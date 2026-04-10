అక్షయ తృతీయ 2026: ఏప్రిల్ 20న అదృష్ట దినం.. ఈ తిధి వెనుక ఉన్న 10 విశేష గాధలు మీకు తెలుసా?
హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజైన 'అక్షయ తృతీయ' ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 20న రాబోతోంది. సూర్యచంద్రులు ఇద్దరూ ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండే ఈ రోజున ఏ పని చేసినా అది 'అక్షయం' (నశించనిది) అవుతుందని నమ్మకం. గంగమ్మ భూమికి దిగి రావడం నుంచి పరశురాముడి జననం వరకు ఈ పర్వదినం వెనుక ఉన్న 10 ఆసక్తికర పురాణ గాథలు ఇవే.
వైశాఖ శుద్ధ తృతీయ. దీనినే మనం 'అక్షయ తృతీయ' అని పిలుచుకుంటాం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రోజుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. గ్రహ గతుల్లో అత్యంత కీలకమైన సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇద్దరూ తమ తమ ఉచ్ఛ రాశుల్లో ఉండి శుభ ఫలితాలను ఇస్తారు. ఆ రోజు ఎలాంటి ముహూర్తాలు చూడకుండానే ఏ శుభకార్యమైనా నిశ్చింతగా చేసుకోవచ్చు. అసలు అక్షయ తృతీయను ఎందుకు జరుపుకోవాలి? ఈ తిథి వెనుక ఉన్న 10 విశేష గాధలు తెలుసుకుందాం.
అక్షయ తృతీయ: ఈ తిధి వెనుక ఉన్న 10 విశేష గాధలు
1. గంగాదేవి భూమికి దిగివచ్చిన వేళ
నారద పురాణం ప్రకారం, భగీరథుడి తపస్సుకు మెచ్చి గంగానది భూమిపైకి ప్రవహించిన రోజు ఇదే. స్వర్గం నుంచి ఉధృతంగా వచ్చిన గంగమ్మను శివుడు తన జటజూటంలో బంధించి, నియంత్రించి భూమిపైకి వదిలిన పుణ్యదినం కావడంతో ఇది పవిత్రమైంది.
2. పరశురాముడి జన్మదినం
శ్రీమహా విష్ణువు దశావతారాల్లో ఆరో అవతారమైన పరశురాముడు జన్మించిన రోజు ఇదే. పురాణ పాత్రల్లో చిరంజీవి (అమరత్వం) పొందిన ఎనిమిది మందిలో పరశురాముడు ఒకరు. ఆయన అమరత్వానికి గుర్తుగా ఈ తిథిని 'అక్షయ' (ఎప్పటికీ ఉండేది) అని పిలుస్తారు.
3. త్రేతాయుగ ఆరంభం
పురాణాల ప్రకారం అక్షయ తృతీయను 'యుగాది తిథి' అని కూడా అంటారు. అంటే, సత్యయుగం ముగిసి త్రేతాయుగం ప్రారంభమైన రోజు ఇదే అని నమ్మకం.
4. మహాభారత రచనకు శ్రీకారం
వేదవ్యాసుడు మహాభారత కథను వినిపిస్తుంటే, వినాయకుడు దానిని రాయడం ప్రారంభించిన రోజు కూడా అక్షయ తృతీయే. అందుకే ఈ కావ్యం నేటికీ అక్షయంగా లోకమంతా వినిపిస్తోంది.
5. కుబేరుడికి దక్కిన పదవి
సంపదల అధిపతి కుబేరుడు ఈ రోజున పరమశివుడిని పూజించి మెప్పించాడని, అందుకే ఆయనను దేవతల ఖజానాకు అధిపతిగా (కోశాధికారి) శివుడు నియమించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
6. సీతమ్మ అగ్ని పరీక్ష
పద్మపురాణం ప్రకారం, సీతాదేవి అగ్ని పరీక్షను ఎదుర్కొని తన పవిత్రతను నిరూపించుకున్న రోజు ఇదే. స్కంద పురాణం ప్రకారం, శ్రీరాముడు సీతమ్మను అగ్ని పరీక్ష తర్వాత మళ్ళీ స్వీకరించిన రోజు కూడా ఇదే.
7. పాండవులకు 'అక్షయ పాత్ర'
అరణ్యవాసంలో ఉన్న పాండవుల ఆకలి తీర్చడానికి శ్రీకృష్ణుడు వారికి 'అక్షయ పాత్ర'ను అందించిన రోజు ఇదే. ఈ పాత్రలో అన్నం ఎప్పటికీ తరగదు, అందుకే దీనికి అక్షయ పాత్ర అని పేరు వచ్చింది.
8. కృష్ణ-సుదామల కలయిక
పేదరికంలో ఉన్న కుచేలుడు (సుదాముడు) తన మిత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడిని కలిసి అటుకులను సమర్పించిన రోజు ఇదే. ఆ అటుకులను స్వీకరించిన కృష్ణుడు కుచేలుడికి అక్షయమైన సంపదను ప్రసాదించాడు.
9. జైన ధర్మం
జైన మత ప్రథమ తీర్థంకరుడైన ఋషభదేవుడు 13 నెలల కఠిన ఉపవాసం తర్వాత చెరకు రసంతో తన ఉపవాసాన్ని విరమించిన రోజు ఇది.
10. ఇతర కారణాలు
ఆదిశంకరాచార్యులు 'కనకధారా స్తోత్రం' రచించిన రోజు.
బ్రహ్మదేవుడి కుమారుడైన అక్షయ కుమారుడు జన్మించిన రోజు.
పురాణాల ప్రకారం మహాభారత యుద్ధం ముగిసిన రోజు కూడా ఇదే.
అక్షయ తృతీయ 2026 ఎప్పుడు?
ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 20వ తేదీన వస్తోంది. పంచాంగం ప్రకారం తృతీయ తిథి ఏప్రిల్ 19నే ప్రారంభమైనప్పటికీ, సూర్యోదయ సమయానికి తిథి ఉన్న రోజునే (ఉదయ తిథి) పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఏప్రిల్ 20నే అక్షయ తృతీయ జరుపుకోవడం శాస్త్రసమ్మతం.
