గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులు స్వదేశానికి వెళ్లాలా? గందరగోళానికి తెరదించిన అమెరికా.. భారతీయులకు ఊరట
అమెరికా గ్రీన్ కార్డ్ నిబంధనలపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. దరఖాస్తుదారులు అందరూ తమ స్వదేశాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని, పాత నిబంధనలే కొనసాగుతాయని హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం (DHS) కీలక వివరణ ఇచ్చింది.
అమెరికాలో శాశ్వత నివాసం (గ్రీన్ కార్డ్) కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షలాది మంది వలసదారులకు, ముఖ్యంగా భారతీయులకు పెద్ద ఊరట లభించింది. గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు దరఖాస్తుదారులు తమ సొంత దేశాలకు తిరిగి వెళ్లాలంటూ గత వారం వెలువడిన ఆదేశాలపై అమెరికా ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేసింది. ఈ నిబంధన అందరికీ వర్తించదని, కేవలం కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే వర్తిస్తుందని 'డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ' (DHS) స్పష్టం చేసింది.
అసలేం జరిగింది? గందరగోళానికి కారణమేంటి?
గత వారం యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ (USCIS) ప్రతినిధి జాక్ కాహ్లర్ ఒక ప్రకటన చేస్తూ.. "ఇకపై గ్రీన్ కార్డ్ కోరుకునే వారు అసాధారణ పరిస్థితుల్లో తప్ప, మిగిలిన వారంతా తమ స్వదేశాలకు వెళ్లి అక్కడి నుంచే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి" అని పేర్కొన్నారు. వలస నిబంధనలను కఠినతరం చేసే క్రమంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వివరించారు. దీనివల్ల అమెరికాలో ఉంటూ గ్రీన్ కార్డ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వీసాదారుల్లో తీవ్ర ఆందోళన మొదలైంది.
యూటర్న్ తీసుకున్న అధికారులు: అందరికీ వర్తించదు!
ఈ నిబంధనపై సర్వత్రా విమర్శలు రావడంతో హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం వివరణ ఇచ్చింది. న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదిక ప్రకారం.. గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులందరూ వెనక్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని డీహెచ్ఎస్ ప్రతినిధి తెలిపారు.
"ఇది కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నిబంధన ఏమీ కాదు. దరఖాస్తుదారుల పరిస్థితిని బట్టి వారిని స్వదేశానికి పంపాలా వద్దా అనే విచక్షణాధికారం ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఆ అధికారాన్ని మరోసారి అధికారులకు గుర్తు చేశామంతే" అని డీహెచ్ఎస్ ప్రతినిధి వెల్లడించారు.
అంటే, అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాలకు లేదా ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేలు చేసే వారిని స్వదేశానికి వెళ్లమని కోరబోరని స్పష్టమవుతోంది.
భారతీయులకు ఎందుకు ఊరట?
అమెరికాలో హెచ్-1బి (H-1B) వీసాపై ఉన్న వారిలో దాదాపు 70 శాతం మంది భారతీయులే. వీరికి 'డ్యూయల్ ఇంటెంట్' (Dual Intent) అనే ప్రత్యేక వెసులుబాటు ఉంటుంది. దీని ప్రకారం వారు తాత్కాలికంగా పని చేస్తూనే, శాశ్వత నివాసం కోసం ప్రయత్నించవచ్చు. కొత్త వివరణ ప్రకారం హెచ్-1బి వీసాదారులకు పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండవని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
2024 సంవత్సరంలోనే అమెరికా సుమారు 14 లక్షల గ్రీన్ కార్డ్లను జారీ చేసింది. ఇందులో మెజారిటీ దరఖాస్తులు 'అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేటస్' (Adjustment of Status) ప్రక్రియ ద్వారా జరిగాయి. అంటే అమెరికాలో ఉంటూనే గ్రీన్ కార్డ్ పొందడం అన్నమాట. ఒకవేళ అందరినీ స్వదేశాలకు పంపాలనే నిబంధన కఠినంగా అమలు చేస్తే, ఈ ప్రక్రియ మొత్తం అస్తవ్యస్తమయ్యే ప్రమాదం ఉండేది. ప్రస్తుతానికి అమెరికా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వివరణతో గ్రీన్ కార్డ్ ఆశావాదులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తుదారులు అందరూ భారత్ కు తిరిగి రావాలా?
లేదు. హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ (DHS) వివరణ ప్రకారం, అందరూ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు కేసును బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
2. హెచ్-1బి (H-1B) వీసాదారులపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
హెచ్-1బి వీసాదారులకు 'డ్యూయల్ ఇంటెంట్' రక్షణ ఉంటుంది కాబట్టి, వారికి పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు. వారు అమెరికాలో ఉంటూనే గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియను కొనసాగించవచ్చు.
3. 'అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేటస్' అంటే ఏమిటి?
ఒక వ్యక్తి అమెరికాలో ఏదైనా తాత్కాలిక వీసాపై ఉండి, అక్కడి నుంచే శాశ్వత నివాసం (గ్రీన్ కార్డ్) కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే పద్ధతిని అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేటస్ అంటారు.
4. ఎవరిని స్వదేశానికి పంపే అవకాశం ఉంది?
వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారు లేదా అక్రమంగా అమెరికాలో ఉండేవారిని స్వదేశానికి పంపి, అక్కడి నుంచే దరఖాస్తు చేసుకోమని అధికారులు ఆదేశించే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More