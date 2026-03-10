Edit Profile
    మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని నిలబడే ఈ 3 వైడ్ మోట్ స్టాక్స్ మీ వాచ్‌లిస్ట్‌లో ఉండాల్సిందే

    స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లోనూ స్థిరమైన లాభాలను అందించే 'మోట్' (Moat) కలిగిన కంపెనీలను గుర్తించడం ఇన్వెస్టర్లకు కీలకం. భారత మార్కెట్లో బలమైన బ్రాండ్ విలువ, గుత్తాధిపత్యం కలిగిన టైటాన్, క్యామ్స్, పిడిలైట్ సంస్థల విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Mar 10, 2026 7:26 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు కేవలం లాభాలను మాత్రమే చూడకూడదు, ఆ కంపెనీకి మార్కెట్‌లో ఉన్న పట్టును కూడా గమనించాలి. వ్యాపార పరిభాషలో దీనినే 'ఎకనామిక్ మోట్' (Economic Moat) అంటారు. అంటే, కోట చుట్టూ ఉండే అగడ్త శత్రువులను ఎలా అడ్డుకుంటుందో, ఒక కంపెనీకి ఉన్న ప్రత్యేకత (బ్రాండ్, నెట్‌వర్క్ లేదా టెక్నాలజీ) పోటీదారులను అలా అడ్డుకుంటుంది.

    బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యాలయం (HT_PRINT)
    బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యాలయం (HT_PRINT)

    అలాగే, ముడి పదార్థాల ధరలు పెరిగినప్పుడు ఆ భారాన్ని వినియోగదారులపై వేయగలిగే 'ప్రైసింగ్ పవర్' ఉన్న కంపెనీలు దీర్ఘకాలంలో సంపదను సృష్టిస్తాయి. అటువంటి బలమైన పునాదులు ఉన్న మూడు భారతీయ కంపెనీల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    1. టైటాన్ కంపెనీ (Consumer/Jewellery)

    టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన టైటాన్, భారతీయ ఆభరణాల మార్కెట్లో ఒక తిరుగులేని శక్తి. అసంఘటితంగా ఉన్న జ్యువెలరీ రంగాన్ని నమ్మకమైన బ్రాండ్‌గా మార్చిన ఘనత ఈ సంస్థదే.

    • బలమైన 'మోట్': 'తనిష్క్' (Tanishq) బ్రాండ్ పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న అచంచలమైన నమ్మకమే దీనికి అతిపెద్ద రక్షణ కవచం. బంగారం స్వచ్ఛత విషయంలో ఉండే భయాలను తొలగించి, మధ్యతరగతి నుంచి ఎగువ తరగతి వరకు అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
    • ప్రైసింగ్ పవర్: మార్కెట్లో అగ్రగామిగా ఉండటం వల్ల, మేకింగ్ ఛార్జీల విషయంలో టైటాన్‌కు పట్టు ఉంటుంది. బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ, తన మార్జిన్లను కాపాడుకోగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంది.
    • తాజా అప్‌డేట్: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికం (Q3 FY26)లో టైటాన్ ఏకంగా 25,416 కోట్ల రూపాయల రెవిన్యూను సాధించింది. ఇది గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే గణనీయమైన వృద్ధి. ఇటీవలే 'దమాస్' (Damas)లో 67% వాటాను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయంగా కూడా విస్తరిస్తోంది. బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, మధ్యతరగతి కస్టమర్ల కోసం తనిష్క్, మియా బ్రాండ్లలో 9, 14 క్యారెట్ల ఆభరణాలను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    ఆర్థిక ముఖ్యాంశాలు (కోట్ల రూపాయల్లో):

    విభాగం2022-232023-242024-25
    నికర విక్రయాలు4,05,7505,10,8406,04,560
    నిర్వహణ లాభం51,87058,25061,800
    నికర లాభం32,74034,96033,370

    2. క్యామ్స్ - CAMS (Financial Services)

    మ్యూచువల్ ఫండ్ల రంగంలో కంప్యూటర్ ఏజ్ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్ (CAMS) ఒక అదృశ్య శక్తి. మీరు ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెడితే, దాని వెనుక ఉండే రికార్డ్ కీపింగ్, కేవైసీ (KYC) వంటి పనులన్నీ ఈ సంస్థే చూసుకుంటుంది.

