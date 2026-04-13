    Before Sleep mantras : రాత్రి నిద్రపోయే ముందు జపించాల్సిన 5 మంత్రాలు

    Before Sleep mantras : రాత్రి నిద్రపోయే ముందు మీరు ఏ మంత్రాలను జపించాలి? రక్షణ, శాంతిని అందించే 5 శక్తివంతమైన మంత్రాలను మీకోసం ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.

    Published on: Apr 13, 2026 7:39 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    రక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం పెంపు, మానసిక ప్రశాంతత కోసం శాస్త్రాలు కొన్ని శక్తివంతమైన మంత్రాలను సూచించాయి. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు వాటిని జపించడం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. క్రమం తప్పకుండా జపించడం భయభావాలను తగ్గించి, అదృష్టాన్ని పెంచి, మంచి నిద్రకు కూడా దోహదపడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని మంత్రాలను జపించడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. అవి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, శ్రేయస్సును కూడా పెంచుతాయి. నిద్రపోయే ముందు ఈ మంత్రాలను జపించడం వల్ల భద్రత, ఆత్మవిశ్వాసం, అలాగే మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతాయి. నిద్రపోయే ముందు ఏ మంత్రాలను జపించాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    రాత్రి నిద్రకు ముందు జపించాల్సిన మంత్రాలు
    రాత్రి నిద్రకు ముందు జపించాల్సిన మంత్రాలు
    • నిద్రపోయే ముందు గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించడం అత్యంత శుభప్రదం. రాత్రిపూట, శుభ్రంగా తయారై ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో కూర్చోవాలి. ప్రశాంతమైన, నిర్మలమైన మనస్సుతో 'ఓం భుర్భువః స్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్' అనే మంత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జపించాలి.

    ఈ మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా జపించడం వల్ల అత్యంత శుభ క్షణాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు. ఈ మంత్రం మేధస్సును పదునుపెట్టి, ఏకాగ్రతను పెంచి, మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుందని అంటారు. ఈ మంత్రం మన మనస్సులోని ప్రతికూల ఆలోచనలను తొలగించి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతుంది.

    • 'ఓం త్య్రంబకం యజమహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం. ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయ మా అమృతాత్.' ఈ మంత్రం శివ భగవానునికి అంకితమైంది. చాలా శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఈ మంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు జపించడం అత్యంత శుభప్రదం.

    జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా జపించడం మన మనస్సుల నుండి భయం, అభద్రతను తొలగించి, తద్వారా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అదనంగా ఈ మంత్రం మానసిక ప్రశాంతతను ప్రోత్సహిస్తుంది. వ్యక్తికి రక్షణ, సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది.

    • శాంతి మంత్రాన్ని జపించడం ప్రశాంతమైన మనస్సుకు, ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. దీని కోసం రాత్రి నిద్రపోయే ముందు అన్ని ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి, పూర్తి ఏకాగ్రతతో 'ఓం శాంతి: శాంతి: శాంతి:' మంత్రాన్ని జపించాలి. ఈ మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా జపించడం వల్ల సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.

    శాంతి మంత్రం మనసుకు గాఢమైన శాంతిని ఇస్తుందని నమ్ముతారు. దీనిని జపించడం వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది మంచి నిద్ర పట్టడానికి కూడా సహాయపడుతుంది, ఇది మన ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం.

    • నిద్రకు ముందు 'ఓం జయంతి మంగళ కాళి భద్రకాళి కపాలినీ దుర్గా క్షమా శివ ధాత్రి స్వాహా స్వాధా నమోస్తుతే' అనే మంత్రాన్ని జపించవచ్చు. ఈ మంత్రం దుర్గాదేవికి అంకితమైంది. అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. వీలైతే దీనిని క్రమం తప్పకుండా కనీసం 108 సార్లు జపించండి.

    ఈ మంత్రాన్ని భక్తితో జపించడం భయాన్ని పోగొడుతుందని చెబుతారు. ఇది రక్షణను ప్రసాదించి, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే మంత్రంగా కూడా పరిగణిస్తారు.

    • 'దేహి సౌభాగ్యమరోగ్యం దేహి మే పరం సుఖం, రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విశో జహి.' ఈ మంత్రం దుర్గా సప్తశతిలో చెప్పారు. దీనిని జపించడం వల్ల జీవితంలో సానుకూలత కలుగుతుంది. ఇందుకోసం వ్యక్తి స్వచ్ఛమైన, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో దీనిని క్రమం తప్పకుండా జపించాలి.

    ఈ మంత్రాన్ని భక్తితో జపించడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా ఇది అదృష్టాన్ని పెంచుతుందని భావిస్తారు. ఈ మంత్ర జపం జీవితంలో ఆనందం, శాంతి, అదృష్టానికి ఫలప్రదంగా చెబుతారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.

    Home/Rasi Phalalu/Before Sleep Mantras : రాత్రి నిద్రపోయే ముందు జపించాల్సిన 5 మంత్రాలు
    Home/Rasi Phalalu/Before Sleep Mantras : రాత్రి నిద్రపోయే ముందు జపించాల్సిన 5 మంత్రాలు
