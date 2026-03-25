Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మధ్య ప్రాచ్యంలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు: రంగంలోకి అమెరికా 'పారాట్రూపర్లు'

    హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ పట్టును సడలించేందుకు 2,000 మంది 82వ ఎయిర్‌బోర్న్ డివిజన్ సైనికులను మధ్య ప్రాచ్యానికి పంపాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. చమురు సంక్షోభం ముదురుతున్న వేళ అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం యుద్ధంలో కీలక మలుపుగా మారే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Mar 25, 2026 6:29 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇరాన్‌తో సాగుతున్న పోరులో అమెరికా తన దూకుడును పెంచింది. హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ విధిస్తున్న ఆంక్షలను, అడ్డంకులను తొలగించేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమెరికా సైన్యంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన '82వ ఎయిర్‌బోర్న్ డివిజన్'కు చెందిన సుమారు 2,000 మంది సైనికులను మధ్య ప్రాచ్యానికి తరలించాలని వైట్ హౌస్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

    విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్న 5,000 మంది మెరైన్ దళాలకు అదనంగా ఈ పారాట్రూపర్లు తోడవనున్నారు. యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు గుండెకాయ వంటి హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడటంతో, దానిని తిరిగి తెరిపించడమే లక్ష్యంగా అమెరికా ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది.

    రంగంలోకి దిగుతున్నది ఎవరు?

    ఈ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొంటున్న 82వ ఎయిర్‌బోర్న్ డివిజన్ సామాన్యమైనది కాదు. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే, కేవలం 18 గంటల్లోపు మోహరించగల 'రాపిడ్ రెస్పాన్స్' సామర్థ్యం వీరికి ఉంది. వీరు విమానాల నుంచి పారాచూట్ల ద్వారా నేరుగా శత్రువుల స్థావరాలపైకి దూకగలరు. విమానాశ్రయాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, అత్యంత కీలకమైన లక్ష్యాలను కాపాడటంలో వీరు నిపుణులు.

    అమెరికా వ్యూహం ఏమిటి?

    ఈ దళాలను అమెరికా ఏ పనుల కోసం ఉపయోగిస్తుందనే దానిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే, రక్షణ రంగ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం వీరు ఈ క్రింది బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.

    • ఖార్గ్ ద్వీపం స్వాధీనం: ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులకు కేంద్రమైన ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం.
    • తీర ప్రాంతంపై పట్టు: ఇరాన్ తీర వెంబడి భూభాగాలను ఆక్రమించి పట్టు సాధించడం.
    • అణు నిల్వల వేట: ఇరాన్ వద్ద ఉన్న అణు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకునే ఆపరేషన్‌లో పాల్గొనడం.

    "సైనిక మోహరింపులకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను 'వార్ డిపార్ట్‌మెంట్' (రక్షణ శాఖ) వెల్లడిస్తుంది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వద్ద అన్ని రకాల సైనిక ప్రత్యామ్నాయాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి" అని వైట్ హౌస్ ప్రతినిధి అన్నా కెల్లీ స్పష్టం చేశారు.

    చర్చలా? యుద్ధమా?

    ఒకవైపు సైనిక మోహరింపులు జరుగుతుంటే, మరోవైపు చర్చల వార్తలు అయోమయాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. "మేము ప్రస్తుతం ఇరాన్‌తో చర్చలు జరుపుతున్నాం. ఈ యుద్ధం ముగుస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను, కానీ కచ్చితంగా చెప్పలేను" అని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వైట్ హౌస్‌లో విలేకరులతో అన్నారు. అయితే, అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని ఇరాన్ ఖండిస్తోంది.

    మార్కెట్లపై ప్రభావం

    అమెరికా సైనిక కదలికల వార్తలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా కుదుపునకు లోనయ్యాయి. మంగళవారం మధ్యాహ్నం స్టాక్ మార్కెట్లు పతనం కాగా, చమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడటంతో ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

    మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్ మాట్లాడుతూ.. తమ సైనిక చర్యలు పూర్తి స్థాయిలో కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాల విద్యుత్, నీటి సరఫరా వ్యవస్థలపై దాడులకు దిగితే, తాము కూడా ప్రత్యక్ష యుద్ధంలోకి దిగుతామని గల్ఫ్ దేశాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

    మొత్తానికి, అమెరికా ఎలైట్ దళాల రాకతో మధ్య ప్రాచ్యంలో పరిస్థితి మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. ఇది చర్చలకు దారితీస్తుందా లేక పూర్తిస్థాయి భూతల యుద్ధానికి సంకేతమా అనేది రానున్న కొద్ది రోజుల్లో తేలనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అమెరికా 82వ ఎయిర్‌బోర్న్ డివిజన్ ప్రత్యేకత ఏమిటి?

    ఇది అమెరికా సైన్యంలోని ఎలైట్ విభాగం. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కేవలం 18 గంటల్లో రంగంలోకి దిగి దాడులు చేయగల సామర్థ్యం వీరికి ఉంది.

    2. హార్ముజ్ జలసంధి ఎందుకు అంత కీలకం?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే చమురు, సహజ వాయువులో ఎక్కువ భాగం ఈ జలసంధి గుండానే వెళ్తుంది. ఇది మూతపడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.

    3. ప్రస్తుతం ఇరాన్-అమెరికా మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయా?

    అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెబుతుండగా, ఇరాన్ మాత్రం ఆ వార్తలను తోసిపుచ్చుతోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes