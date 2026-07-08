దేవశయని ఏకాదశి 2026: శ్రీహరి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పూజలు.. చేయకూడని పనులు ఇవే!
హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో అత్యంత పవిత్రమైన ఏకాదశి తిథుల్లో ఆషాఢ శుక్ల ఏకాదశి ప్రత్యేక స్థానం కలిగి ఉంది. దీనినే దేవశయని ఏకాదశి, హరిశయని ఏకాదశి, పద్మ ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. 2026 సంవత్సరంలో ఈ పవిత్రమైన ఏకాదశి జూలై 25, శనివారం నాడు వచ్చింది. ఈ రోజు నుంచే చాతుర్మాస వ్రతాలు ప్రారంభమవుతాయి.
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, ఏకాదశి తిథికి విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. అందులోనూ ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని 'దేవశయని ఏకాదశి' లేదా 'హరిశయని ఏకాదశి'గా భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది జూలై 25, 2026న ఈ పవిత్ర దినం వచ్చింది. ఈ రోజు నుంచే చాతుర్మాస వ్రతం ప్రారంభమవుతుంది.
యోగ నిద్రలో శ్రీమన్నారాయణుడు
పురాణాల కథనం ప్రకారం, ఈ ఏకాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు నాలుగు నెలల పాటు క్షీరసాగరంలోని ఆదిశేషునిపై యోగ నిద్రలోకి వెళ్తారు. ఈ కాలంలో సృష్టి నిర్వహణ బాధ్యతలను భక్త సులభుడైన పరమశివుడు స్వీకరిస్తాడని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ఈ నాలుగు నెలల కాలాన్ని 'చాతుర్మాసాలు' అంటారు. ఈ సమయంలో ఆధ్యాత్మిక చింతన, దైవ ప్రార్థనలు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పూజా కార్యక్రమాలు - చేయవలసినవి
విష్ణుమూర్తి కృపాకటాక్షాలు పొందడానికి ఈ రోజు అత్యంత అనువైనది:
శుభ్రత, సంకల్పం: ఉదయాన్నే నిద్రలేచి స్నానాదులు ముగించుకుని, పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించాలి. విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించేటప్పుడు నియమబద్ధంగా వ్రత సంకల్పం చేసుకోవాలి.
షోడశోపచార పూజ: విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి లేదా చిత్రపటానికి గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. అనంతరం పసుపు రంగు పూలు, వస్త్రాలు, చందనం, నైవేద్యం, ధూపదీపాలతో పూజించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని విశ్వాసం.
తులసి మాత ఆరాధన: విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తులసి దళాలతో పూజించాలి. అయితే, ఒక ముఖ్య గమనిక—తులసిని ఏకాదశి రోజున కోయకూడదు. కాబట్టి, ముందు రోజునే తులసి దళాలను సేకరించి ఉంచుకోవాలి.
మంత్ర జపం: రోజంతా భక్తితో "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనే మంత్రాన్ని పఠించాలి. మీ శక్తి మేరకు పేదలకు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.
సాయంకాల దీపారాధన: సాయంత్రం వేళ తులసి కోట ముందు ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించి, తులసి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలి. దీని వల్ల మహాలక్ష్మి ప్రసన్నమై ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.
ఆ రోజు ఏం చేయకూడదు?
భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నియమ నిష్ఠలు చాలా ముఖ్యం. ఏకాదశి రోజున ఈ క్రింది వాటికి దూరంగా ఉండాలి:
తామస ఆహారం: మాంసాహారం, మద్యం వంటి వ్యసనాలకు ఈ రోజు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. ఇవి దైవానికి విరుద్ధమైనవి.
తులసి స్పర్శ: ఈ రోజు తులసిని తాకడం లేదా ఆకులు కోయడం చేయకూడదు. తులసి మాత కూడా విష్ణుమూర్తి కోసం ఏకాదశి వ్రతం ఆచరిస్తుందని చెబుతారు.
ధాన్య భోజనం: ఏకాదశి రోజున బియ్యం (అన్నం) తినడం నిషిద్ధం. ధాన్యాలను తీసుకోవడం వల్ల దోషం కలుగుతుందని పెద్దలు చెబుతారు.
వాద ప్రతివాదాలు: మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. ఎవరినీ కించపరచకూడదు, అబద్ధాలు ఆడకూడదు. ఆవేశాన్ని, కోపాన్ని జయించాలి.
వస్త్రధారణ: నలుపు రంగు దుస్తులు ప్రతికూల శక్తిని కలిగిస్తాయని నమ్ముతారు. కాబట్టి పూజ సమయంలో నలుపు వస్త్రాలకు బదులు పసుపు, తెలుపు లేదా ఇతర ప్రకాశవంతమైన రంగులను ఎంచుకోండి.
ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన ఈ నియమాలను పాటిస్తూ, భక్తి మార్గంలో పయనిస్తే శ్రీహరి అనుగ్రహంతో అనుకున్న పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తవుతాయని పురాణాలు చాటి చెబుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More