తిరువనంతపురం మేయర్గా వీవీ రాజేష్: 45 ఏళ్ల వామపక్ష కోటలో కాషాయ జెండా
కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో బీజేపీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 45 ఏళ్ల ఎల్డీఎఫ్ పాలనకు ముగింపు పలికి, కార్పొరేషన్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ చారిత్రక విజయానికి సారథిగా సీనియర్ నేత, న్యాయవాది వీవీ రాజేష్ మేయర్ అభ్యర్థిగా ఎంపికయ్యారు.
కేరళ రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనం నమోదైంది. దాదాపు నాలుగున్నర దశాబ్దాల పాటు వామపక్షాలకు కంచుకోటగా ఉన్న తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్పై భారతీయ జనతా పార్టీ తొలిసారిగా విజయకేతనం ఎగురవేసింది. ఈ చారిత్రక ఘట్టంలో నగర ప్రథమ పౌరుడిగా (మేయర్) సీనియర్ నేత, వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది అయిన వీవీ రాజేష్ పేరును పార్టీ ఖరారు చేసింది.
గురువారం జరిగిన నూతన కౌన్సిలర్ల సమావేశంలో బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ ఈ ప్రకటన చేశారు. మేయర్ అభ్యర్థిగా వీవీ రాజేష్ను, డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థిగా మహిళా కౌన్సిలర్ ఆశా నాథ్ను పార్టీ ఎంపిక చేసింది. నేడు (శుక్రవారం) వీరికి సంబంధించిన ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
ఎవరీ వీవీ రాజేష్?
50 ఏళ్ల వీవీ రాజేష్ కేరళ బీజేపీలో అత్యంత అనుభవజ్ఞుడైన నాయకుడు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా పార్టీ కోసం పని చేస్తున్న ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం 1996లో ప్రారంభమైంది.
కౌన్సిలర్గా: ప్రస్తుతం ఆయన రెండోసారి కౌన్సిలర్గా కొనసాగుతున్నారు. ఇటీవలి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కొడుంగనూరు వార్డు నుంచి 515 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
రాజకీయ పదవులు: గతంలో తిరువనంతపురం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా, బీజేపీ యువ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ప్రస్తుతం బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికలు: 2021 కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వట్టియూర్కావు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి 39,596 ఓట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచారు.
సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాతే నిర్ణయం
మేయర్ అభ్యర్థి ఎంపికపై పార్టీ నాయకత్వంలో సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. తొలుత రిటైర్డ్ డీజీపీ ఆర్. శ్రీలేఖ పేరు వినిపించినప్పటికీ, పార్టీలోని ఒక వర్గం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో చివరకు సీనియర్ నేత రాజేష్ వైపే అధిష్టానం మొగ్గు చూపింది. అభ్యర్థుల ప్రకటనకు ముందు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఢిల్లీలో జేపీ నడ్డా, నితిన్ నబిన్లను కలిసి రాష్ట్ర పరిస్థితులపై చర్చించడం గమనార్హం.
కుప్పకూలిన వామపక్ష కోట
మొత్తం 100 స్థానాలున్న తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్లో బీజేపీ 50 స్థానాలను గెలుచుకుని స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. దీంతో 45 ఏళ్ల ఎల్డీఎఫ్ (LDF) గుత్తాధిపత్యానికి తెరపడింది. త్రిముఖ పోటీ నెలకొన్నప్పటికీ, ఓటర్లు ఈసారి బీజేపీకే పట్టం కట్టారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ (UDF) కూడా తన స్థానాలను రెట్టింపు చేసుకున్నప్పటికీ, ఫలితం మాత్రం బీజేపీకి అనుకూలంగా వచ్చింది.
"ఇది కేరళలో ఒక కొత్త రాజకీయ శకానికి ఆరంభం. రాజధాని నగరంలో బీజేపీ పీఠాన్ని దక్కించుకోవడం కేవలం ఒక గెలుపు మాత్రమే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్టీ బలానికి నిదర్శనం" అని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.