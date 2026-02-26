Top Mileage SUVs : పెట్రోల్ కారు కొంటున్నారా? మైలేజీలో తోపులు.. 5 ఎస్యూవీలు!
SUVs with high mileage : కొత్త ఎస్యూవీ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఇండియాలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న టాప్- 5 హై మైలేజ్ పెట్రోల్ ఎస్యూవీ లిస్ట్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
కారు ఎంత లగ్జరీగా ఉన్నా, భారతీయులు మొదట అడిగే ప్రశ్న 'మైలేజీ ఎంత ఇస్తుంది?' అనే. ముఖ్యంగా బరువైన ఎస్యువీల విషయంలో మైలేజీ తక్కువగా ఉంటుందనే అపోహ చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే, ఆధునిక హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ, టర్బో ఇంజిన్ల పుణ్యమా అని ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఎస్యూవీలు కూడా డీజిల్ కార్లకు దీటైన మైలేజీని అందిస్తున్నాయి. మీరు మంచి మైలేజీ ఇచ్చే పెట్రోల్ ఎస్యూవీ కోసం చూస్తుంటే, ఈ ఐదు ఆప్షన్లను తప్పక పరిశీలించాలి..
మైలేజ్లో తోపులు.. ఈ 5 పెట్రోల్ ఎస్యూవీలు..
1. మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా
ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో అత్యధిక మైలేజీనిచ్చే ఎస్యూవీ ఇదే. ఇందులో ఉన్న 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' టెక్నాలజీ దీనికి ప్రధాన బలం.
మైలేజీ: హైబ్రిడ్ వేరియంట్ లీటరుకు 27.97 కి.మీ. సాధారణ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 21.11 కి.మీ, సీఎన్జీ వెర్షన్ 26.6 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని అందిస్తాయి.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.76 లక్షలు.
2. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్
మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారాకు రీబ్యాడ్జ్ వెర్షన్గా వచ్చిన ఈ ఎస్యూవీ.. మెకానికల్ పరంగా దాదాపు అవే ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది.
మైలేజీ: గ్రాండ్ విటారా మాదిరిగానే ఇది కూడా హైబ్రిడ్ మోడల్లో 27.97 కి.మీ. మైలేజీని ఇస్తుంది. ఇది సిటీ డ్రైవింగ్కు అత్యంత పొదుపైన ఎంపిక.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.99 లక్షలు.
3. టాటా పంచ్
మైక్రో ఎస్యూవీ విభాగంలో టాటా పంచ్ ఒక సంచలనం. తక్కువ ధరలో మంచి మైలేజీ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
మైలేజీ: పెట్రోల్ వేరియంట్ 20.09 కి.మీ. మైలేజీని ఇస్తుండగా, సీఎన్జీ వెర్షన్ 26.99 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని అందిస్తుంది.
ప్రత్యేకత: సీఎన్జీ వేరియంట్లో కూడా ఏఎంటీ (ఆటోమేటిక్) గేర్బాక్స్ ఆప్షన్ ఉండటం దీని ప్లస్ పాయింట్.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 5.59 లక్షలు.
4. మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ
మహీంద్రా నుంచి వచ్చిన ఈ ఎస్యూవీ పవర్, మైలేజీల మధ్య చక్కని సమతుల్యతను పాటిస్తుంది.
మైలేజీ: ఇందులో ఉన్న టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్లు ఏఆర్ఏఐ సర్టిఫికేషన్ ప్రకారం లీటరుకు 20.1 కి.మీ. మైలేజీని అందిస్తాయి.
ధర: దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.36 లక్షలు.
5. ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగూన్
జర్మన్ టెక్నాలజీతో రూపుదిద్దుకున్న టైగూన్, డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు మెరుగైన మైలేజీని కూడా ఇస్తుంది.
మైలేజీ: 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ లీటరుకు 19.89 కి.మీ. మైలేజీనిస్తుంది. పెట్రోల్ ఎస్యూవీల్లో ఇది అత్యుత్తమ రేటింగ్స్లో ఒకటి.
ధర: దీని ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 10.58 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది.
మరి వీటిల్లో మీరు ఏ ఎస్యూవీని ఎంచుకుంటారు?
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
ప్రశ్న- ఏఆర్ఏఐ మైలేజీకి, రియల్ వరల్డ్ (నిజమైన) మైలేజీకి తేడా ఎందుకు ఉంటుంది?
సమాధానం- ఏఆర్ఏఐ (ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) మైలేజీ అనేది ల్యాబ్ పరిస్థితుల్లో, ట్రాఫిక్ లేని సమయంలో పరీక్షించినప్పుడు వచ్చే సంఖ్య. నిజమైన రోడ్లపై ట్రాఫిక్, ఏసీ వినియోగం, డ్రైవింగ్ స్టైల్ని బట్టి ఇది మారుతుంది.
మరి నిజమైన మైలేజీ ఎంత ఉండొచ్చు?: ఉదాహరణకు, టాటా పంచ్ పెట్రోల్ ఏఆర్ఏఐ మైలేజీ 20.09 కి.మీ. ఉంటే, సిటీ ట్రాఫిక్లో ఇది సాధారణంగా 13-15 కి.మీ. మధ్య ఉంటుంది. హైబ్రిడ్ కార్లు (విటారా/హైరైడర్) మాత్రం సిటీలో కూడా 22-25 కి.మీ. వరకు అద్భుతమైన మైలేజీని ఇస్తాయి, ఎందుకంటే అవి తక్కువ వేగంతో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్పై నడుస్తాయి.
ప్రశ్న- ఏసీ వాడకం మైలేజీని నిజంగా తగ్గిస్తుందా?
సమాధానం- అవును, ఏసీ వాడటం వల్ల ఇంజిన్పై అదనపు భారం పడుతుంది, ఇది మైలేజీని 10% నుంచి 20% వరకు తగ్గిస్తుంది.
హైవే చిట్కా: హైవేలపై గంటకు 80 కి.మీ కంటే ఎక్కువ వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు కిటికీలు దించడం కంటే ఏసీ వాడటమే మంచిది. ఎందుకంటే కిటికీలు తెరిచి ఉంటే గాలి కారును వెనక్కి లాగుతుంది (ఎయిరోడైనమిక్ డ్రాగ్), దీనివల్ల ఇంజిన్ మరింత ఎక్కువ ఇంధనాన్ని ఖర్చు చేస్తుంది. తక్కువ వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు మాత్రం కిటికీలు తెరిచి ఏసీ ఆఫ్ చేయడం లాభిస్తుంది.