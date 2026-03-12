ఉగాదికి ముందు ఇంటికి వీటిని తీసుకు వస్తే అష్టైశ్వర్యాలు, సుఖ సంతోషాలు!
ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరం బాగా కలిసి రావాలంటే ఉగాది రాక ముందు ఇంటికి వీటిని తెచ్చి పెట్టుకోండి. వీటిని ఇంటికి తెచ్చి పెట్టడం వలన ధనం కలుగుతుంది, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. ఇంకా ఎన్నో లాభాలను పొందడానికి కూడా వీలవుతుంది. ఉగాదికి ముందు ఇంటికి తెచ్చుకోవాల్సిన వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మామిడి ఆకులు:
మామిడి ఆకులను తీసుకువచ్చి తోరణాలుగా చేసి ఇంటి ముఖద్వారానికి కట్టండి. మామిడి ఆకులను ఇంటికి కట్టడం వలన దుష్ట శక్తులు రావు. అలాగే సంపద కూడా పెరుగుతుంది.
వేప ఆకులు, వేప పువ్వు:
వేప ఆకులు, వేప పువ్వును ఇంటికి తెచ్చుకోండి. ఉగాది పచ్చడిలో వేప పువ్వును వాడుతాము. అలాగే వేప అన్నిటినీ స్వచ్ఛంగా మారుస్తుందని నమ్మకం.
బంగారం లేదా వెండి ఆభరణాలు:
ఉగాదికి బంగారం లేదా వెండి ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకువస్తే ధనం, సంపద పెరుగుతాయి. పురాతన కాలం నుంచే చాలామంది ఈ పద్ధతిని పాటిస్తున్నారు.
కొత్త దుస్తులు:
కొత్త దుస్తులు కొత్త ప్రారంభానికి సూచనం. ఉగాదికి కొత్త దుస్తులను ధరించి పూజ చేసుకుని ఉగాది పచ్చడిని తినే సంప్రదాయం ఉంది.
తులసి మొక్క:
తులసి మొక్కను మనం లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తాము. కొత్త తెలుగు సంవత్సరంలో తులసి మొక్కను ఇంటికి తీసుకొస్తే సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. ఇల్లంతా ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉంటుంది.
తాబేలు:
లోహంతో చేసిన తాబేలును ఇంటికి తీసుకొస్తే సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. దుష్ట శక్తులు ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోతాయి. ప్రశాంతత, సంతోషాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
శంఖం:
శంఖాన్ని ఇంట్లో పెడితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక ప్రవాహాన్ని కూడా పెంచవచ్చు. దక్షిణావర్తి శంఖాన్ని ఉగాదికి ముందు ఇంటికి తెచ్చిపెట్టండి. ఇక డబ్బుకి లోటు ఉండదు. పురోగతిని కూడా చూస్తారు.
నెమలీకలు:
నెమలీకలను ఉగాదికి ముందు ఇంటికి తెచ్చిపెట్టండి. లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో కొలువై ఉంటుంది.
లాఫింగ్ బుద్ధా:
ఒక లాఫింగ్ బుద్ధాను ఇంటికి తీసుకొస్తే కూడా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఉగాదికి ముందు ఒక లాఫింగ్ బుద్ధను ఇంట్లో పెట్టితే డబ్బు కొరత ఉండదు.
కలశం:
రాగి లేదా ఇత్తడి చెంబును తీసుకువచ్చి, దానిలో నీళ్లు పోసి మామిడి ఆకులు వేసి కొబ్బరికాయను పెట్టి ఉంచితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కలశం ఇంట్లో మంచి శక్తిని తీసుకొస్తుంది. కలశం పెట్టకపోయినా చెంబులో నీళ్లు పోసి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర పెట్టినా కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
వినాయకుడు, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాలు:
ఉగాదికి కచ్చితంగా ఒక వినాయకుడు, లక్ష్మీదేవి విగ్రహాన్ని తీసుకురండి. వినాయకుడు అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు. లక్ష్మీదేవి సంపదను పెరిగేలా చేస్తుంది.
అరటి ఆకులు, అరటి మొక్క:
అరటి మొక్క, అరటి ఆకులు అభివృద్ధి, సంతోషం, ఆరోగ్యాన్ని సూచిస్తాయి. చాలా మంది ఉగాదికి ఇంటిని అలంకరించేటప్పుడు వీటిని వాడతారు.
ఉగాది నాడు అదృష్టం కలగాలంటే ఇవి కూడా పాటించండి
అభ్యంగన స్నానం:
నూనెతో స్నానం చేయడం ఉగాదికి చాలా శుభం. తలకు నూనె రాసుకుని, ఒంటికి కూడా నూనె రాసుకుని తలస్నానం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. నువ్వుల నూనె వాడితే మరింత మంచిది.
వీటిని చూసి నిద్రలేవడం:
ఉగాది రోజు నెయ్యి, బంగారం, అద్దం మొదట చూసి నిద్రలేస్తే అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. సంపద కూడా పెరుగుతుంది.
దీపారాధన:
ఉగాది రోజు శుభ్రంగా స్నానం చేసి దీపారాధన చేస్తే కూడా మంచి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. సానుకూల శక్తి కూడా ప్రవహిస్తుంది. ప్రతికూల శక్తికి దూరంగా ఉండొచ్చు.