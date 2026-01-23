Best Selling Cars : ఇండియాలో టాప్ 10 బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్లు- నెం.1 వెహికిల్ని ఊహించరు!
2025లో భారత ఆటోమొబైల్ రంగం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. 33 లక్షలకు పైగా కార్లు అమ్ముడవ్వగా, మారుతీ సుజుకీ డిజైర్ అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. టాప్-10 కార్ల పూర్తి వివరాలు, కస్టమర్ల ప్రాధాన్యతలు ఇక్కడ చూడండి.
భారతదేశంలో కార్ల అమ్మకాలు సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. 2025 ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 33.21 లక్షల కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. అంతకన్నా ముందు ఏడాది ఇదే సమయంతో (30.09 లక్షలు) పోలిస్తే ఇది 10.35 శాతం పెరుగుదల. భారతీయుల కొనుగోలు శక్తి పెరగడమే కాకుండా, కార్ల పట్ల వారికున్న ఆసక్తి కూడా రెట్టింపు అయ్యిందని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2025లో బెస్ట్ సెల్లింగ్, టాప్-10 కార్స్ లిస్ట్ని ఇక్కడ చూసేయండి..
2025లో బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్లు..
1. మారుతీ సుజుకీ డిజైర్.. తిరుగులేని విజేత
ఇండియాలో సెడాన్ కార్లంటే క్రేజ్ తగ్గలేదని మారుతీ సుజుకీ డిజైర్ నిరూపించింది. 2,14,488 యూనిట్ల అమ్మకాలతో 2025లో ఇది నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. 2024లో ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్న డిజైర్, ఏకంగా 28 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. ఇందులో సీఎన్జీ మోడళ్లకు (56%) అధిక డిమాండ్ ఉంది.
2. హ్యుందాయ్ క్రెటా.. ఎస్యూవీ రారాజు
దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం హ్యుందాయ్ నుంచి వచ్చిన క్రెటా 2,01,122 యూనిట్ల అమ్మకాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే దీని అమ్మకాలు 8 శాతం పెరిగాయి. పెట్రోల్ (52%), డీజిల్ (44%) వేరియంట్లు రెండూ పోటీపడి అమ్ముడయ్యాయి.
3. టాటా నెక్సాన్.. జెట్ స్పీడ్తో టాప్లోకి
టాటా మోటార్స్ గర్వకారణంగా చెప్పుకునే నెక్సాన్ ఎస్యూవీ, 2024లో పదో స్థానంలో ఉండగా.. 2025లో ఏకంగా మూడో స్థానానికి దూసుకొచ్చింది. పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ ఇలా అన్ని రకాల ఫ్యూయల్ ఆప్షన్లతో లభిస్తున్న ఏకైక కారు ఇదే. గతేడాది 2,00,561 యూనిట్లు అమ్ముడై 24 శాతం వృద్ధిని సాధించింది.
4. మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ ఆర్.. ఫ్యామిలీ ఫేవరెట్
బడ్జెట్ ధరలో లభించే వ్యాగన్ ఆర్ 1,94,238 యూనిట్ల అమ్మకాలతో నాలుగో స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాల ఫేవరెట్ అయిన ఈ కారు అమ్మకాల్లో సీఎన్జీ (52%), పెట్రోల్ (48%) దాదాపు సమానంగా ఉన్నాయి.
5. మారుతీ సుజుకీ ఎర్టిగా.. బిగ్ ఫ్యామిలీ ఛాయిస్
మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ (ఎంపీవీ) విభాగంలో ఎర్టిగా తన పట్టును కోల్పోలేదు! 1,92,025 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ కారు కొనేవారిలో 72 శాతం మంది సీఎన్జీ వేరియంట్నే ఎంచుకోవడం విశేషం.
6. మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్.. యూత్ ఐకాన్
యువతను ఎక్కువగా ఆకర్షించే స్విఫ్ట్ హ్యాచ్బ్యాక్ 1,89,261 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఆరో స్థానంలో ఉంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 10 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఇందులో 85 శాతం మంది పెట్రోల్ మోడల్ వైపే మొగ్గు చూపారు.
7. మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్.. స్టైలిష్ ఎస్యూవీ
మారుతీ నుంచి వచ్చిన ఈ ఎస్యూవీ క్రాస్ఓవర్ 1,79,894 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఏడో స్థానంలో నిలిచింది. 2024తో పోలిస్తే అమ్మకాలు 15 శాతం పెరిగాయి. ఇందులో పెట్రోల్ వాటా 71 శాతంగా ఉంది.
8. మహీంద్రా స్కార్పియో: డీజిల్ పవర్ మహీంద్రా పోర్ట్ఫోలియోలో స్కార్పియో క్లాసిక్ లేదా స్కార్పియో ఎన్ వేరియంట్లు 1,76,988 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఎనిమిదో స్థానాన్ని పొందాయి. ఇప్పటికీ డీజిల్ ఇంజిన్ ప్రేమికులు స్కార్పియోనే ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు (95% అమ్మకాలు డీజిలే).
9. మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా.. ఎస్యూవీ ప్రియుల ఫేవరెట్
సబ్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ బ్రెజ్జా అమ్మకాలలో కొంత తగ్గుదల (7 శాతం) కనిపించినప్పటికీ, 1,75,310 యూనిట్లతో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. పెట్రోల్ వేరియంట్లు 61 శాతం అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి.
10. టాటా పంచ్.. అగ్రస్థానం నుంచి పదో స్థానానికి
2024లో భారత్లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా రికార్డు సృష్టించిన టాటా పంచ్, 2025లో మాత్రం 1,73,502 యూనిట్ల అమ్మకాలతో పదో స్థానానికి పడిపోయింది. అమ్మకాలు 14 శాతం తగ్గినప్పటికీ మైక్రో ఎస్యూవీ విభాగంలో ఇది గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఇందులో పెట్రోల్ వాటా 55 శాతంగా ఉంది.
మరి మీరు ఏ కారు కొంటున్నారు?