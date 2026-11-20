Rahu Ketu Transit: 2026 చివరిలో అరుదైన గ్రహ మార్పు.. ఈ 4 రాశులకు లాభాలు, మరికొన్ని రాశులకు పరీక్షా సమయం!
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం రాహువు, కేతువుల గోచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. 2026 డిసెంబర్ 5న రాహువు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాలు సుమారు 18 నెలల పాటు ఆయా రాశుల్లో సంచరిస్తాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో రాహువు, కేతువులకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఈ రెండు ఛాయా గ్రహాలు రాశి మారితే మనుషుల జీవితాల్లో, ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో చెప్పుకోదగ్గ మార్పులు వస్తాయని పండితులు విశ్వసిస్తారు. డిసెంబర్ 5, 2026న ఈ రెండు గ్రహాలు కొత్త రాశుల్లోకి అడుగుపెడుతున్నాయి.
రాహువు మకర రాశిలోకి చేరుతుండగా, కేతువు కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేస్తున్నాడు. సుమారు 18 నెలల పాటు ఈ స్థితి కొనసాగుతుంది. ఏడాదిన్నర కాలం పాటు సాగే ఈ ప్రయాణం ఎవరికి కలిసి వస్తుంది, ఎవరు అప్రమత్తంగా ఉండాలనేది ఇప్పుడు అందరి ముందున్న ప్రశ్న.
ఎందుకు ఈ గోచారానికి ఇంత ప్రాధాన్యత?
సాధారణ గ్రహాల కంటే భిన్నంగా రాహువు, కేతువు ఎప్పుడూ వెనుకకు అంటే వక్రగతిలో ప్రయాణిస్తారు. ఎప్పుడూ ఒకదానికొకటి ఏడో స్థానంలో ఎదురెదురుగా ఉంటూ ప్రభావం చూపుతాయి. ఒకేసారి ఇద్దరూ రాశులు మార్చడం వల్ల వ్యక్తిగత జీవితాలతో పాటు సమాజంలోని పలు రంగాలపైనా దీని ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 2026 నుంచి 2028 మధ్యకాలం వరకు ఈ ఫలితాలు పనిచేస్తాయి.
ఏ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది?
మేష రాశి వారికి రాహువు పదో ఇంట్లో, కేతువు నాలుగో ఇంట్లో ఉంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగం మార్చాలని చాలా రోజులుగా ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇది మంచి సమయం. అయితే ఇంట్లో ప్రశాంతత, మానసిక ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త అవసరం.
వృషభ రాశి వారికి రాహువు తొమ్మిదో స్థానంలో, కేతువు మూడో స్థానంలో సంచరిస్తారు. చదువు, దూర ప్రయాణాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల వైపు మనసు మళ్లుతుంది. పని మీద ఊర్లు తిరగాల్సి వస్తుంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా తొందరపడకుండా ఆచితూచి అడుగు వేయాలి.
మిథున రాశి వారికి రాహువు ఎనిమిదో ఇంట్లో, కేతువు రెండో ఇంట్లో ఉంటారు. ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్త కట్టుదిట్టంగా ఉండాలి. అనుకోని ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఓపిక అవసరం. పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి.
కర్కాటక రాశి వారికి కేతువు మొదటి ఇంట్లో, రాహువు ఏడో ఇంట్లో ప్రవేశిస్తారు. వైవాహిక జీవితం, వ్యాపారాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి కానీ గుడ్డిగా నమ్మడం మంచిది కాదు. బంధాల్లో మాటతీరు చాలా కీలకం.
సింహ రాశి వారికి రాహువు ఆరో ఇంట్లో, కేతువు పన్నెండో ఇంట్లో ఉంటారు. ఉద్యోగంలో, పోటీల్లో, ప్రత్యర్థుల విషయంలో పైచేయి సాధించే అవకాశం దక్కుతుంది. మీ ప్రతిభను చాటుకునే రోజులు ఇవి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి, చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా తేలికగా తీసుకోకూడదు.
కన్య రాశి వారికి రాహువు ఐదో స్థానంలో, కేతువు పదకొండో స్థానంలో సంచరిస్తారు. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత పెంచాలి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి గందరగోళం తలెత్తవచ్చు. ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలు, సామాజిక పరిచయాలు కలిసి వస్తాయి.
తులా రాశి వారికి రాహువు నాలుగో ఇంట్లో, కేతువు పదో ఇంట్లో ఉంటారు. ఇల్లు, స్థలం, వాహనాలకు సంబంధించిన పనుల్లో బిజీ అవుతారు. ఆఫీసులో బాధ్యతలు మారతాయి. కుటుంబం, ఉద్యోగం మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి. ఆస్తుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు.
వృశ్చిక రాశి వారికి రాహువు మూడో స్థానంలో, కేతువు తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ప్రయత్నాలకు ఇది తగిన సమయం. చిన్న ప్రయాణాలు చేస్తారు. అదృష్టం కంటే కష్టపడే తత్వమే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి వారికి రాహువు రెండో ఇంట్లో, కేతువు ఎనిమిదో ఇంట్లో ఉంటారు. డబ్బు, కుటుంబ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఖర్చులు అదుపు తప్పే ప్రమాదం ఉంది. మాటపై నియంత్రణ ఉంచుకోవాలి. పొదుపు, పెట్టుబడులపై ముందే ఒక ప్రణాళిక వేసుకోవడం మేలు.
మకర రాశి వారికి రాహువు లగ్నంలోకి, కేతువు ఏడో ఇంట్లోకి వస్తారు. వ్యక్తిత్వంలో మార్పు కనిపిస్తుంది. కెరీర్, భవిష్యత్తుపై ఆశలు, ఆశయాలు పెరుగుతాయి. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టాలని అనిపిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామిని, వ్యాపార భాగస్వాములను అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
కుంభ రాశి వారికి రాహువు పన్నెండో ఇంట్లో, కేతువు ఆరో ఇంట్లో ఉంటారు. విదేశీ ప్రయాణాలు, ఖర్చులు, పని తీరులో మార్పులు వస్తాయి. ఉద్యోగులు తమ బాధ్యతలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ప్రణాళిక లేకుండా ఖర్చు చేస్తే ఇబ్బందులు తప్పవు.
మీన రాశి వారికి రాహువు పదకొండో ఇంట్లో, కేతువు ఐదో స్థానంలో సంచరిస్తారు. ఆదాయం, లాభాలు, పరిచయాల ద్వారా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. పాత పరిచయాలు ఇప్పుడు ఉపయోగపడతాయి. ప్రేమ, పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
ఈ సమయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం రాహువు ఆశలు, గందరగోళం, ఆకస్మిక మార్పులకు సంకేతం. కేతువు వైరాగ్యం, ఆధ్యాత్మికత, అంతర్ముఖ చింతనకు కారకుడిగా నిలుస్తాడు. ఈ 18 నెలల కాలంలో భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా, వాస్తవాలను గమనిస్తూ అడుగులు వేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు అందుకోవచ్చని జ్యోతిష నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More