    TCS నాసిక్ వివాదంపై మౌనం వీడిన సీఈఓ.. అసలు నిజం ఇదీ

    నాసిక్ యూనిట్‌లో మత మార్పిడి, లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై టీసీఎస్ (TCS) సీఈఓ కె. కృతివాసన్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. ఈ ఆరోపణలపై డెలాయిట్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలతో స్వతంత్ర విచారణ జరిపిస్తున్నామని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Apr 18, 2026 7:41 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రముఖ భారతీయ ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) నాసిక్ కార్యాలయం గత కొద్దిరోజులుగా తీవ్ర వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. అక్కడ మత మార్పిడి కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయని, మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక వేధింపులు జరుగుతున్నాయంటూ వస్తున్న వార్తలు దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపాయి. ఈ తీవ్రమైన ఆరోపణల నేపథ్యంలో టీసీఎస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ కె. కృతివాసన్ తొలిసారిగా స్పందించారు. సంస్థ ప్రతిష్ఠను, ఉద్యోగుల భద్రతను కాపాడేందుకు అత్యున్నత స్థాయి విచారణను ప్రారంభించినట్లు ఆయన ప్రకటించారు.

    టీసీఎస్ (TCS) సీఈఓ కె. కృతివాసన్ (Bloomberg)
    స్వతంత్ర సంస్థలతో లోతైన విచారణ

    ఈ ఆరోపణల వెనుక ఉన్న నిజాన్ని నిగ్గు తేల్చేందుకు టీసీఎస్ యాజమాన్యం ఒక శక్తివంతమైన విచారణా బృందాన్ని రంగంలోకి దించింది. కేవలం అంతర్గత విచారణతో సరిపెట్టకుండా, అంతర్జాతీయ సంస్థలైన 'డెలాయిట్' (Deloitte) మరియు ప్రముఖ లా ఫర్మ్ 'ట్రైలీగల్' (Trilegal) సేవలను వినియోగించుకుంటున్నట్లు సీఈఓ వెల్లడించారు.

    ఈ మొత్తం ప్రక్రియను టీసీఎస్ ప్రెసిడెంట్, సీఓఓ ఆర్తి సుబ్రమణ్యం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, కంపెనీ స్వతంత్ర డైరెక్టర్ కేకి మిస్త్రీ నేతృత్వంలో ఒక పర్యవేక్షణ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. విచారణలో తేలిన అంశాలను ఈ కమిటీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, తగిన సిఫార్సులు చేస్తుంది.

    నిదా ఖాన్‌పై స్పష్టత.. ఆ వార్తలు అవాస్తవం

    నాసిక్ యూనిట్‌లో నిదా ఖాన్ అనే వ్యక్తి హెచ్‌ఆర్ మేనేజర్‌గా ఉంటూ ఈ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారనే వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై కృతివాసన్ స్పష్టతనిస్తూ, "ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్నట్లుగా నిదా ఖాన్ టీసీఎస్‌లో హెచ్‌ఆర్ మేనేజర్ కాదు. ఆమె కేవలం ఒక ప్రాసెస్ అసోసియేట్ మాత్రమే. నియామక ప్రక్రియలో గానీ, కీలక నిర్ణయాల్లో గానీ ఆమెకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు" అని పేర్కొన్నారు.

    అంతేకాకుండా, వివాదం నేపథ్యంలో నాసిక్ యూనిట్‌ను మూసివేస్తున్నారనే వార్తలను కూడా ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. నాసిక్ ఆఫీస్ యథావిధిగా నడుస్తోందని, క్లయింట్‌లకు సేవలు అందిస్తోందని స్పష్టం చేశారు. యూనిట్ మూసివేత ప్రచారంలో ఏమాత్రం నిజం లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

    వేధింపులపై జీరో టాలరెన్స్

    సంస్థలో ఉద్యోగుల భద్రతకు తాము అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని కృతివాసన్ పునరుద్ఘాటించారు. "ఉద్యోగుల సంక్షేమం, గౌరవం విషయంలో టీసీఎస్ రాజీ పడదు. వేధింపులు లేదా బలవంతపు చర్యల పట్ల మాకు జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ ఉంది" అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

    ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇప్పటివరకు టీసీఎస్ అంతర్గత 'ఎథిక్స్' లేదా 'పోష్' (POSH - Prevention of Sexual Harassment) ఛానెళ్ల ద్వారా నాసిక్ యూనిట్‌కు సంబంధించి ఒక్క ఫిర్యాదు కూడా అందలేదని ప్రాథమిక సమీక్షలో తేలింది. అయినప్పటికీ, ఆరోపణలు తీవ్రమైనవి కావడంతో లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నామని, చట్ట అమలు సంస్థలకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు.

    ఈ పరిణామాలు భారత ఐటీ రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. టాటా గ్రూప్ వంటి విలువలతో కూడిన సంస్థలో ఇలాంటి ఆరోపణలు రావడం సాధారణంగా ఎవరూ ఊహించరు. అందుకే ఈ విచారణ నివేదికపై అందరి కళ్లు నెలకొన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్ర: టీసీఎస్ నాసిక్ యూనిట్‌పై వచ్చిన ప్రధాన ఆరోపణలేమిటి?

    జ: నాసిక్ యూనిట్‌లో మత మార్పిడి కార్యకలాపాలు ప్రోత్సహిస్తున్నారని, మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక వేధింపులు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణలు సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    ప్ర: ఈ వివాదంపై టీసీఎస్ సీఈఓ ఏమని స్పందించారు?

    జ: ఈ ఆరోపణలపై డెలాయిట్ మరియు ట్రైలీగల్ వంటి స్వతంత్ర సంస్థలతో ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిపిస్తున్నామని సీఈఓ కె. కృతివాసన్ తెలిపారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

    ప్ర: నాసిక్ యూనిట్‌ను మూసివేస్తున్నారా?

    జ: లేదు, నాసిక్ యూనిట్ మూతపడుతుందనే వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం. ఆ యూనిట్ యథావిధిగా తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

    ప్ర: విచారణ కమిటీకి ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు?

    జ: ఈ అంతర్గత విచారణను టీసీఎస్ సీఓఓ ఆర్తి సుబ్రమణ్యం పర్యవేక్షిస్తుండగా, స్వతంత్ర డైరెక్టర్ కేకి మిస్త్రీ నేతృత్వంలోని కమిటీ తుది నివేదికను సమీక్షిస్తుంది.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/TCS నాసిక్ వివాదంపై మౌనం వీడిన సీఈఓ.. అసలు నిజం ఇదీ
