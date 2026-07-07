3 ఏళ్లలో 18.8% వరకు రిటర్న్స్: టాప్ 5 'బిజినెస్ సైకిల్' మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవే
ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎల్లప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. వృద్ధి, మందగమనం, ఆర్థిక మాంద్యం, తిరిగి పుంజుకోవడం వంటి విభిన్న దశలను దాటుకుంటూ వెళ్తుంది. ఈ ఆర్థిక మార్పులను ముందే ఊహించి, దానికి అనుగుణంగా పెట్టుబడులను మారుస్తూ ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలను అందించే థీమాటిక్ మ్యూచువల్ ఫండ్సే 'బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్స్'.
ఈ ఫండ్స్ పెట్టుబడి విధానం పూర్తిగా ఆర్థిక వ్యవస్థ నడిచే తీరుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక సాధారణ ఆర్థిక చక్రం నాలుగు దశల్లో సాగుతుంది: వృద్ధి (Growth), ఆర్థిక మాంద్యం (Recession), క్షీణత (Slump), కోలుకోవడం (Recovery).
ఇతర ఫండ్స్ లాగా ఇవి ఏదో ఒక రంగానికే (Sector) పరిమితం కావు. ఆర్ధిక వ్యవస్థ పుంజుకునే సమయంలో ఫండ్ మేనేజర్లు బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, మెటల్స్, కన్స్యూమర్ డిస్క్రిషనరీ వంటి రంగాలలో పెట్టుబడులు పెంచుతారు. అదే మార్కెట్ నష్టాల్లో లేదా మాంద్యంలో ఉన్నప్పుడు హెల్త్కేర్, ఫార్మా, కన్స్యూమర్ స్టేపుల్స్ వంటి సురక్షితమైన (Defensive) రంగాల వైపు మొగ్గు చూపుతారు.
ఆస్తుల నిర్వహణ (AUM) పరంగా టాప్ 5 ఫండ్స్ ఇవే:
1. ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్
AUM: ₹15,798 కోట్లు (ఈ కేటగిరీలో ఇదే అతిపెద్ద ఫండ్)
3 ఏళ్ల రిటర్న్స్: 18.77% CAGR
ప్రత్యేకత: ఈ ఫండ్ తన పెట్టుబడులలో 97.88% ఈక్విటీల్లోనే పెట్టింది. ఇందులో 80.42% లార్జ్-క్యాప్ (భారీ కంపెనీలు) లోనే ఉండటం విశేషం. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, లార్సన్ అండ్ టూబ్రో (L&T) వంటి దిగ్గజ షేర్లు వీటి ప్రధాన హోల్డింగ్స్గా ఉన్నాయి.
2. కోటక్ బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్
AUM: ₹3,135 కోట్లు
3 ఏళ్ల రిటర్న్స్: 17.23% CAGR
ప్రత్యేకత: ఇది లార్జ్ క్యాప్ (45.52%), మిడ్ క్యాప్ (23.67%), స్మాల్ క్యాప్ (30.81%) లతో చాలా సమతుల్యమైన పోర్ట్ఫోలియోను కలిగి ఉంది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఆదిత్య ఇన్ఫోటెక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇందులో ముఖ్యమైనవి.
3. టాటా బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్
AUM: ₹2,675 కోట్లు
3 ఏళ్ల రిటర్న్స్: 16.32% CAGR
ప్రత్యేకత: దీని పోర్ట్ఫోలియోలో 97.02% ఈక్విటీ వాటా ఉంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, మెట్రోపాలిస్ హెల్త్కేర్, జిందాల్ స్టీల్ వంటి కంపెనీలలో ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా పెట్టుబడులు పెట్టింది.
4. యాక్సిస్ బిజినెస్ సైకిల్స్ ఫండ్
AUM: ₹2,058 కోట్లు
3 ఏళ్ల రిటర్న్స్: 15.20% CAGR
ప్రత్యేకత: ఈ ఫండ్ ఈక్విటీలతో పాటు స్వల్పంగా డెట్ (Debt - 3.29%) విభాగంలోనూ పెట్టుబడులు పెట్టింది. లార్సన్ అండ్ టూబ్రో, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ దీని ప్రధాన హోల్డింగ్స్.
5. హెచ్డీఎఫ్సీ బిజినెస్ సైకిల్ ఫండ్
AUM: ₹2,577 కోట్లు
3 ఏళ్ల రిటర్న్స్: 12.73% CAGR (ఈ ఐదింటిలో అత్యల్ప రిటర్న్స్)
ప్రత్యేకత: మిగిలిన ఫండ్స్తో పోలిస్తే ఇందులో ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ తక్కువ (92.55%). రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో (1.14%) పెట్టుబడులు పెట్టిన ఏకైక ఫండ్ ఇది. భారతీ ఎయిర్టెల్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఇందులో ప్రధానమైనవి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తప్పనిసరి).
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More