Car Launches in April : ఎస్యూవీల నుంచి లాంగ్ రేంజ్ ఈవీల వరకు- ఏప్రిల్లో రాబోతున్న కొత్త కార్లు ఇవి..
భారతీయ కార్ మార్కెట్కు ఏప్రిల్ 2026 ఒక బిజీ నెలగా మారబోతోంది! వివిధ విభాగాల్లో కొత్త లాంచ్లు, ఆవిష్కరణలు, ధరల ప్రకటనలు వరుస కట్టాయి. అప్డేట్ చేసిన ఎస్యూవీల నుంచి లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వరకు, ప్రతి రకమైన కస్టమర్ కోసం ఈ నెలలో ఏదో ఒక కొత్త కారు సిద్ధంగా ఉంది. ఆ వివరాలేంటో ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాము..
1. ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగూన్ ఫేస్లిఫ్ట్..
ఈ నెలలో జరగబోయే అతిపెద్ద లాంచ్లలో ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగూన్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఒకటి. ఇది ఏప్రిల్ 9న విడుదల కానుంది. 2021లో ఈ ఎస్యూవీ లాంచ్ అయిన తర్వాత దీనికి జరుగుతున్న మొదటి ప్రధాన అప్డేట్ ఇదే.
మార్పులు: ఈ మార్పులు స్వల్పంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా అర్థవంతంగా ఉండబోతున్నాయి! కొనుగోలుదారులు చిన్న చిన్న డిజైన్ అప్డేట్స్, అదనపు ఫీచర్లు, మరింత ప్రీమియం క్యాబిన్ అనుభవాన్ని ఆశించవచ్చు.
కీలక హైలైట్: దీనిలోని 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కోసం కొత్తగా 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.
2. ఎంజీ మెజెస్టర్ లాంచ్..
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే అన్వీల్ అయిన ఎంజీ మెజెస్టర్, లాంచ్ దిశగా దూసుకుపోతోంది.
డిజైన్: ఎంజీ గ్లోస్టర్ వారసుడిగా వస్తున్న ఈ ఎస్యూవీ, అగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ లుక్, అప్డేట్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్తో సరికొత్త డిజైన్ను కలిగి ఉంది.
ఇంటీరియర్: లోపల మరిన్ని ఫీచర్లు, రిఫ్రెష్ లేఅవుట్ను ఆశించవచ్చు.
బుకింగ్స్: దీని కోసం బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు మే 2026 నుంచి మొదలవుతాయి.
3. మెర్సిడెస్-బెంజ్ సీఎల్ఏ ఈవీ..
భారతదేశంలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఈవీ పోర్ట్ఫోలియోలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ సీఎల్ఏ ఒక ముఖ్యమైన అడుగు కానుంది.
వేరియంట్లు: ఈ ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ సీఎల్ఏ 200, సీఎల్ఏ 250+ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
రేంజ్: ఒక ప్రత్యేకమైన ఈవీ ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందించిన ఈ కారు, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 792 కి.మీ వరకు ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంటోంది.
ఫీచర్లు: పెద్ద టచ్స్క్రీన్, గ్లాస్ రూఫ్, ఇల్యూమినేటెడ్ గ్రిల్ (వెలిగే గ్రిల్), ప్రీమియం సీట్ ఫంక్షన్ల వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ధర: దీని ధరలు రూ. 55 లక్షల నుంచి రూ. 59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది లగ్జరీ ఈవీ విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్గా నిలుస్తుంది.
4. నిస్సాన్ టెక్టాన్ అరంగేట్రం..
ఏప్రిల్ నెలలో మరో ప్రధాన ఆకర్షణ నిస్సాన్ టెక్టాన్! నిస్సాన్ గ్రావైట్ని ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన సంస్థ ఇప్పుడు టెక్టాన్ని తీసుకొస్తోంది.
నేపథ్యం: ఈ ఎస్యూవీ కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ ఆధారంగా రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే దీనికి నిస్సాన్ తనదైన ప్రత్యేక స్టైలింగ్, ఇంటీరియర్ను అందించింది.
లుక్: కనెక్టెడ్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, బోల్డ్ స్టాన్స్తో ఇది చాలా మోడరన్గా కనిపిస్తుంది.
5. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా..
టయోటా తన అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ధరను ఈ నెలలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటరీ: ఇది రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో రానుంది. అందులోని పెద్ద యూనిట్ 543 కి.మీ వరకు రేంజ్ను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్లాట్ఫారమ్: ఇది మారుతీ సుజుకీ ఈవీ ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా తయారవుతోంది. కారు కొనుగోలును మరింత సులభతరం చేయడానికి టయోటా దీని కోసం 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (బీఏఏఎస్) ఆప్షన్ను కూడా తీసుకురావచ్చు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More