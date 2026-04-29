అమెరికా వీసా కావాలా? దేశంలో 'ప్రాణభయం' ఉందంటే ఇవ్వరు
అమెరికా వెళ్లాలనుకునే వారికి ట్రంప్ ప్రభుత్వం భారీ షాక్ ఇచ్చింది. వీసా ఇంటర్వ్యూలో తమ దేశంలో ముప్పు పొంచి ఉందని ఏ చిన్న మాట అన్నా, ఇక అమెరికా వీసా రావడం అసాధ్యం.
అమెరికా కలలు కనే భారతీయులతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దరఖాస్తుదారులకు ట్రంప్ సర్కార్ పిడుగులాంటి వార్త చెప్పింది. తమ సొంత దేశంలో ప్రాణహాని ఉందని లేదా హింసకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని భావించే వారికి ఇకపై నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ (తాత్కాలిక) వీసాలు ఇవ్వకూడదని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికా రాయబార కార్యాలయాలకు (Embassies) అత్యంత రహస్యంగా కేబుల్ సందేశాలు పంపింది.
ఇంటర్వ్యూలో ఎదురయ్యే ఆ రెండు ప్రశ్నలే కీలకం
విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో నేతృత్వంలో రూపొందించిన ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. వీసా ఆఫీసర్లు ప్రతి దరఖాస్తుదారుడిని రెండు కీలక ప్రశ్నలు అడగాల్సి ఉంటుంది:
"మీ దేశంలో మీరు ఎప్పుడైనా హింసకు లేదా వేధింపులకు గురయ్యారా?"
"మీ దేశానికి తిరిగి వెళ్తే అక్కడ మీకు ప్రాణహాని లేదా వేధింపులు ఎదురవుతాయనే భయం ఉందా?"
ఈ రెండు ప్రశ్నలకు దరఖాస్తుదారుడు మౌఖికంగా 'లేదు' (No) అని చెబితేనే వీసా ప్రక్రియ ముందుకు సాగుతుంది. ఒకవేళ పొరపాటున 'అవును' అని చెప్పినా లేదా సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించినా, నిమిషాల వ్యవధిలోనే వీసా దరఖాస్తును తిరస్కరిస్తారు.
ఆశ్రయం పొందే హక్కుపై శరాఘాతం
సాధారణంగా అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం, ఏ దేశంలోనైనా హింసకు గురయ్యే వ్యక్తులు అమెరికాలో ఆశ్రయం (Asylum) కోరే హక్కు ఉంటుంది. కానీ, తాజా ఆదేశాలు ఈ ప్రాథమిక హక్కును కాలరాస్తున్నాయని మానవ హక్కుల సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. "మీకు మీ దేశంలో ముప్పు ఉందా? అని అడిగి, ఉందని చెబితే.. 'అయితే అక్కడే ఉండి చావండి' అని అమెరికా ప్రభుత్వం చెబుతున్నట్లుంది" అని 'రెఫ్యూజీస్ ఇంటర్నేషనల్' అధ్యక్షుడు జెరెమీ కొనిండిక్ తీవ్రంగా విమర్శించారు.
గతంలో ఇరాన్ విప్లవం సమయంలో పారిపోయి వచ్చిన వారికి లేదా రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో జర్మనీ నుంచి తప్పించుకున్న యూదులకు ఇలాంటి నిబంధనలే ఉండి ఉంటే, లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారని నిపుణులు గుర్తు చేస్తున్నారు.
భారతీయులపై ప్రభావం ఎంత?
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతి ఏటా వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు, హెచ్-1బి (H-1B) ఉద్యోగులు అమెరికా వెళ్తుంటారు. ఈ నిబంధన పర్యాటక వీసాల నుంచి బిజినెస్ వీసాల వరకు అందరికీ వర్తిస్తుంది. 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమెరికా దాదాపు 1.1 కోట్ల నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసాలను జారీ చేసింది. తాజా నిర్ణయంతో ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియ మరింత క్లిష్టంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా జర్నలిస్టులు, సామాజిక కార్యకర్తలు లేదా రాజకీయ కక్ష సాధింపులకు గురవుతున్న వారు అమెరికా వెళ్లడం ఇక గగనమే.
'అబద్ధం' చెబితే శాశ్వత నిషేధం
ఈ నిబంధన దరఖాస్తుదారులను ఒక పెద్ద ఉచ్చులోకి నెట్టేస్తోంది. వీసా పొందడం కోసం ఒక వ్యక్తి 'ప్రాణభయం లేదు' అని అబద్ధం చెప్పి, అమెరికా వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ ఆశ్రయం కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే.. అతను 'వీసా మోసం' (Visa Fraud) చేసినట్లు పరిగణిస్తారు. దీనివల్ల ఆ వ్యక్తిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడమే కాకుండా, అమెరికాలోకి రాకుండా శాశ్వత నిషేధం విధించే ప్రమాదం ఉంది.
ట్రంప్ మార్క్ కఠిన నిబంధనలు
డొనాల్డ్ ట్రంప్ బాధ్యతలు చేపట్టిన మొదటి రోజే సంతకం చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ 14161లో భాగంగా ఈ మార్పులు వచ్చాయి. వలసలను అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా సుమారు 39 దేశాలపై ప్రయాణ నిషేధం, విద్యార్థి వీసాల కోత వంటి చర్యలను ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. కాటో ఇన్ స్టిట్యూట్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. 2024 డిసెంబర్లో 40,000గా ఉన్న ఆశ్రయం కోరే వారి సంఖ్య, 2025 ఫిబ్రవరి నాటికి కేవలం 26కి పడిపోవడం గమనార్హం.
మొత్తానికి, "అమెరికా వీసా అనేది ఒక హక్కు కాదు, అది ఒక అవకాశం మాత్రమే" అని మార్కో రూబియో చేసిన వ్యాఖ్యలు ట్రంప్ ప్రభుత్వ కఠిన వైఖరిని అద్దం పడుతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కొత్త వీసా నిబంధనలు ఎవరికి వర్తిస్తాయి?
పర్యాటకులు (B1/B2), విద్యార్థులు (F1), హెచ్-1బి (H-1B) ఉద్యోగులు, బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో సహా అన్ని రకాల నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా దరఖాస్తుదారులకు ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
2. వీసా ఇంటర్వ్యూలో 'ప్రాణభయం ఉంది' అని చెబితే ఏమవుతుంది?
అలా చెబితే, సదరు వ్యక్తికి అమెరికాలో శాశ్వతంగా ఉండిపోయే ఉద్దేశం (Immigrant Intent) ఉందని అధికారులు భావిస్తారు. ఫలితంగా వీసా దరఖాస్తు వెంటనే తిరస్కరణకు గురవుతుంది.
3. స్వదేశంలో ముప్పు ఉన్నా లేదని చెబితే ఏమైనా సమస్య వస్తుందా?
వీసా కోసం అబద్ధం చెప్పడం అమెరికా చట్టాల ప్రకారం నేరం. ఒకవేళ అమెరికా వెళ్లిన తర్వాత మీరు ఆశ్రయం కోరితే, పాత రికార్డులను తనిఖీ చేసి మిమ్మల్ని దేశం నుంచి బహిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.
4. ఈ నిబంధన ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది?
ట్రంప్ ప్రభుత్వం జనవరి 2025లో జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ నేపథ్యంలో, తాజాగా విదేశాంగ శాఖ అన్ని కాన్సులేట్లకు ఈ ఆదేశాలను జారీ చేసింది.
