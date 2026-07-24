ఆగస్టులో నవ పంచమ యోగంతో గోల్డెన్ డేస్ చూసే 4 రాశులు, ఆత్మవిశ్వాసం
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం సూర్య-శని గ్రహాల మధ్య ఏర్పడే నవ పంచమ యోగం అత్యంత ముఖ్యమైన గ్రహ యోగాలలో ఒకటి. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ కలయిక ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, కృషి మధ్య సమతుల్యతను సృష్టిస్తుంది. ఆగస్టులో ఏర్పడే నవపంచమ యోగంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
పంచాంగం ప్రకారం 2026 ఆగస్టు 7న సూర్యుడు, శని మధ్య నవ పంచమ యోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, సూర్యుడు, శని సాధారణంగా వ్యతిరేక స్వభావం గల గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. సూర్యుడు నాయకత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం, అధికారం, ప్రతిష్టకు చిహ్నం కాగా, శని కష్టపడి పనిచేయడం, క్రమశిక్షణ, సహనం, బాధ్యత, న్యాయానికి కారణం. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం ఈ రెండు గ్రహాలు నవ పంచమ సంబంధాన్ని ఏర్పరచినప్పుడు, ఒక వ్యక్తి ఆత్మవిశ్వాసం, పనితీరు మధ్య మంచి సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలం కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందడానికి కొత్త కెరీర్ అవకాశాలు తెరుచుకోవడానికి, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల మద్దతు పొందడానికి, ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు.
సింహ రాశి
సింహరాశికి సూర్యుడు అధిపతి కాబట్టి ఈ కొత్త పంచమ దృష్టి శుభ ప్రభావం ఈ రాశిపై మరింత స్పష్టంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఊపందుకుంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం మునుపెన్నడూ లేనంత బలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుండి మద్దతు లభించవచ్చు. మీరు పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత కోసం ఎదురు చూస్తుంటే పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు, సామర్థ్యం మీకు కార్యాలయంలో ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించిపెట్టవచ్చు. ఈ కాలం వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు, సూర్యుడు, శని మధ్య ఏర్పడే కొత్త పంచమ దృష్టి కొత్త ప్రారంభాలను, పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు, ఉద్యోగం మారాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మార్కెటింగ్, మీడియా, కమ్యూనికేషన్స్, సేల్స్, క్రియేటివ్ రంగాలలోని నిపుణులు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు లాభదాయకంగా నిరూపించబడవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశికి అధిపతి శని. అందువల్ల ఈ గ్రహస్థితి ఈ రాశి వారికి గణనీయమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని అంచనా. దీర్ఘకాలిక కఠోర శ్రమ ఇప్పుడు విజయంగా పరిణమించవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ పనితీరు, బాధ్యతలను నిర్వహించే సామర్థ్యం ఉన్నతాధికారులను ఆకట్టుకుంటాయి. పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యతలు లేదా ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ పొందే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయాలలో కూడా సానుకూల ఫలితాలు సాధించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలను పొందుతారు. ప్రధాన కంపెనీలు లేదా ప్రభావవంతమైన క్లయింట్లతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి, ఈ గ్రహస్థితి వారి వృత్తి, ఆర్థిక జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. మీ కష్టానికి, వినూత్న ఆలోచనలకు తగిన గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టవచ్చు. వేరే కంపెనీలో చేరవచ్చు లేదా మెరుగైన స్థానాన్ని పొందవచ్చు. పని ప్రదేశంలో మీ సూచనలు, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాలకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. టెక్నాలజీ, డిజిటల్ రంగాలు, ఆన్లైన్ వ్యాపారాలు, స్టార్టప్లలో పాలుపంచుకునే వారికి ఈ కాలం ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త పరిచయాలను, క్లయింట్లను, అలాగే పెద్ద ఆర్డర్లను పొందే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More