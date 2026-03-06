లొంగిపోతారా? నాశనం అవుతారా?: ఇరాన్కు ట్రంప్ డెడ్ లైన్.. ‘మేక్ ఇరాన్ గ్రేట్ అగైన్’ అంటూ సంచలన పోస్ట్
మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చిన వేళ ఇరాన్తో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు. షరతులు లేని లొంగుబాటుకు అంగీకరిస్తేనే ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పునర్నిర్మిస్తామని, కొత్త నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలని ఆయన అల్టిమేటం జారీ చేశారు.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ జ్వాలలు ఎగిసిపడుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్కు అత్యంత కఠినమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఇరాన్ ముందు కేవలం ఒకే ఒక మార్గం ఉందని, అది "షరతులు లేని లొంగుబాటు" (Unconditional Surrender) మాత్రమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం (మార్చి 6) తన ‘ట్రూత్ సోషల్’ వేదికగా ఆయన చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది.
"షరతులు లేని లొంగుబాటుకు అంగీకరిస్తే తప్ప ఇరాన్తో ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరదు" అని ట్రంప్ కరాఖండిగా చెప్పారు. ఒకవేళ ఇరాన్ ఈ ప్రతిపాదనకు తలొగ్గి, తమకు ఆమోదయోగ్యమైన కొత్త నాయకులను ఎన్నుకుంటే.. ఆ దేశాన్ని ఆర్థికంగా పునర్నిర్మించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
‘మేక్ ఇరాన్ గ్రేట్ అగైన్’ (MIGA)
ఇరాన్ భవిష్యత్తుపై ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. లొంగుబాటు తర్వాత ఇరాన్ వినాశనం అంచు నుంచి బయటపడుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "మేము మా ధైర్యవంతులైన మిత్రదేశాలతో కలిసి ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను మునుపెన్నడూ లేనంత బలంగా మారుస్తాం. ఇరాన్కు గొప్ప భవిష్యత్తు ఉంటుంది. మేక్ ఇరాన్ గ్రేట్ అగైన్ (MIGA!)" అని తన సుప్రసిద్ధ ఎన్నికల నినాదం తరహాలోనే ఇరాన్ కోసం సరికొత్త నినాదాన్ని వినిపించారు.
యుద్ధ మేఘాల మధ్య అల్టిమేటం
ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరాయి. నిరంతర క్షిపణి దాడులు, డ్రోన్ దాడులతో ఆ ప్రాంతమంతా అట్టుడుకుతోంది. ఇరాన్ తన పంథా మార్చుకోకపోతే భవిష్యత్తులో మరింత కఠినమైన సైనిక చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందనే సంకేతాన్ని ఈ అల్టిమేటం ద్వారా ట్రంప్ పంపారు. ఇరాన్ అధికార యంత్రాంగం దీనిపై ఎలా స్పందిస్తుందన్నది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. ట్రంప్ ఇరాన్ ముందు ఉంచిన షరతు ఏమిటి?
ఇరాన్ ఎటువంటి షరతులు లేకుండా పూర్తిగా లొంగిపోవాలని, అప్పుడే ఆ దేశంతో చర్చలు లేదా సహాయం ఉంటుందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
2. ‘MIGA’ అంటే ఏమిటి?
ఇది ట్రంప్ స్వయంగా రూపొందించిన ‘Make Iran Great Again’ అనే నినాదం. ఇరాన్ లొంగిపోయి కొత్త నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకుంటే ఆ దేశాన్ని గొప్పగా తీర్చిదిద్దుతామని ఆయన దీని అర్థంగా చెప్పారు.
3. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కూటమి, ఇరాన్ మధ్య తీవ్రస్థాయిలో యుద్ధం జరుగుతోంది. ఇరుపక్షాలు క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసుకుంటున్నాయి.