Tecno Spark 50 : 6500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో టెక్నో స్పార్క్ 50- దర రూ. 20వేల లోపే!
టెక్నో సంస్థ నేడు భారతదేశంలో తన సరికొత్త 'టెక్నో స్పార్క్ 50 5జీ' స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. 6500ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ, 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, గూగుల్ పిక్సెల్ ప్రేరణతో రూపొందించిన కెమెరా డిజైన్తో ఈ ఫోన్ వచ్చింది. పనితీరుతో పాటు మన్నికకు పెద్దపీట వేస్తూ ఏప్రిల్ 3 నుంచి విక్రయానికి రానుంది.
టెక్నో సంస్థ తన సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ‘టెక్నో స్పార్క్ 50 5జీ’ని నేడు భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ 6500ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ, 45డబ్ల్యూ వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లను పోలిన కెమెరా డిజైన్తో వస్తోంది. పనితీరుతో పాటు, ఈ రిలీజ్ ద్వారా మన్నిక, నిజ జీవితంలో వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడమే లక్ష్యమని బ్రాండ్ నొక్కి చెబుతోంది. ఏప్రిల్ 3 నుంచి విక్రయానికి అందుబాటులోకి రానున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న అత్యంత సరసమైన 5జీ ఆప్షన్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది.
టెక్నో స్పార్క్ 50 5జీ స్పెసిఫికేషన్లు..
డిజైన్ పరంగా చూస్తే, స్పార్క్ 50 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో పిక్సెల్ తరహా కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంది. దీనిని ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియంతో తయారు చేశారు. ఫోన్ లోని మిగిలిన భాగం పాలీకార్బోనేట్తో నిర్మించినప్పటికీ, రోజువారీ పడిపోవడాలను తట్టుకునేలా 1.5 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి మిలిటరీ-సర్టిఫైడ్ డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ను కలిగి ఉంది. అలాగే, ప్రమాదవశాత్తు నీటి చినుకులు పడినా లేదా ధూళి చేరినా ఫోన్ పాడవకుండా ఇందులో ఐపీ64 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఫీచర్ ఉంది
డిస్ప్లే: ఇది 6.78- ఇంచ్ భారీ ఐపీఎస్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే, ఇది కేవలం హెచ్డీ+ డిస్ప్లే మాత్రమే (రెజల్యూషన్ 720 x 1576 పిక్సెల్స్).
ప్రాసెసర్: దీని లోపల మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300) చిప్సెట్ ఉంది. ఇది మల్టీ టాస్కింగ్, సాధారణ గేమింగ్ను చక్కగా నిర్వహిస్తుంది.
మెమరీ: ఇందులో 12జీబీ వరకు ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మైక్రో ఎస్డీ ద్వారా స్టోరేజ్ను పెంచుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
కెమెరా: పగటిపూట స్పష్టమైన ఫోటోల కోసం వెనుక వైపు 50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరాను, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 8ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరాను అమర్చారు.
ఏఐ ఫీచర్లు: ఇందులో వాట్సాప్ అసిస్టెంట్, ఏఐ రైటింగ్ అసిస్టెంట్, ఏఐ ఎరేజర్ 2.0 వంటి అధునాతన ఏఐ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లోని అతిపెద్ద హైలైట్ 6500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ. తరచుగా ఛార్జింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎక్కువ సమయం పాటు ఇది పనిచేస్తుంది. దీనికి తోడు 45డబ్లూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
టెక్నో స్పార్క్ 50 5జీ- ధర, లభ్యత..
టెక్నో స్పార్క్ 50 5జీ ధరల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
4 జీబీ + 128 జీబీ వేరియంట్: రూ. 16,999
6 జీబీ + 128 జీబీ వేరియంట్: రూ. 18,999
ఈ ఫోన్ ఏప్రిల్ 3 నుంచి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ఛానెళ్లలో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. అదనంగా, ఎనిమిది నెలల వరకు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఈ ఫోన్ 'మిలిటరీ-గ్రేడ్' మన్నికను కలిగి ఉందంటున్నారు కదా, దీని వల్ల వినియోగదారుడికి కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?
జవాబు: టెక్నో స్పార్క్ 50 5జీ ఫోన్ను రోజువారీ వాడకంలో పొరపాటున కింద పడినా తట్టుకునేలా రూపొందించారు. ఇది 1.5 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి పడినా డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండేలా 'మిలిటరీ-సర్టిఫైడ్ డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్'ను కలిగి ఉంది. దీనికి తోడు ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం కెమెరా మాడ్యూల్, ఐపీ64 రేటింగ్ (ధూళి, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ) ఉండటం వల్ల, రఫ్ అండ్ టఫ్ గా వాడే వారికి ఇది చాలా కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
2. 6500ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని ఫుల్ ఛార్జ్ చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
జవాబు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లోని 6500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ మార్కెట్లోని సాధారణ ఫోన్ల కంటే 20-30% పెద్దది. దీనిని వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి కంపెనీ 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును అందించింది. దీనివల్ల భారీ బ్యాటరీ అయినప్పటికీ, తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ వినియోగానికి సిద్ధమవుతుంది. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే, సాధారణ వినియోగంలో ఈ బ్యాటరీ దాదాపు రెండు రోజుల పాటు బ్యాకప్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
