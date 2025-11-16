Edit Profile
    శీతాకాలంలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు- ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలపై ప్రభావం ఎంత?

    చలికాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్లలోని బ్యాటరీ పనితీరు, రేంజ్ తగ్గిపోతుందా? ఈవీ యాజమానులు కొన్ని విషయాలను కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అవేంటంటే..

    Published on: Nov 16, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    చలికాలం అనేది ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు గణనీయమైన సవాళ్లను విసురుతుంది! ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు.. బ్యాటరీ పనితీరు, ఛార్జింగ్ విధానం, మొత్తం డ్రైవింగ్ అనుభవంపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయో డ్రైవర్లు, యజమానులు తప్పక తెలుసుకోవాలి.

    చలికాలంలో ఈవీల పనితీరు తగ్గిపోతుందా?
    చలికాలంలో ఈవీల పనితీరు తగ్గిపోతుందా?

    బ్యాటరీ కెమిస్ట్రీ, రేంజ్ తగ్గింపు..

    ఎలక్ట్రిక్ కార్లు లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌లపై ఆధారపడతాయి. చల్లని వాతావరణ పరిస్థితుల్లో, ఈ బ్యాటరీల్లోని రసాయన చర్యలు నెమ్మదిస్తాయి. దీనివల్ల శక్తిని విడుదల చేసే, స్వీకరించే సామర్థ్యం సమర్థవంతంగా తగ్గుతుంది. కొన్ని నివేదికల ప్రకారం.. చలి కారణంగా ఈవీ డ్రైవింగ్ రేంజ్ అనేది దాదాపు 15% నుంచి 20% వరకు తగ్గవచ్చు!

    చలిలో బ్యాటరీ ప్యాక్ నుంచి తక్కువ శక్తిని మాత్రమే తీయగలం. అంతేకాకుండా, బ్యాటరీని రక్షించడానికి కారు బ్యాటరీ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్ కొంత సామర్థ్యాన్ని నిల్వ ఉంచవచ్చు. ఈ కారణాల వల్ల, మనకు అందుబాటులో ఉండే వాహన రేంజ్ తగ్గుతుంది.

    హీటింగ్, థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం పెరిగిన శక్తి డిమాండ్..

    సాధారణ ఐసీఈ కార్లలో, ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే వేడిని క్యాబిన్‌ను వేడి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో, క్యాబిన్‌ను వేడి చేయడానికి, బ్యాటరీని వేడి చేయడానికి రెండింటికీ కావాల్సిన శక్తిని నేరుగా బ్యాటరీలో నిల్వ ఉన్న శక్తి నుండే తీసుకుంటారు. ఈ పెరిగిన ఆక్సిలరీ లోడ్ చల్లని పరిస్థితుల్లో రేంజ్‌ను మరింత తగ్గిస్తుంది.

    అదేవిధంగా, పనితీరు, ఛార్జింగ్ కోసం బ్యాటరీని సరైన ఉష్ణోగ్రతకు వేడి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ వేడి చేసే ప్రక్రియ కూడా శక్తిని వినియోగిస్తుంది. ఇది మొత్తం రేంజ్‌ను తగ్గించడానికి, ఛార్జింగ్‌ను నెమ్మదింపజేయడానికి దోహదపడుతుంది.

    నెమ్మదిగా ఛార్జింగ్, తగ్గిన రీఛార్జ్..

    చల్లగా ఉన్న బ్యాటరీలు ఛార్జ్‌ను నెమ్మదిగా తీసుకుంటాయి. బ్యాటరీ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్స్ ఛార్జింగ్ కరెంట్‌ను తగ్గించవచ్చు లేదా బ్యాటరీ వేడెక్కే వరకు ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్‌ను ఆలస్యం చేయవచ్చు. చల్లని వాతావరణం ఛార్జింగ్ సమయాన్ని కూడా పెంచుతుంది.

    దీనికి తోడు, పునరుత్పత్తి బ్రేకింగ్ (ఈవీలు వేగాన్ని తగ్గించేటప్పుడు శక్తిని తిరిగి పొందే ప్రక్రియ) అతి చల్లని పరిస్థితుల్లో తక్కువ ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బ్యాటరీ అంత త్వరగా ఛార్జ్‌ను స్వీకరించకపోవచ్చు. అంటే, తిరిగి నిల్వ చేసుకునే శక్తి తగ్గుతుంది.

    ఈవీ యజమానులకు దీని అర్థం ఏమిటి?

    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డ్రైవర్లకు దీని అర్థం ఏమిటంటే: చల్లని వాతావరణంలో తగ్గిన రేంజ్‌ను ఆశించండి, దానికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక చేసుకోండి. సురక్షితంగా ఉండటానికి, మీరు సాధారణంగా పొందే వాస్తవ-ప్రపంచ రేంజ్ నుంచి సుమారు 15-20% తగ్గవచ్చు అని అంచనా వేయండి.

    ఉదాహరణకు: మీరు సాధారణ వాతావరణంలో 300 కి.మీ రేంజ్ పొందుతున్నట్లయితే, చలి పరిస్థితుల్లో అదే వినియోగంతో మీకు దాదాపు 240–255 కి.మీ రేంజ్ మాత్రమే లభించవచ్చు.

    అలాగే, ఛార్జింగ్ కోసం ఆగే సమయం ఎక్కువ పట్టవచ్చు. మీరు ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్‌పై ఆధారపడితే, బ్యాటరీ వేడెక్కే వరకు ఛార్జింగ్ వేగం తక్కువగా ఉండవచ్చు.

    ఈ పరిమితులను అర్థం చేసుకోవడం, దానికి అనుగుణంగా ప్రణాళిక చేసుకోవడం ద్వారా, చల్లని నెలల్లో కూడా నమ్మదగిన ఈవీ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని కొనసాగించవచ్చు.

    చలి ప్రభావం తగ్గించడానికి చిట్కాలు

    చల్లని వాతావరణంలో బ్యాటరీ దాదాపు ఖాళీ అయ్యే వరకు డ్రైవ్ చేయకుండా, క్రమం తప్పకుండా ప్లగ్ ఇన్ చేయడానికి అవకాశాలను వెతకండి.

    సున్నితమైన డ్రైవింగ్ పద్ధతులను అవలంబించండి. పవర్​ని క్యాబిన్ హీటింగ్ కోసం కాకుండా ప్రొపల్షన్ (కారు నడపడానికి) కోసం సంరక్షించడానికి, మితమైన వేగాలను కొనసాగించండి. వీలైనంత వరకు ఎక్కువ హీటింగ్ లోడ్‌ను నివారించండి.

    మీరు చాలా చల్లని వాతావరణంలో నివసిస్తున్నట్లయితే, కారు, బ్యాటరీ చాలా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నుంచి ప్రారంభం కాకుండా ఉండటానికి, షెల్టర్ లేదా గ్యారేజీలో పార్కింగ్ చేయడాన్ని పరిగణించండి.

