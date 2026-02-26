Edit Profile
    Top Mileage SUVs : పెట్రోల్ కారు కొంటున్నారా? మైలేజీలో తోపులు.. 5 ఎస్‌యూవీలు!

    SUVs with high mileage : కొత్త ఎస్​యూవీ తీసుకోవాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఇండియాలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న టాప్​- 5 హై మైలేజ్ పెట్రోల్​​ ఎస్​యూవీ లిస్ట్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 26, 2026 10:46 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కారు ఎంత లగ్జరీగా ఉన్నా, భారతీయులు మొదట అడిగే ప్రశ్న 'మైలేజీ ఎంత ఇస్తుంది?' అనే. ముఖ్యంగా బరువైన ఎస్​యువీల విషయంలో మైలేజీ తక్కువగా ఉంటుందనే అపోహ చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే, ఆధునిక హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ, టర్బో ఇంజిన్ల పుణ్యమా అని ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఎస్​యూవీలు కూడా డీజిల్ కార్లకు దీటైన మైలేజీని అందిస్తున్నాయి. మీరు మంచి మైలేజీ ఇచ్చే పెట్రోల్ ఎస్​యూవీ కోసం చూస్తుంటే, ఈ ఐదు ఆప్షన్లను తప్పక పరిశీలించాలి..

    మైలేజీలో ఈ పెట్రోల్​ ఎస్​యూవీలు తోపులు..
    మైలేజ్​లో తోపులు.. ఈ 5 పెట్రోల్​ ఎస్​యూవీలు..

    మైలేజ్​లో తోపులు.. ఈ 5 పెట్రోల్​ ఎస్​యూవీలు..

    1. మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా

    ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్​లో అత్యధిక మైలేజీనిచ్చే ఎస్​యూవీ ఇదే. ఇందులో ఉన్న 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీ దీనికి ప్రధాన బలం.

    మైలేజీ: హైబ్రిడ్ వేరియంట్ లీటరుకు 27.97 కి.మీ. సాధారణ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 21.11 కి.మీ, సీఎన్జీ వెర్షన్ 26.6 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని అందిస్తాయి.

    ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.76 లక్షలు.

    2. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్

    మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాకు రీబ్యాడ్జ్ వెర్షన్‌గా వచ్చిన ఈ ఎస్​యూవీ.. మెకానికల్ పరంగా దాదాపు అవే ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది.

    మైలేజీ: గ్రాండ్ విటారా మాదిరిగానే ఇది కూడా హైబ్రిడ్ మోడల్‌లో 27.97 కి.మీ. మైలేజీని ఇస్తుంది. ఇది సిటీ డ్రైవింగ్‌కు అత్యంత పొదుపైన ఎంపిక.

    ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.99 లక్షలు.

    3. టాటా పంచ్

    మైక్రో ఎస్​యూవీ విభాగంలో టాటా పంచ్ ఒక సంచలనం. తక్కువ ధరలో మంచి మైలేజీ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

    మైలేజీ: పెట్రోల్ వేరియంట్ 20.09 కి.మీ. మైలేజీని ఇస్తుండగా, సీఎన్జీ వెర్షన్ 26.99 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని అందిస్తుంది.

    ప్రత్యేకత: సీఎన్జీ వేరియంట్‌లో కూడా ఏఎంటీ (ఆటోమేటిక్) గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్ ఉండటం దీని ప్లస్ పాయింట్.

    ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 5.59 లక్షలు.

    4. మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 3ఎక్స్​ఓ

    మహీంద్రా నుంచి వచ్చిన ఈ ఎస్​యూవీ పవర్, మైలేజీల మధ్య చక్కని సమతుల్యతను పాటిస్తుంది.

    మైలేజీ: ఇందులో ఉన్న టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్లు ఏఆర్​ఏఐ సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం లీటరుకు 20.1 కి.మీ. మైలేజీని అందిస్తాయి.

    ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.36 లక్షలు.

    5. ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైగూన్

    జర్మన్ టెక్నాలజీతో రూపుదిద్దుకున్న టైగూన్, డ్రైవింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో పాటు మెరుగైన మైలేజీని కూడా ఇస్తుంది.

    మైలేజీ: 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ లీటరుకు 19.89 కి.మీ. మైలేజీనిస్తుంది. పెట్రోల్ ఎస్​యూవీల్లో ఇది అత్యుత్తమ రేటింగ్స్‌లో ఒకటి.

    ధర: దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 10.58 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది.

    మరి వీటిల్లో మీరు ఏ ఎస్​యూవీని ఎంచుకుంటారు?

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    ప్రశ్న- ఏఆర్​ఏఐ మైలేజీకి, రియల్ వరల్డ్ (నిజమైన) మైలేజీకి తేడా ఎందుకు ఉంటుంది?

    సమాధానం- ఏఆర్​ఏఐ (ఆటోమోటివ్​ రీసెర్చ్​ అసోసియేషన్​ ఆఫ్​ ఇండియా) మైలేజీ అనేది ల్యాబ్ పరిస్థితుల్లో, ట్రాఫిక్ లేని సమయంలో పరీక్షించినప్పుడు వచ్చే సంఖ్య. నిజమైన రోడ్లపై ట్రాఫిక్, ఏసీ వినియోగం, డ్రైవింగ్ స్టైల్‌ని బట్టి ఇది మారుతుంది.

    మరి నిజమైన మైలేజీ ఎంత ఉండొచ్చు?: ఉదాహరణకు, టాటా పంచ్ పెట్రోల్ ఏఆర్​ఏఐ మైలేజీ 20.09 కి.మీ. ఉంటే, సిటీ ట్రాఫిక్‌లో ఇది సాధారణంగా 13-15 కి.మీ. మధ్య ఉంటుంది. హైబ్రిడ్ కార్లు (విటారా/హైరైడర్) మాత్రం సిటీలో కూడా 22-25 కి.మీ. వరకు అద్భుతమైన మైలేజీని ఇస్తాయి, ఎందుకంటే అవి తక్కువ వేగంతో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌పై నడుస్తాయి.

    ప్రశ్న- ఏసీ వాడకం మైలేజీని నిజంగా తగ్గిస్తుందా?

    సమాధానం- అవును, ఏసీ వాడటం వల్ల ఇంజిన్‌పై అదనపు భారం పడుతుంది, ఇది మైలేజీని 10% నుంచి 20% వరకు తగ్గిస్తుంది.

    హైవే చిట్కా: హైవేలపై గంటకు 80 కి.మీ కంటే ఎక్కువ వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు కిటికీలు దించడం కంటే ఏసీ వాడటమే మంచిది. ఎందుకంటే కిటికీలు తెరిచి ఉంటే గాలి కారును వెనక్కి లాగుతుంది (ఎయిరోడైనమిక్​ డ్రాగ్​), దీనివల్ల ఇంజిన్ మరింత ఎక్కువ ఇంధనాన్ని ఖర్చు చేస్తుంది. తక్కువ వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు మాత్రం కిటికీలు తెరిచి ఏసీ ఆఫ్ చేయడం లాభిస్తుంది.

