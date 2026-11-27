శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Vivo X500 : ఇండియాలో వివో ఎక్స్500 సిరీస్ లాంచ్- క్రేజీ ఫీచర్లతో! ధరలు మాత్రం..
వివో ఎక్స్500, ఎక్స్500 ప్రో, ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్లను కంపెనీ భారత్లో విడుదల చేసింది. రూ. 1,19,999 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సిరీస్ డిసెంబర్ 3 నుంచి మార్కెట్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ ఫీచర్స్ సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో తన ఫ్లాగ్షిప్ లైనప్లోకి ‘వివో ఎక్స్500’ సిరీస్ను దేశీయ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. వివో ఎక్స్500, వివో ఎక్స్500 ప్రో, వివో ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్ అనే మూడు మోడళ్లను సంస్థ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఫోన్లు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లతో పాటు వివో అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా విక్రయానికి రానున్నాయి. ఎక్స్500, ఎక్స్500 ప్రో సిరీస్ ఫోన్లు ఒక్కొక్కటి రెండు విభిన్న రంగులలో లభిస్తాయి. టాప్ మోడల్ అయిన ప్రో మ్యాక్స్లో 2ఎన్ఎం ప్రాసెస్పై రూపొందించిన ఫ్లాగ్షిప్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 సిరీస్ చిప్సెట్ అమర్చారు. మూడు ఫోన్లలోనూ 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఇచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ వివో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్స్ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
వివో ఎక్స్500 సిరీస్- ధరలు, సేల్, ఆఫర్లు..
వివో ఎక్స్500 ధరను 12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్కు రూ. 1,19,999గా నిర్ణయించారు. మరోవైపు ఉన్నత శ్రేణి వివో ఎక్స్500 ప్రో 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర రూ. 1,49,999గా ఉంది.
వివో ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్ ధర 12జీబీ + 256జీబీ వేరియంట్కు రూ. 1,64,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, 12జీబీ + 512జీబీ మోడల్ ధర రూ. 1,79,999గా ఉంది. 200ఎంఎం జీస్ టెలిఫొటో ఎక్స్టెండర్ జెన్ 2 లెన్స్ ధర రూ. 15,999 కాగా, 400ఎంఎం లెన్స్ ధర రూ. 27,999గా నిర్ణయించారు.
వివో ఇమేజింగ్ కిట్ ధర రూ. 11,999గా ఉంది. వివో ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్ ఫొటోగ్రఫీ కిట్ 12జీబీ + 512జీబీ మోడల్ ధరను రూ. 2,29,999గా ప్రకటించారు. ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, యస్ బ్యాంక్ కార్డులపై 10 శాతం తక్షణ క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ అందిస్తున్నారు.
డిసెంబర్ 3 నుంచి అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, వివో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్లలో ఎక్స్500 సిరీస్ విక్రయాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఎక్స్500 ఫోన్ ఎంబర్ రెడ్, టైటానియం బ్లాక్ రంగులలో లభిస్తుండగా, ఎక్స్500 ప్రో, ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్ మోడళ్లు అపెక్స్ ఆరెంజ్, ఎటర్నల్ బ్లాక్ రంగులలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
వివో ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్, ప్రో మోడళ్ల ఫీచర్లు..
వివో ఎక్స్500 ప్రో సిరీస్ డ్యూయల్-సిమ్ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది. ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత ఆరిజిన్ఓఎస్ 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఈ ఫోన్లు పనిచేస్తాయి. ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్లో 6.85-అంగుళాల 2కే (1,440 x 3,168 పిక్సెల్స్) అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉంది; ఇందులో గరిష్ఠంగా 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 507 పీపీఐ పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 5,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, డాల్బీ విజన్, హెచ్డీఆర్10+ సపోర్ట్, నెట్ఫ్లిక్స్ హెచ్డీఆర్, టీయూవీ రైన్ల్యాండ్ ఫ్లికర్-ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్ ఉన్నాయి. మరోవైపు ఎక్స్500 ప్రోలో 6.36-అంగుళాల 1.5K (1,216 x 2,660 పిక్సెల్స్) అమోలెడ్ టచ్స్క్రీన్ ఇచ్చారు. దుమ్ము, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం ఈ రెండు ఫోన్లకు ఐపీ68 + ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి.
