 లక్షలు కాగా, ‘ప్యూర్ ఎస్’ వేరియంట్ ధర రూ. 19.99 లక్షలుగా ఉంది.

    ఇక మిడ్-లెవెల్ వేరియంట్ ‘అడ్వెంచర్’ రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో వస్తోంది. దీని 63 kWh వెర్షన్ ధర రూ. 20.99 లక్షలు, 75 kWh వెర్షన్ ధర రూ. 22.19 లక్షలు. లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉండే ‘ఎంపవర్డ్’ వేరియంట్‌లో 63 kWh మోడల్ రూ. 22.79 లక్షలకు, 75 kWh మోడల్ రూ. 23.79 లక్షలకు లభిస్తుంది. అన్నింటికంటే హై-ఎండ్ మోడల్ అయిన ‘ఎంపవర్డ్ ఏ’ (75 kWh) ధరను రూ. 24.79 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించారు.

    సింగిల్ ఛార్జ్‌తో హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ వెళ్లిపోవచ్చు!

    టాటా సియెర్రా ఈవీలో రెండు రకాల ఎల్‌ఎఫ్‌పీ బ్యాటరీ ఆప్షన్లను ఇచ్చారు. పెద్దదైన 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఏకంగా 665 కిలోమీటర్ల సర్టిఫైడ్ రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంటే టెక్నికల్‌గా చూస్తే హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ లేదా బెంగళూరుకు ఎలాంటి బ్రేకులు లేకుండా వెళ్లిపోవచ్చు. ఇక చిన్నదైన 63 kWh బ్యాటరీ వెర్షన్ 564 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది.

    అయితే సాధారణ రోడ్లపై రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ విషయానికి వస్తే.. 75 kWh బ్యాటరీ దాదాపు 510-530 కిలోమీటర్లు, అలాగే 63 kWh బ్యాటరీ 440-460 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుందని టాటా మోటార్స్ స్పష్టం చేసింది. ఈవీ ప్రియులను ప్రధానంగా ఆకట్టుకునే అంశం దీని ఛార్జింగ్ స్పీడ్. 120 kW డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సాయంతో కేవలం 15 నిమిషాలు ఛార్జ్ చేస్తే చాలు, ఏకంగా 250 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చు. దీనితో పాటు ఇంటి వద్ద ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు 7.2 kW, 3.3 kW ఏసీ ఛార్జింగ్ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాదు, ఈ కారు నుంచి వేరే కారుకు ఛార్జింగ్ ఇచ్చుకునే ‘వెహికల్-టు-వెహికల్’ (వీ2ఎల్), కారు బ్యాటరీతో ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వాడుకునే ‘వెహికల్-టు-లోడ్’ (వీ2ఎల్) ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- సూపర్ పవర్.. స్పోర్ట్స్ కారు లాంటి స్పీడ్..

    "ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) టెక్నాలజీతో వస్తున్న సియెర్రా ఈవీ పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా సరికొత్త బెంచ్‌మార్క్ క్రియేట్ చేస్తుంది," అని టాటా మోటార్స్ ప్రతినిధులు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కారులోని క్వాడ్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్‌లో రెండు మోటార్లను ఉపయోగించారు. వెనుక వైపు ఉండే మోటార్ 235 హెచ్‌పీ పవర్, 340 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను అందిస్తే, ముందు వైపు ఉండే మోటార్ 138 హెచ్‌పీ పవర్, 164 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను జనరేట్ చేస్తుంది. రెండు కలిపి మొత్తంగా 373 హెచ్‌పీ పవర్, 500 ఎన్ఎమ్ టాప్ టార్క్‌ను విడుదల చేస్తాయి. దీనివల్ల ఈ భారీ ఎస్‌యూవీ కేవలం 5.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. కొండ ప్రాంతాలు, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై సులువుగా ప్రయాణించేందుకు వీలుగా 6 టెర్రైన్ మోడ్స్ ఇచ్చారు. వీటన్నింటికీ మించి కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పెంచేలా బ్యాటరీపై ‘లైఫ్‌టైమ్ వారంటీ’ని ఆఫర్ చేస్తుండటం విశేషం.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- టెక్నాలజీ అడ్డా.. ట్రిపుల్ స్క్రీన్ క్యాబిన్!

    లోపలికి అడుగుపెడితే ఏదో లగ్జరీ కారులో ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది! డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై ఏకంగా మూడు స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేశారు. డ్రైవర్ కోసం డిజిటల్ క్లస్టర్, మధ్యలో మెయిన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, పక్కన కూర్చునే ప్రయాణికుడి కోసం ప్రత్యేకంగా మరో డిస్​ప్లే ఉన్నాయి.

    సాంకేతిక హంగుల విషయానికి వస్తే.. 12 స్పీకర్ల జేబీఎల్ (సౌండ్ సిస్టమ్ ద్వారా డాల్బీ అట్మోస్ ఆడియో ఎక్స్‌పీరియన్స్ లభిస్తుంది. పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ ప్లే, స్మార్ట్ రూట్ ప్లానర్ ఉన్నాయి. వెనుక సీట్లో కూర్చునే వారికి లగ్జరీ ఫీలింగ్ ఇచ్చే 'బాస్ మోడ్' ప్రత్యేక ఆకర్షణ. లగేజీ కోసం వెనుక వైపు 622 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్‌తో పాటు, ముందు భాగంలో ఇంజన్ ఉండదు కాబట్టి అక్కడ కూడా 55 లీటర్ల స్టోరేజ్ (ఫ్రంక్) ఇచ్చారు. 19 ఇంచుల అలాయ్ వీల్స్‌తో వస్తున్న ఈ కారు ఏడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించనుంది.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- అత్యున్నత భద్రత ప్రమాణాలు..

    సేఫ్టీ విషయంలో టాటా కార్లకు ఉన్న క్రేజే వేరు. సియెర్రా ఈవీలో కూడా భద్రతకు పెద్దపీట వేశారు. ఇందులో లెవెల్-2 అడాస్ టెక్నాలజీ, 560-డిగ్రీల సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు ఉన్నాయి. కారును పార్కింగ్ ప్లేస్ నుండి రిమోట్ ద్వారానే ముందుకు, వెనుకకు జరిపే ‘సమన్ మోడ్’ ఫీచర్ కూడా ఇందులో ఉండటం విశేషం. హారియర్ ఈవీ తరహాలోనే దీనికి కూడా డిజిటల్ యాక్సెస్ కార్డ్, డిస్క్ ఆకారంలో ఉండే కీ ఫోబ్‌ను అందించారు.

    మొత్తానికి పాత జ్ఞాపకాలను ఆధునిక టెక్నాలజీతో ముడిపెడుతూ టాటా తెచ్చిన ఈ టాటా సియెర్రా ఈవీ.. భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనాలకు తెరలేపడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Tata Sierra EV : అల్లాడిస్తున్న 'టాటా సియెర్రా ఈవీ'! 665 కి.మీ రేంజ్, అదిరే ఫీచర్లు- ధర ఎంతంటే..
    Home/News/Tata Sierra EV : అల్లాడిస్తున్న 'టాటా సియెర్రా ఈవీ'! 665 కి.మీ రేంజ్, అదిరే ఫీచర్లు- ధర ఎంతంటే..
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