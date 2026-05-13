బాలెనో ఆధారిత టయోటా స్టార్లెట్కు జీరో రేటింగ్: క్రాష్ టెస్ట్లో షాకింగ్ ఫలితం
భారతదేశంలో తయారై దక్షిణాఫ్రికాకు ఎగుమతి అవుతున్న టయోటా స్టార్లెట్ కారు భద్రత విషయంలో చేతులెత్తేసింది. గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ నిర్వహించిన తాజా క్రాష్ టెస్ట్లో ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ ఏకంగా ‘0’ స్టార్ రేటింగ్ సాధించి వాహనదారులను విస్మయానికి గురిచేసింది. మారుతి సుజుకి బాలెనో ప్లాట్ఫారమ్పై ఈ కారు రూపొందింది.
ప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్ రంగంలో మైలేజీతో పాటు 'సేఫ్టీ' అనేది ప్రధానాంశంగా మారింది. అయితే, భారతీయ రోడ్లపై రారాజుగా వెలుగొందుతున్న మారుతి సుజుకి బాలెనోకు ప్రతిరూపమైన టయోటా స్టార్లెట్ (Toyota Starlet), భద్రతా ప్రమాణాల్లో ఘోరంగా విఫలమైంది. గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ చేపట్టిన ‘సేఫర్ కార్స్ ఫర్ ఆఫ్రికా’ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఈ కారుకు పెద్దల భద్రత (Adult Occupant Protection) విభాగంలో 'సున్నా' రేటింగ్ లభించింది.
మన దేశంలో విక్రయించే టయోటా గ్లాంజా, మారుతి బాలెనో కార్లు కూడా ఇంచుమించు ఇదే నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ ఫలితాలు భారతీయ కారు యజమానులను కూడా ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
క్రాష్ టెస్ట్లో తేలిన చేదు నిజాలివే..
టయోటా స్టార్లెట్ కారులో కనీసం రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నప్పటికీ, ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అవి ప్రయాణికులను కాపాడటంలో విఫలమవుతున్నాయని నివేదిక వెల్లడించింది. క్రాష్ టెస్ట్ విశ్లేషణ ప్రకారం:
బలహీనమైన బాడీ షెల్: ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారు బాడీ షెల్ (Bodyshell) అస్థిరంగా ఉందని, ఇది మరింత ఒత్తిడిని తట్టుకోలేదని వైద్య నిపుణులు, ఇంజనీర్లు తేల్చారు. అలాగే కారు లోపల పాదాలు ఉంచే భాగం (Footwell) కూడా సురక్షితంగా లేదని స్పష్టమైంది.
సైడ్ ఇంపాక్ట్ లోపాలు: పక్క నుంచి మరో వాహనం ఢీకొట్టినప్పుడు (Side Impact) ప్రయాణికుల తల, ఛాతీకి రక్షణ ఏమాత్రం లభించడం లేదని పరీక్షల్లో తేలింది. ఈ కారణం చేతనే కారుకు జీరో రేటింగ్ ఇచ్చారు. ఈ కారులో సైడ్ ఎయిర్బ్యాగ్లు లేకపోవడం ప్రాణాంతకమని ఎన్క్యాప్ హెచ్చరించింది.
మోకాళ్లకు ముప్పు: డ్యాష్బోర్డ్ వెనుక ఉన్న గట్టి నిర్మాణాలు ప్రమాద సమయంలో డ్రైవర్, ప్రయాణికుల మోకాళ్లకు తీవ్ర గాయాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
పిల్లల భద్రత ఎలా ఉంది?
పెద్దల భద్రతలో సున్నా వచ్చినా, పిల్లల రక్షణ (Child Occupant Protection) విషయంలో ఈ కారు 3-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. 49 పాయింట్లకు గాను 29.33 పాయింట్లను దక్కించుకుంది. 18 నెలల చిన్నారి డమ్మీకి సైడ్ ఇంపాక్ట్ సమయంలో పూర్తి రక్షణ లభించినప్పటికీ, మూడేళ్ల చిన్నారి తల కారు లోపలి భాగాలకు బలంగా తగిలే ప్రమాదం ఉందని పరీక్షల్లో బయటపడింది. అంతేకాకుండా, వెనుక వైపు పిల్లల సీట్లు అమర్చినప్పుడు ప్యాసింజర్ ఎయిర్బ్యాగ్ను ఆపే సౌకర్యం (Cut-off switch) లేకపోవడాన్ని నిపుణులు తప్పుపట్టారు.
మేడ్ ఇన్ ఇండియా.. కానీ భద్రత నిల్?
టయోటా స్టార్లెట్ కారును భారతదేశంలోనే తయారు చేసి దక్షిణాఫ్రికాకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఇది మెకానికల్ పరంగా, నిర్మాణ పరంగా మన దేశంలోని మారుతి బాలెనో, టయోటా గ్లాంజాలతో సమానం. భారత్లో కూడా సేఫ్టీ రేటింగ్స్ విషయంలో టాటా, మహీంద్రా వంటి కంపెనీలు 5-స్టార్ రేటింగ్తో దూసుకుపోతున్న తరుణంలో, ఇంత పెద్ద బ్రాండ్కు చెందిన కారు ఇలా విఫలం కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కేవలం ఫీచర్లు, లుక్స్ మాత్రమే కాకుండా కారు బాడీ బలాన్ని కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ ఫలితాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. టయోటా స్టార్లెట్ కారుకు క్రాష్ టెస్ట్లో ఎన్ని స్టార్ల రేటింగ్ వచ్చింది?
ఈ కారుకు పెద్దల భద్రతలో 0 (సున్నా) స్టార్ రేటింగ్, పిల్లల భద్రతలో 3-స్టార్ రేటింగ్ లభించింది.
2. ఈ కారుకు సున్నా రేటింగ్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
సైడ్ ఇంపాక్ట్ సమయంలో ప్రయాణికుల తల, ఛాతీకి రక్షణ లేకపోవడం, బాడీ షెల్ అస్థిరంగా ఉండటం, సైడ్ ఎయిర్బ్యాగ్లు లేకపోవడం వల్ల ఈ ఫలితం వచ్చింది.
3. స్టార్లెట్ కారుకు, మారుతి బాలెనోకు సంబంధం ఏమిటి?
టయోటా స్టార్లెట్ అనేది మారుతి సుజుకి బాలెనో ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందిన కారు. ఈ రెండూ కూడా దాదాపు ఒకే రకమైన నిర్మాణం, ఫీచర్లను కలిగి ఉంటాయి.
4. ఈ కారు ఎక్కడ తయారవుతుంది?
ఈ కారు భారతదేశంలోనే తయారవుతుంది. ఇక్కడి నుంచే దక్షిణాఫ్రికా వంటి దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More