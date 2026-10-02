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కొత్త కారు బుక్ చేస్తున్నారా? అడ్వాన్స్ ఇచ్చేముందు ఈ 8 విషయాలు చూడకపోతే ఇబ్బందే..

కొత్త కారు కొనడం ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే విషయమే అయినా, బుకింగ్ అమౌంట్ చెల్లించే ముందు కొన్ని కీలక అంశాలను నిశితంగా పరిశీలించాలి. సరైన వేరియంట్ ఎంపిక, ఆన్-రోడ్ ధర, వెయిటింగ్ పీరియడ్, రద్దు నిబంధనలు తెలుసుకోవడం ద్వారా అనవసర ఆర్థిక నష్టాలను తప్పించుకోవచ్చు.

Published on: Oct 2, 2026, 05:29:15 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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సొంత కారు కలను నెరవేర్చుకునే క్రమంలో డీలర్‌షిప్‌కు వెళ్లి బుకింగ్ అమౌంట్ చెల్లించే క్షణం అత్యంత కీలకమైనది. నెలల తరబడి చేసిన పరిశోధన, లెక్కలు చివరకు ఒక ఆర్థిక ఒప్పందంగా మారే ఘట్టం ఇది. అయితే చాలామంది వాహనదారులు షోరూమ్‌లో కారు చూసిన తొందరపాటులో లేదా ఆఫర్ల మోజులో పడి కొన్ని చిన్నచిన్న వివరాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల కారు చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. డెలివరీ సమయానికి ఎలాంటి సమస్యలూ రాకుండా ఉండేందుకు బుకింగ్ చేసే ముందే సరిచూసుకోవాల్సిన ముఖ్యాంశాలు ఇవే..

కొత్త కారు బుకింగ్ చేస్తున్నారా? ఈ 8 విషయాలు చూడకపోతే ఇబ్బందే..
కొత్త కారు బుకింగ్ చేస్తున్నారా? ఈ 8 విషయాలు చూడకపోతే ఇబ్బందే..

వేరియంట్ ఎంపికలో తొందరపాటు వద్దు

ఆటోమొబైల్ సంస్థలు ప్రస్తుతం ఒకే కారు మోడల్‌లో అనేక వేరియంట్లను మార్కెట్లోకి తెస్తున్నాయి. ఒక వేరియంట్‌లో ఉన్న ఫీచర్లు మరో వేరియంట్‌లో ఉండకపోవచ్చు. టీవీ ప్రకటనల్లో లేదా బ్రోచర్లలో కనిపించే ప్రతి ఫీచర్ మీరు ఎంచుకునే బేస్ లేదా మిడ్ వేరియంట్‌లో ఉంటుందని భావించడం పొరపాటు. ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌‌మిషన్, రియర్ కెమెరా, కనెక్టెడ్ టెక్నాలజీ, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ఎయిర్‌బ్యాగ్‌ల సంఖ్య వంటివి మీరు కొనుగోలు చేసే నిర్దిష్ట వేరియంట్‌లో ఉన్నాయో లేదో వివరంగా అడిగి తెలుసుకోవాలి.

ఇంజిన్, ట్రాన్స్‌మిషన్ కాంబినేషన్‌ను సరిచూసుకోండి..

ఒకే కారు మోడల్ పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ, హైబ్రిడ్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తోంది. అలాగే మాన్యువల్, ఏఎంటీ, డ్యూయల్ క్లచ్, సీవీటీ వంటి విభిన్న గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు కొనాలనుకుంటున్న ఇంజిన్, గేర్‌బాక్స్ కాంబినేషన్‌ను డీలర్‌షిప్‌ వద్ద ఖచ్చితంగా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయాలి. టెస్ట్ డ్రైవ్‌కు వేరే వేరియంట్ కారు ఇస్తే, మీరు కొనే కారు కూడా అదే రీతిలో పనిచేస్తుందని అనుకోవడం సరైనది కాదు.

ఆన్-రోడ్ ధర, దాగి ఉన్న ఖర్చుల గుట్టు

షోరూమ్‌లలో ప్రదర్శించే ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు, కారు రోడ్డుపైకి వచ్చేసరికి అయ్యే ఆన్-రోడ్ ధరకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, లైఫ్‌టైమ్ టాక్స్, ఇన్సూరెన్స్, హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీలు కలిపితే మొత్తం ధర గణనీయంగా పెరుగుతుంది. బుకింగ్ చేయడానికి ముందే ఐటమైజ్డ్ ప్రైస్ బ్రేక్‌డౌన్ (వివరమైన బిల్లు) అడిగి తీసుకోండి. యాక్సెసరీస్, ఎక్స్‌‌టెండెడ్ వారంటీ, మెయింటెనెన్స్ ప్యాకేజీలను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలంటూ కొన్ని డీలర్‌షిప్‌లు ఒత్తిడి తెస్తుంటాయి. అవి ఐచ్ఛికమా కాదా అనేది స్పష్టం చేసుకోవడం వల్ల అనవసర ఖర్చులు తగ్గుతాయి.

డిస్కౌంట్లు, వెయిటింగ్ పీరియడ్ లెక్కలు..

కార్ల తయారీ సంస్థలు, డీలర్లు ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు, పండుగ ఆఫర్లు ప్రకటిస్తుంటారు. వీటి షరతులు ఏంటో ముందే తెలుసుకోవాలి. కేవలం ప్రకటనల్లో కనిపించే డిస్కౌంట్‌ను చూసి మురిసిపోకుండా, చివరికి మీరు చెల్లించే నికర ధర ఎంత అనేదే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి. అలాగే కొన్ని రంగులు లేదా వేరియంట్లకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీకు నిర్దిష్ట సమయానికి కారు కావాల్సి వస్తే, డెలివరీ తేదీపై స్పష్టమైన లిఖితపూర్వక హామీ తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

బుకింగ్ రద్దు నిబంధనలు, పీడీఐ ప్రాధాన్యత..

ఏదైనా కారణం వల్ల బుకింగ్ రద్దు చేసుకోవాల్సి వస్తే బుకింగ్ అమౌంట్ తిరిగి ఇస్తారా లేదా అనే షరతులు పరిశీలించాలి. క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీలు ఎంత మినహాయించుకుంటారు, రిఫండ్ రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందో రాతపూర్వకంగా తీసుకోవాలి. డిజిటల్ వేదికల ద్వారా కొనుగోలుదారులు కార్ల పోలికలు, వేరియంట్లు, ధరల వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవడంతో పాటు ఆన్‌లైన్‌లో కారు బుకింగ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా పొందుతున్నారు.

చివరగా కారు డెలివరీ తీసుకునే ముందు ప్రీ-డెలివరీ ఇన్​స్పెక్షన్ (పీడీఐ) చేయడం అత్యంత ముఖ్యం. కారు మైలేజ్ రీడింగ్, రంగు, ఇంటీరియర్, టైర్లు, డాక్యుమెంట్లపై ఉండే వీఐఎన్ నంబర్ సరైనదో కాదో చెక్ చేసుకున్నాకే పూర్తి చెల్లింపులు పూర్తిచేయాలి.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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