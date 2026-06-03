చాణక్యుడి ప్రకారం.. ఈ 5 గుణాలున్న భార్య ఉంటే పురుషుడు చాలా లక్కీ తెలుసా?
చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతిలో అనేక విషయాలను చెప్పాడు. కుటుంబం, సమాజం.. ఇలా అనేక విషయాల గురించి వివరించాడు. భార్యకు ఉండాల్సిన లక్షణాల గురించి చాణక్యుడు తెలిపాడు.
చాణక్యుడు భారతదేశానికి చెందిన ఒక ప్రసిద్ధ తత్వవేత్త, గురువు. చాణక్య నీతి మానవ జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని వివరిస్తుంది. చాణక్య నీతి శాస్త్రంలో చాణక్యుడు ఒక వ్యక్తి జీవితం, స్నేహం, కర్తవ్యం, స్వభావం, భార్య, పిల్లలు, డబ్బు, వ్యాపారం మొదలైన వాటి గురించి ప్రతి విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు. ఆచార్య చాణక్యుని జ్ఞానం కేవలం రాజనీతి, అర్థశాస్త్రాలకే పరిమితం కాలేదు. ఆయన కుటుంబ జీవితం, సంబంధాల గురించి కూడా కొన్ని లోతైన విషయాలను అందించారు.
చాణక్య నీతి ప్రకారం, భార్యకు ఉండవలసిన గుణాలు ఏంటి ? ఈ గుణాలు కేవలం పాత సంప్రదాయాలను పాటించడానికే పరిమితం కావు. అవి, తమ భర్తను, కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటారో తెలియజేస్తాయి. చాణక్య నీతిలో పేర్కొన్న మంచి భార్య గుణాలు ఏంటో చూద్దాం..
కుటుంబ శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచన
మంచి భార్య తన భర్త గురించి మాత్రమే ఆలోచించదు. ఆమె మొత్తం కుటుంబ శ్రేయస్సు గురించి కూడా శ్రద్ధ వహిస్తుంది. అందరినీ ఐక్యంగా ఉంచగల సామర్థ్యమే మంచి భార్య లక్షణమని చాణక్యుడు విశ్వసించాడు. ఆమె ఎప్పుడు కుటుంబ శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచిస్తుంది. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటుంది.
మాటల్లో మధురం
మాటలకు కుటుంబాన్ని నిలబెట్టే లేదా విచ్ఛిన్నం చేసే శక్తి ఉంది. మధురంగా, దయగా మాట్లాడే భార్య ఆ ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ శాంతి, ప్రేమ ఉండేలా చూసుకుంటుందని చాణక్యుడు చెప్పాడు. కఠినమైన మాటలు సంబంధాలలో చీలికను కలిగిస్తాయి. అందువల్ల సంతోషకరమైన వైవాహిక జీవితానికి దయతో మాట్లాడటం చాలా అవసరం.
కష్ట సమయంలో ఓర్పు
ప్రతి కుటుంబం జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటుందని చాణక్యుడు అంటాడు. కష్ట సమయాల్లో ఓర్పు వహించే భార్యే మంచి భార్య అని చాణక్యుడు అంటాడు. ఈ గుణం ఉన్న స్త్రీ ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అయినా లోతుగా ఆలోచిస్తుంది. తన కుటుంబాన్ని ప్రమాదాల నుండి కాపాడుతుంది. కష్ట సమయంలో భార్య ఇంట్లో గొడవలు చేయకూడదు. పుట్టింటికి వెళ్లిపోతాను అని బెదిరించకూడదు.
పొదుపుగా ఖర్చు
వివేకవంతురాలైన భార్య తన కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఆమె అనవసరమైన ఖర్చులను మానుకుని, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తుంది. అటువంటి భార్య కుటుంబానికి గొప్ప ఆస్తిగా ఉంటుందని, కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రతను కల్పించడంలో సహాయపడుతుందని చాణక్యుడు అంటాడు. ఆమె అనవసరమైన ఖర్చుల జోలికి వెళ్లదు..
విశ్వాసం
ఏ సంబంధానికైనా నమ్మకమే పునాది. భర్త పట్ల, వారి బంధం పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఉండే భార్య కుటుంబాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. కష్టకాలంలో అండగా నిలబడటమే నిజమైన, ఉత్తమమైన భాగస్వామికి నిదర్శనం. భార్యే కుటుంబానికి రక్షణ శక్తి అని చాణక్యుని బోధనలు నొక్కి చెబుతున్నాయి. ఈ సత్యం ఎప్పటికీ మారదు. ఆమె లేకుంటే కుటుంబమే లేదు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More