Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    ఆగస్టు రాశిఫలాలు 2026 : ఈ 5 రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం - అదృష్టం తలుపు తట్టినట్టే...

    ఆగస్టు నెలలో గ్రహాల సంచారం వల్ల 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. వృషభం, మిథునం, సింహం, తులా, మకర రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని పురోగతి సాధ్యమవుతుంది.

    Published on: Jul 24, 2026, 16:19:34 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మరో వారం రోజుల్లో జూలై నెలకు వీడ్కోలు చెప్పి ఆగస్టు నెలలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. ప్రతీ నూతన మాస ప్రారంభం ప్రజల జీవితాల్లో కొత్త ఆశలను, ఆకాంక్షలను మోసుకొస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్లేషణల ప్రకారం 2026 ఆగస్టు నెలలో జరిగే గ్రహాల కదలికలు, రాశి మార్పులు మొత్తం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అయితే వీటిలో ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల జాతకులకు మాత్రం ఆగస్టు నెల అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించబోతోంది.

    ఆగస్టు రాశిఫలాలు 2026 : ఈ 5 రాశుల జాతకులకు విపరీతమైన ధనలాభం
    ఆగస్టు రాశిఫలాలు 2026 : ఈ 5 రాశుల జాతకులకు విపరీతమైన ధనలాభం

    ఈ ఐదు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఊహించని శుభవార్తలు అందుతాయి. సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు, నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు తిరిగి వేగవంతమై పూర్తవుతాయి. ఆగస్టు నెలలో విశేష ప్రయోజనాలు పొందబోయే ఆ ఐదు రాశుల జాతకుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..

    వృషభ రాశి :

    ఈ జాతకులకు ఆగస్టు నెల ఎంతో ఊరటను ఇస్తుంది. గత కొంతకాలంగా ఏదైనా పనిలో ఆటంకాలు ఎదురవుతుంటే, ఈ నెలలో అవన్నీ తొలగిపోయి మార్గం సుగమమవుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. మీ పనితీరుతో ఉన్నతాధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. వారి నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. గతంతో పోలిస్తే ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల ఇంట్లో ప్రశాంతమైన, సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    మిథున రాశి :

    ఈ రాశి వారికి ఆగస్టు నెల ఒక కొత్త ప్రారంభానికి నాంది పలుకుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న అవకాశాలు లభించి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారికి హోదా పెరగడం లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపార వేత్తలకు నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఈ పరిచయాలు భవిష్యత్తులో వ్యాపారాభివృద్ధికి, ఆర్థిక లాభాలకు ఎంతో దోహదపడతాయి. ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ ఖర్చులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా ఆదాయ మార్గాలు బలోపేతమవుతాయి.

    సింహ రాశి :

    సింహ రాశి జాతకులకు ఈ నెలలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీసులో మీరు పూర్తి చేసిన పనులకు విశేష గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లభించడం లేదా కీలకమైన కొత్త బాధ్యతలను యజమానులు మీకు అప్పగించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కొత్త కాంట్రాక్టులు, పెద్ద ఆర్డర్లు లభిస్తాయి. నూతన కస్టమర్లు తోడవ్వడంతో వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఈ కాలం అత్యంత బలమైనదిగా నిలుస్తుంది. పని ఒత్తిడి నుంచి బయటపడి కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం దక్కుతుంది.

    తులా రాశి :

    తులా రాశి వారికి ఆగస్టు మాసం మానసిక ప్రశాంతతను, ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు సమసిపోతాయి. పూర్తికాని పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీరు పడే శ్రమకు ఉద్యోగంలోనూ, వ్యాపారంలోనూ అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలు పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో అపార్థాలు తొలగి సంతోషం వెల్లివిరిస్తుంది. దంపతుల మధ్య, బంధువుల మధ్య అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది.

    మకర రాశి :

    మకర రాశి జాతకులకు ఆగస్టు నెలలో అనేక సదావకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రాధాన్యం లభించి… ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకునే మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. తమ సొంత వ్యాపారాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించాలని యోచిస్తున్న వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. గతంలో మీరు చేసిన పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని రీతిలో లాభాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా గట్టిగా ఉండటంతో భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారించి కార్యరూపం దాలుస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పరిపూర్ణ సహకారం లభిస్తుంది.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు రాశిఫలాలు 2026 : ఈ 5 రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం - అదృష్టం తలుపు తట్టినట్టే...
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు రాశిఫలాలు 2026 : ఈ 5 రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం - అదృష్టం తలుపు తట్టినట్టే...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes