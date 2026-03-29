    Car Launches in April : ఎస్​యూవీల నుంచి లాంగ్​ రేంజ్​ ఈవీల వరకు- ఏప్రిల్​లో రాబోతున్న కొత్త కార్లు ఇవి..

    Taigun Facelift launch in India : ఏప్రిల్ 2026 భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి అత్యంత కీలకమైన మాసంగా మారబోతోంది! కొత్త కార్ల లాంచ్‌లు, అన్వీలింగ్స్, ధరల ప్రకటనలతో ఈ నెల సందడిగా ఉండనుంది. అప్‌డేట్ చేసిన ఎస్‌యూవీల నుంచి లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వరకు అన్ని విభాగాల్లోనూ కొత్త మోడళ్లు రాబోతున్నాయి.

    Published on: Mar 29, 2026 4:15 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ కార్ మార్కెట్‌కు ఏప్రిల్ 2026 ఒక బిజీ నెలగా మారబోతోంది! వివిధ విభాగాల్లో కొత్త లాంచ్‌లు, ఆవిష్కరణలు, ధరల ప్రకటనలు వరుస కట్టాయి. అప్‌డేట్ చేసిన ఎస్‌యూవీల నుంచి లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వరకు, ప్రతి రకమైన కస్టమర్​ కోసం ఈ నెలలో ఏదో ఒక కొత్త కారు సిద్ధంగా ఉంది. ఆ వివరాలేంటో ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాము..

    ఎంజీ మెజెస్టర్​ ఎస్​యూవీ..
    1. ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైగూన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్..

    ఈ నెలలో జరగబోయే అతిపెద్ద లాంచ్‌లలో ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైగూన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఒకటి. ఇది ఏప్రిల్ 9న విడుదల కానుంది. 2021లో ఈ ఎస్‌యూవీ లాంచ్ అయిన తర్వాత దీనికి జరుగుతున్న మొదటి ప్రధాన అప్‌డేట్ ఇదే.

    మార్పులు: ఈ మార్పులు స్వల్పంగా ఉన్నప్పటికీ చాలా అర్థవంతంగా ఉండబోతున్నాయి! కొనుగోలుదారులు చిన్న చిన్న డిజైన్ అప్‌డేట్స్, అదనపు ఫీచర్లు, మరింత ప్రీమియం క్యాబిన్ అనుభవాన్ని ఆశించవచ్చు.

    కీలక హైలైట్: దీనిలోని 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కోసం కొత్తగా 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.

    2. ఎంజీ మెజెస్టర్ లాంచ్..

    ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే అన్వీల్ అయిన ఎంజీ మెజెస్టర్, లాంచ్ దిశగా దూసుకుపోతోంది.

    డిజైన్: ఎంజీ గ్లోస్టర్ వారసుడిగా వస్తున్న ఈ ఎస్‌యూవీ, అగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ లుక్, అప్‌డేట్ చేసిన అల్లాయ్ వీల్స్‌తో సరికొత్త డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది.

    ఇంటీరియర్: లోపల మరిన్ని ఫీచర్లు, రిఫ్రెష్ లేఅవుట్‌ను ఆశించవచ్చు.

    బుకింగ్స్: దీని కోసం బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు మే 2026 నుంచి మొదలవుతాయి.

    3. మెర్సిడెస్-బెంజ్ సీఎల్​ఏ ఈవీ..

    భారతదేశంలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఈవీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ సీఎల్​ఏ ఒక ముఖ్యమైన అడుగు కానుంది.

    వేరియంట్లు: ఈ ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ సీఎల్​ఏ 200, సీఎల్​ఏ 250+ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

    రేంజ్: ఒక ప్రత్యేకమైన ఈవీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందించిన ఈ కారు, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 792 కి.మీ వరకు ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంటోంది.

    ఫీచర్లు: పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్, గ్లాస్ రూఫ్, ఇల్యూమినేటెడ్ గ్రిల్ (వెలిగే గ్రిల్), ప్రీమియం సీట్ ఫంక్షన్ల వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    ధర: దీని ధరలు రూ. 55 లక్షల నుంచి రూ. 59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది లగ్జరీ ఈవీ విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్‌గా నిలుస్తుంది.

    4. నిస్సాన్ టెక్టాన్ అరంగేట్రం..

    ఏప్రిల్ నెలలో మరో ప్రధాన ఆకర్షణ నిస్సాన్ టెక్టాన్! నిస్సాన్​ గ్రావైట్​ని ఇటీవలే లాంచ్​ చేసిన సంస్థ ఇప్పుడు టెక్టాన్​ని తీసుకొస్తోంది.

    నేపథ్యం: ఈ ఎస్‌యూవీ కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ ఆధారంగా రూపొందుతున్నట్లు సమాచారం. అయితే దీనికి నిస్సాన్ తనదైన ప్రత్యేక స్టైలింగ్, ఇంటీరియర్‌ను అందించింది.

    లుక్: కనెక్టెడ్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్, బోల్డ్ స్టాన్స్‌తో ఇది చాలా మోడరన్‌గా కనిపిస్తుంది.

    5. టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా..

    టయోటా తన అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ ధరను ఈ నెలలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

    బ్యాటరీ: ఇది రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో రానుంది. అందులోని పెద్ద యూనిట్ 543 కి.మీ వరకు రేంజ్‌ను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ప్లాట్‌ఫారమ్: ఇది మారుతీ సుజుకీ ఈవీ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఆధారంగా తయారవుతోంది. కారు కొనుగోలును మరింత సులభతరం చేయడానికి టయోటా దీని కోసం 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (బీఏఏఎస్​) ఆప్షన్‌ను కూడా తీసుకురావచ్చు.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు.