    • బలమైన 'మోట్': భారత మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో సగటున నిర్వహించే ఆస్తుల (AAUM)లో క్యామ్స్‌కు 70% మార్కెట్ వాటా ఉంది. ఒక అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (AMC) తన సర్వీస్ ప్రొవైడర్‌ను మార్చుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. ఈ 'హై స్విచ్చింగ్ కాస్ట్' క్యామ్స్‌కు పెద్ద అడ్వాంటేజ్.
    • ప్రైసింగ్ పవర్: భారతీయుల్లో ఆర్థిక అవగాహన పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎస్ఐపీ (SIP)ల సంఖ్య పెరుగుతోంది. క్యామ్స్ ఒక 'అసెట్-లైట్' మోడల్‌లో పనిచేస్తుంది కాబట్టి, పెరిగిన ఆదాయం నేరుగా లాభాల ఖాతాలోకి చేరుతుంది.
    • తాజా స్థితి: FY26 మూడో త్రైమాసికంలో సంస్థ 124.7 కోట్ల రూపాయల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. మ్యూచువల్ ఫండ్లే కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ రిపోజిటరీ, అకౌంట్ అగ్రిగేటర్ వంటి కొత్త రంగాల్లోకి కూడా క్యామ్స్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

    3. పిడిలైట్ ఇండస్ట్రీస్ (Chemicals/Adhesives)

    భారతదేశంలో 'ఫెవికాల్' తెలియని వారు ఉండరు. పిడిలైట్ కంపెనీకి ఉన్న అతిపెద్ద బలం దాని బ్రాండ్ ఇమేజ్.

    • బలమైన 'మోట్': అదెసివ్ (Adhesives) మార్కెట్లో వీరికి 70% వాటా ఉంది. వడ్రంగులు (Carpenters) మొదలుకుని సామాన్యుల వరకు అందరికీ 'ఫెవికాల్' అంటే ఒక భరోసా. పోటీ కంపెనీలు ధరలు తగ్గించినా, పిడిలైట్ బ్రాండ్ విలువ ముందు అవి నిలబడలేకపోతున్నాయి.
    • ప్రైసింగ్ పవర్: ఫర్నిచర్ తయారీలో ఫెవికాల్ అయ్యే ఖర్చు చాలా తక్కువ, కానీ దాని ప్రాముఖ్యత చాలా ఎక్కువ. అందుకే ధరలు కొంచెం పెంచినా వినియోగదారులు పెద్దగా పట్టించుకోరు.
    • వ్యాపార విస్తరణ: 2026 జనవరిలో పంజాబ్‌లో 300 కోట్ల రూపాయలతో కొత్త ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. అలాగే, పెయింట్స్ రంగంలోకి కూడా ప్రవేశించి తన పంపిణీ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.

    వాల్యూయేషన్ ముఖ్యం

    బలమైన మోట్ ఉన్న కంపెనీలు ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకుని నిలబడతాయి. అయితే, ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి - ఎంత మంచి కంపెనీ అయినా, దాని షేరును సరైన ధరకు (Valuation) కొనడం ముఖ్యం. కంపెనీ పనితీరు బాగున్నప్పటికీ, షేర్ ధర ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువగా ఉంటే ఆశించిన లాభాలు రాకపోవచ్చు. అందుకే ఫండమెంటల్స్‌తో పాటు వాల్యుయేషన్లను కూడా గమనించాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. స్టాక్ మార్కెట్‌లో 'మోట్' అంటే ఏమిటి?

    ఒక కంపెనీ తన పోటీదారుల కంటే మెరుగ్గా ఉంటూ, తన మార్కెట్ వాటాను కాపాడుకోవడానికి తోడ్పడే ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనాన్ని (ఉదాహరణకు: బలమైన బ్రాండ్, తక్కువ ఉత్పత్తి వ్యయం) 'మోట్' అంటారు.

    2. ప్రైసింగ్ పవర్ ఇన్వెస్టర్లకు ఎందుకు ముఖ్యం?

    ముడి పదార్థాల ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఆ భారాన్ని కస్టమర్లకు బదిలీ చేసినా అమ్మకాలు తగ్గకుండా చూసుకోగలిగే సామర్థ్యమే ప్రైసింగ్ పవర్. దీనివల్ల కంపెనీ లాభాలు తగ్గవు.

    3. టైటాన్ కేవలం జ్యువెలరీ కంపెనీయేనా?

    కాదు, టైటాన్ జ్యువెలరీతో పాటు వాచీలు, కళ్లద్దాలు (Eyewear), పెర్ఫ్యూమ్స్ వంటి అనేక రంగాల్లో అగ్రగామిగా ఉంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం ఈక్విటీ మాస్టర్ అందించింది. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే, స్టాక్ సిఫార్సు కాదు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

