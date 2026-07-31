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    సూర్యుడి సంచారంతో ఆగస్టులో శుభ ఫలితాలు చూడబోతున్న 5 రాశులు

    సూర్యుడి సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఏ రాశి వారికి మంచి జీవితం ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 31, 2026, 19:21:07 IST
    By Anand Sai
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    సూర్యుడు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాడు. ఆగస్టు నెలలో సూర్యుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహ మార్పు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై కొన్ని ప్రభావాలను చూపుతుంది. ఈ గ్రహ మార్పు ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులకు చాలా ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఆగస్టు నెలలో ఏ రాశులు సూర్యుని నుండి ఆశీస్సులు పొందుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఆగస్టు ఆస్ట్రాలజీ
    ఆగస్టు ఆస్ట్రాలజీ

    మకర రాశి

    ఈ కాలంలో మకర రాశి వారికి విజయం సాధించడానికి ఎవరి సహాయం అవసరం లేదు. మీరు చేసే అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో మీరు కోరుకున్న లాభం కూడా పొందుతారు. జీవితంలోని అన్ని ప్రయోజనాలను మీరు కచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ సమయంలో మీరు వివేకంతో వ్యవహరించడం చాలా ముఖ్యం. సూర్యుని నుండి మీకు అదృష్టం పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అందరూ మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడతారు. నాయకత్వ లక్షణాలు మీలో మార్పును సృష్టిస్తాయి. మీరు సమాజంలో అనేక విధాలుగా మార్పులు తీసుకురాగలరు.

    ధనుస్సు

    ధనుస్సు మీ జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆర్థిక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. దీని ద్వారా మీకు అనేక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలోనే మీకు పూర్వీకుల ఆస్తులు లభిస్తాయి. స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల మీకు గొప్ప లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మార్పుల వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది. రాజులా జీవించడానికి ఇది సరైన సమయం. జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు జరగవచ్చు. మీ జీవితంలో ఊహించని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    కన్యా రాశి

    కన్యారాశి వారికి సూర్యుని వలన మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ సూర్య సంచారం ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో అదృష్టం మిమ్మల్ని వెంబడిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు లాభాలు ఆర్జించడానికి ఇది చాలా అనుకూలమైన కాలం. ఇతర వ్యాపారాలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఉద్యోగస్థులు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఆర్థికంగా మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. కొత్త ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇది కన్యారాశి వారికి అనుకూలమైన కాలం. ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారు తమ మధురమైన మాటలతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో అన్ని విషయాలలో అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. మీరు చాలా కాలంగా పూర్తి చేయని పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకునే సమయం ఇది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి జీతం పెంపునకు అన్ని అవకాశాలు లభిస్తాయి. దేశీయ లేదా విదేశీ ప్రయాణాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి. మీ ఇంట్లో ఆకస్మిక శుభ సంఘటనలు జరుగుతాయి. దీనివల్ల సంతోషం పెరుగుతుంది.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి ఇది అనేక ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. సూర్య గ్రహం మీ జీవితంలో మీకు మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. మీరు సామాజికంగా గౌరవం, కీర్తిని పొందుతారు. ప్రముఖులతో సంభాషించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది కాకుండా మీరు మీ వృత్తిలో గొప్ప పురోగతిని సాధిస్తారు. పెళ్లికాని వారికి ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం. భాగస్వామ్యాలలో పనిచేసే వారు ఈ కాలంలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సూర్యుడి సంచారంతో ఆగస్టులో శుభ ఫలితాలు చూడబోతున్న 5 రాశులు
    Home/Rasi Phalalu/సూర్యుడి సంచారంతో ఆగస్టులో శుభ ఫలితాలు చూడబోతున్న 5 రాశులు
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