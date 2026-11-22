పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
డిసెంబర్ 2026లో ఐదు గ్రహాల కీలక మార్పులు.. ఈ 5 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
2026 సంవత్సరం చివరి నెల డిసెంబర్లో జ్యోతిష్యపరంగా అనేక కీలక గ్రహ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. శని మార్గంలోకి రావడం, గురువు వక్రగతిలోకి ప్రవేశించడం, రాహు-కేతువుల రాశి మార్పు, సూర్యుడు, బుధుడి సంచారాలు ఈ నెలలో ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నాయి.
2026 సంవత్సరం ముగిసే డిసెంబర్ నెలలో గ్రహ గతులు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఈ నెలలో పలు కీలక గ్రహాలు తమ గమనాన్ని మార్చుకుంటున్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ బంధాలపై వీటి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం డిసెంబర్లో శని దేవుడు నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. గురువు వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. దీంతో పాటు రాహు-కేతువుల రాశి మార్పు కూడా జరుగుతుంది. సూర్యుడు, బుధుడు సైతం రాశులు మారుస్తారు. ఈ గ్రహ కదలికల నేపథ్యంలో ఏడాది చివరి నాటికి కొన్ని రాశుల వారికి శుభవార్తలు అందే సూచనలు ఉన్నాయి.
గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు డిసెంబర్లోని ఈ వరుస మార్పులు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ఏడాది ముగింపులో ఆర్థిక ప్రణాళికలు, కెరీర్ లక్ష్యాలను సరిదిద్దుకునేందుకు ఈ సమయాన్ని వినియోగించుకుంటారని జ్యోతిష్య పండితులు భావిస్తారు. సాధారణ సంచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశల ఆధారంగా ఫలితాల్లో తేడాలు తలెత్తుతాయి.
డిసెంబర్లో గ్రహాల మార్పు తేదీలు
డిసెంబర్ ప్రారంభంలో బుధుడి రాశి మార్పుతో గోచార సందడి మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 5న రాహు-కేతువులు రాశి మారుస్తారు. డిసెంబర్ 11న శని నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. డిసెంబర్ 13న గురువు వక్రగతిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. డిసెంబర్ 16న సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. నెల చివరి రోజుల్లో బుధుడు కూడా ధనుస్సు రాశిలోకి చేరుకుంటాడు.
లాభాలు అందుకునే రాశులు
మీన రాశి:
సంవత్సరం చివరి నెల మీన రాశి వారికి ఊరటనిస్తుంది. ఇదే రాశిలో శని మార్గి అవుతున్నాడు. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనుల్లో కదలిక వస్తుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పనిలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి లేదా కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూసే వారికి మంచి వార్త వినిపిస్తుంది. వ్యాపారంలోనూ పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.
వృషభ రాశి:
ఆదాయం పరంగా ఈ నెల వృషభ రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. శని మార్గి కావడం లాభ స్థానంపై ప్రభావం చూపుతుంది. సంపాదనకు కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగులకు శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. వ్యాపారులకు పాత పరిచయాల వల్ల లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఎప్పటి నుంచో రావాల్సిన బాకీలు చేతికి అందే వీలుంది.
కన్య రాశి:
డిసెంబర్లో వృత్తి, ఉద్యోగాలకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. బుధుడి సంచారం ఈ రాశి వారికి కీలకంగా మారుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి పని చేసే వీలు కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా పరిస్థితి కుదుటపడుతుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.
తులా రాశి:
ఈ నెలలో అదృష్టం తోడుంటుందని సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలంగా పూర్తి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఆఫీసులో పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికపై పని మొదలుపెడతారు. ప్రయాణాల వల్ల ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఆర్థిక స్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది.
కుంభ రాశి:
ఏడాది చివరి నెల కుంభ రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు తెస్తుంది. సూర్యుడు లాభ స్థానంలో సంచరిస్తాడు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మీకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పడుతుంది. కొత్త బాధ్యత దక్కవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది.
ఏడాది చివరి నెలలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
డిసెంబర్లో గ్రహాల గమనం మారుతున్న నేపథ్యంలో కొన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. గురువు వక్రగతిలోకి వెళ్లడం వల్ల చదువు, పెట్టుబడులు, కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపడి పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో సహనంతో ముందుకు సాగితే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.