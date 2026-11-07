దీపావళి 2026: నవంబర్ 8న లక్ష్మీ పూజకు అత్యంత శుభ ముహూర్తం ఇదే.. పూర్తి వివరాలు!
2026 నవంబర్ 8, ఆదివారం రోజున దీపావళి పండుగను జరుపుకోనున్నారు. ఈ ఏడాది ఆశ్వయుజ అమావాస్యతో పాటు ప్రదోష కాలం, వృషభ లగ్నం కలవడం విశేషంగా పరిగణిస్తున్నారు. గణపతి, మహాలక్ష్మి పూజలకు ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా చెబుతున్నారు.
తెలుగు ప్రజలు ఎంతో పవిత్రంగా, ఉత్సాహంగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగ వేళ వచ్చేసింది. ఈ ఏడాది నవంబర్ 8, 2026 ఆదివారం రోజున దీపావళి వేడుకలను నిర్వహించనున్నారు. ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ అమావాస్య రోజున ఈ పర్వదినాన్ని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే ఈసారి అమావాస్య తిథితో పాటు ప్రదోష కాలం అద్భుతమైన కలయికలో రావడం గృహస్థులు, వ్యాపారులు, ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుందని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారం.. దీపావళి పూజకు ప్రదోష కాలం, నిశీథ కాలం, మహానిశీథ కాలం ఒకే రోజు కలవడం అత్యంత ఉత్తమమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ అరుదైన యోగం నవంబర్ 8వ తేదీన లభిస్తుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
సాయంత్రం 5:31 గంటల నుంచి రాత్రి 8:09 గంటల వరకు ప్రదోష కాలంతో పాటు వృషభ లగ్నం కొనసాగుతుంది. ఈ సమయం జగన్మాత మహాలక్ష్మి, విఘ్నేశుడి పూజలకు సర్వశ్రేష్టమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
గణేష్-లక్ష్మీ పూజకు అత్యుత్తమ ముహూర్తం
దీపావళి రోజున అంటే నవంబర్ 8న ఇళ్లలో గణపతి, లక్ష్మీదేవి పూజ చేయడానికి అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం సాయంత్రం 5:54 గంటల నుంచి రాత్రి 7:50 గంటల వరకు ఉంటుంది. లక్ష్మీ పూజ చేయడానికి లభించే మొత్తం వ్యవధి 1 గంట 54 నిమిషాలు. ఈ ప్రదోష కాల సమయంలో, ముఖ్యంగా స్థిర లగ్నమైన వృషభ లగ్నంలో అమ్మవారిని కొలిస్తే ఇంట్లో సిరిసంపదలు స్థిరంగా నిలుస్తాయని ప్రగాఢ నమ్మకం.
వ్యాపారులు, కార్యాలయాల కోసం ప్రత్యేక ముహూర్తాలు
సాధారణంగా వ్యాపార వర్గాలు తమ కర్మాగారాలు, ఫ్యాక్టరీలు, ఆఫీసుల్లో పగటిపూటే పూజలు నిర్వహిస్తుంటాయి. వీరికోసం నవంబర్ 8వ తేదీ మధ్యాహ్నం 01:27 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 02:54 గంటల వరకు కుంభ లగ్నం ఉంది. బహీ ఖాతాలు, కొత్త అకౌంట్లు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
అలాగే రాత్రి 12:25 గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున 02:42 గంటల వరకు సింహ లగ్నం ఉంటుంది. నిశీథ కాలంలో లక్ష్మీ సాధన, శ్రీ యంత్ర పూజలు చేసేవారికి ఇది సరైన సమయం. మంత్ర జపాలకు, ప్రత్యేక తంత్ర సాధనలకు రాత్రి 11:39 గంటల నుంచి 12:31 గంటల వరకు మహానిశీథ కాలం ముహూర్తంగా నిర్ణయించారు.
అమావాస్య తిథి సమయాలు ఇవే
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం.. నవంబర్ 8, 2026 ఉదయం 11:27 గంటలకు అమావాస్య తిథి ప్రారంభమై, నవంబర్ 9వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:31 గంటలకు ముగుస్తుంది. దీపావళి రోజున సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05:31 గంటలకు జరుగుతుంది. ప్రదోష కాలం సాయంత్రం 5:31 గంటల నుంచి రాత్రి 8:09 గంటల వరకు ఉండటంతో పూజా కార్యక్రమాలకు తగినంత సమయం లభిస్తోంది. మీ ప్రాంతంలోని ఆచారాలు, సంప్రదాయాల ప్రకారం కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ దీపావళి వేడుకలను జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More