2ఎన్ఎం ప్రాసెస్తో రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 ప్రో చిప్సెట్ ఈ రెండు ఫోన్లకు శక్తినిస్తుంది; ఇది 4.55జీహెచ్జెడ్ గరిష్ఠ క్లాక్ స్పీడ్ అందిస్తుంది. మాలి-జీ2-అల్ట్రా-ఎన్ఎక్స్ జీపీయూ, వీ3+ మరియు వీఎస్1 బ్లూప్రింట్ ఇమేజ్ చిప్లు, LPDDR5x అల్ట్రా ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 4.1 స్టోరేజ్ ఇందులో ఉన్నాయి. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ అమర్చారు.
కెమెరా విషయానికి వస్తే, ప్రో సిరీస్లో జీస్ ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్), 24ఎంఎం ఫోకల్ లెంగ్త్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/1.57) జీస్ ట్రూ డైనమిక్ ప్రధాన కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/2.0) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఇందులో ఉన్నాయి. ప్రో మ్యాక్స్లో 200 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/2.67) జీస్ ఏపీఓ టెలిఫొటో కెమెరా ఉండగా, ప్రో మోడల్లో 64 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/2.52) టెలిఫొటో కెమెరా ఇచ్చారు. రెండు ఫోన్లలోనూ 50 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. గరిష్ఠంగా 4కే/240 ఎఫ్పీఎస్ వద్ద వీడియోలు రికార్డ్ చేసే వీలుంది.
వివో ఎక్స్500 ప్రో మ్యాక్స్లో 7,800ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉండగా, ప్రో మోడల్లో 6,510ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ అమర్చారు. ఇవి 90డబ్ల్యూ వైర్డ్, 40డబ్ల్యూ వైర్లెస్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. ప్రో మ్యాక్స్ మందం 7.95ఎంఎం, బరువు సుమారు 225 గ్రాములుగా ఉండగా, ప్రో మోడల్ మందం 7.95ఎంఎం, బరువు సుమారు 192 గ్రాములుగా ఉంది. 5జీ, 4జీ ఎల్టీఈ, వై-ఫై, బ్లూటూత్ 6, యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్, జీపీఎస్ కనెక్టివిటీ సదుపాయాలున్నాయి.
వివో ఎక్స్500 ఫీచర్లు ఇవే..
వివో ఎక్స్500 కూడా డ్యూయల్-సిమ్ ఫోన్గానే వస్తోంది; ఇందులోనూ అదే ఓఎస్, కనెక్టివిటీ, ఐపీ రేటింగ్స్ కొనసాగుతాయి. 6.59-అంగుళాల 1.5కే (1,260 x 2,750 పిక్సెల్స్) అమోలెడ్ డిస్ప్లే, 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 100 శాతం DCI-P3 కలర్ గామట్, 1.07 బిలియన్ రంగులు, 459 పీపీఐ పిక్సెల్ డెన్సిటీ, హెచ్డీఆర్ సపోర్ట్, 300హెచ్జెడ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ దీని ప్రత్యేకతలు. 3ఎన్ఎం ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600ఎం ప్రాసెసర్ గరిష్ఠంగా 4.21జీహెచ్జెడ్ క్లాక్ స్పీడ్ అందిస్తుంది; ఇందులో ఆర్మ్ జీ1 అల్ట్రా జీపీయూ, వీ3+ బ్లూప్రింట్ ఇమేజింగ్ చిప్, LPDDR5x అల్ట్రా ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 4.1 స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.
కెమెరా విభాగంలో జీస్ ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్తో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/1.68) ప్రధాన కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/2.0) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 100x డిజిటల్ జూమ్ అందించే 64 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/2.55) పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా ఉన్నాయి. 50 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్/2.0) సెల్ఫీ కెమెరాతో పాటు గరిష్ఠంగా 8కే /30 ఎఫ్పీఎస్ వీడియో రికార్డింగ్ సదుపాయం ఉంది. 7,500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 90డబ్ల్యూ వైర్డ్, 40డబ్ల్యూ వైర్లెస్ చార్జింగ్, 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ ఇందులో ఉన్నాయి.