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    ఆగస్టు 5 నుంచి గజలక్ష్మి రాజయోగం - ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనయోగం, మీ జాతకం కూడా మారబోతుంది..!

    ఆగస్టు 5 నుంచి 22 వరకు కర్కాటక రాశిలో గురు, బుధుల కలయికతో గజలక్ష్మి రాజయోగం కలగనుంది. మిథునం, కన్య, మకరం, మీన రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం, పురోగతి లభిస్తాయి.

    Published on: Jul 24, 2026, 14:36:57 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని అరుదైన గ్రహాల కలయికలు మానవాళిపై, ముఖ్యంగా వివిధ రాశుల జాతకులపై దీర్ఘకాలిక సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అలాంటి అత్యంత పవిత్రమైన, శుభప్రదమైన యోగాలలో 'గజలక్ష్మి రాజయోగం' ఒకటి. లక్ష్మీదేవి కటాక్షాన్ని, అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదించే ఈ రాజయోగం త్వరలోనే రూపుదిద్దుకోబోతోంది.

    ఆగస్టు 5 నుంచి గజలక్ష్మి రాజయోగం
    ఆగస్టు 5 నుంచి గజలక్ష్మి రాజయోగం

    దేవగురు బృహస్పతి (గురువు) మరియు బుధ గ్రహం ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు ఈ శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఈ సంయోగం సమాజంలో గౌరవాన్ని, కుటుంబంలో ఆనందాన్ని, వ్యాపారంలో అపారమైన శ్రేయస్సును అందిస్తుంది.

    త్వరలోనే అంటే రాబోయే ఆగస్టు 5వ తేదీన కర్కాటక రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాలు కలవబోతున్నాయి. ఈ గజలక్ష్మి రాజయోగం ఆగస్టు 5 నుంచి ఆగస్టు 22 వరకు, అంటే దాదాపు 12 రోజుల పాటు అత్యంత చురుగ్గా ఉండనుంది.

    జ్యోతిష్య పండితులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... ఈ శుభ యోగ ప్రభావం వల్ల నాలుగు రాశుల వారి జాతకం పూర్తిగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా మిథునం, కన్య, మకరం, మీన రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని ధన లాభాలు, ఆకస్మిక పురోగతి లభిస్తాయి.

    ప్రస్తుతం గ్రహాల స్థితిని పరిశీలిస్తే… గురు గ్రహం (బృహస్పతి) చంద్రుని సొంత రాశి అయిన కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ రాశిలోకి గురువు జూన్ 2న ప్రవేశించగా, ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 31 వరకు ఇక్కడే కొనసాగుతాడు. ఇక బుధ గ్రహం విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం బుధుడు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు.

    జూలై 7న మిథునంలోకి ప్రవేశించిన బుధుడు, ఆగస్టు 5వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 5న బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న గురువుతో కలిసి ఆగస్టు 22 వరకు సంచరిస్తాడు. ఆ తదుపరి ఆగస్టు 22న బుధుడు సింహరాశిలోకి మారతాడు. ఈ విధంగా ఆగస్టు 5 నుంచి 22 మధ్య కాలంలో కర్కాటక రాశిలో గురు-బుధుల సంయోగం జరిగి గజలక్ష్మి రాజయోగం సాకారమవుతుంది.

    మిథున రాశి :

    గురు-బుధుల యోగం మిథున రాశి వారికి ఆర్థికంగా విశేష ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. సుదీర్ఘకాలంగా ఎక్కడైనా నిలిచిపోయిన లేదా రావలసిన బాకీల సొమ్ము ఈ సమయంలో అనుకోకుండా చేతికి అందుతుంది. ఖర్చు తగ్గుతుంది, పొదుపు చేయడం సాధ్యమవుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడి మంచి లాభాలు వస్తాయి. మీ మాటతీరుతో, సంభాషణలతో ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది. అలాగే ప్రతి విషయంలోనూ మీ ఆత్మీయులు, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

    కన్యా రాశి :

    కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ గజలక్ష్మి రాజయోగం ఒక అద్భుతమైన వరంగా మారనుంది. ఈ కాలంలో మీ రాబడి మార్గాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ మీకు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఆదాయం పెంచే కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి. గతంలో మీరు చేసిన పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని భారీ లాభాలు అందుతాయి. ఎంతకాలంగానో ఎదురుచూస్తున్న ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగ్గ పూర్తి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మొత్తానికి ఆగస్టు 5 నుంచి 22 వరకు కన్యారాశి వారికి సువర్ణ సమయమని చెప్పవచ్చు.

    మకర రాశి :

    కర్కాటకంలో ఏర్పడే ఈ గ్రహాల కలయిక మకర రాశి వారికి వ్యాపార, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య (పార్టనర్‌షిప్) వ్యాపారాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన లాభాలు వస్తాయి. వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి, జీవిత భాగస్వామి నుంచి సంపూర్ణ సహకారం లభిస్తుంది. దీనివల్ల మీ అనుబంధాలు మరింత బలపడతాయి. సమాజంలో మీ హోదా, మర్యాదలు, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో తమ ప్రతిభ కారణంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు, ప్రశంసలు దక్కుతాయి.

    మీన రాశి :

    ఆగస్టు 5 తర్వాత కాలం మీన రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా మారనుంది. ఊహించని రీతిలో ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు, చదువుకునే యువతకు శుభవార్తలు అందుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు విజయం సాధించి ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. సంతానం వైపు నుంచి ఆనందకరమైన వార్తలు వింటారు, వారి పురోగతి మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ఫలితంగా ఇంట్లో ప్రశాంతమైన, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 5 నుంచి గజలక్ష్మి రాజయోగం - ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనయోగం, మీ జాతకం కూడా మారబోతుంది..!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 5 నుంచి గజలక్ష్మి రాజయోగం - ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనయోగం, మీ జాతకం కూడా మారబోతుంది..!
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